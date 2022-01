La ubicación del Puerto de Refugio de Las Palmas: ¿San Telmo o la Luz?

Un puerto de refugio es aquel que genera protección de los temporales con dársenas abrigadas y muelles de atraque a los buques. Durante la segunda mitad del siglo XIX tuvo lugar la discusión sobre la ubicación definitiva del Puerto de Refugio de la ciudad de Las Palmas, entre el muelle de San Telmo – en funcionamiento desde 1811 e integrado en la ciudad- y el proyecto de Muelle de la Luz, ubicado a seis kilómetros al norte de la capital grancanaria.

La idea de construir un puerto en la Rada (o dársena) de La Luz debió surgir de la mente de cualquiera que observara aquellas dormidas aguas, protegidas de los vientos predominantes del norte, salvo los del segundo cuadrante, de componente este y sur. Por tanto, no fue idea original de nadie y en consecuencia podemos considerarlo como patrimonio del sentido común. No se necesitaban profundos estudios ni grandes dotes para darse cuenta de cuál era el lugar más adecuado para la implantación del puerto; además, se contaba con la ayuda generosa que brindaba la naturaleza en ese lugar con fondos arenosos y profundidades adecuadas para el fondeo de embarcaciones.

Con ese precedente pues, hoy día cuesta entender el acalorado debate que tuvo lugar en la sociedad de Las Palmas entre los partidarios de ampliar y mejorar el muelle existente de San Telmo, dentro de la ciudad, y los que en cambio proponían colocarlo en el fondo de la Bahía de Las Isletas.

Acudamos, por tanto, a las fuentes históricas. En 1811 se inauguró el primer puerto junto al desaparecido Castillo de Santa Ana en la caleta de San Telmo. El muelle había sido construido en una zona de costa brava, dominada por fuertes vientos y gruesas mares y solo era operativo con tiempos bonancibles. Prácticamente se trataba de un fondeadero que exigía el uso de lanchas para desembarcar dado su escaso calado.

Ya en la década de los sesenta, la expansión del cultivo y comercialización de la cochinilla provocó una coyuntura favorable para el comercio y el Muelle de Las Palmas era cada día más insuficiente y se convertía en una rémora para el crecimiento económico.

En1852, se había construido la carretera que enlazaba la ciudad con el istmo de Guanarteme por lo que la ubicación del nuevo puerto resultaba ahora más factible. Se procedió a la redacción del primer proyecto de muelle en la Ensenada de La Luz, por el ingeniero Francisco Clavijo en 1856. Su presupuesto no era excesivo, 970.000 pesetas y aunque fue subastada la obra en 1858, el concurso quedó desierto por falta de licitadores.

En 1861 la Dirección General de Obras Públicas ordena que se reformara por completo el proyecto y se le encarga al ingeniero, recién incorporado al Servicio de Obras Públicas, Juan de León y Castillo que lo redactara. Con la modificación que se diseñó, se obtenía más longitud y calado que el proyecto anterior, pero no se quiso superar el presupuesto del proyecto anterior. Se licita la nueva obra en 1863 pero, siete años más tarde, se rescinde el contrato ante la lentitud de las obras liquidándose al contratista lo poco ejecutado.

En este punto conviene aclarar que ambos proyectos citados fueron concebidos como complementarios al del puerto existente en aquel momento, el de San Telmo. No eran infraestructuras «finalistas» en sí, se idearon como instalaciones «suplentes» pues estaban en función de que estuviera operativo el puerto urbano para utilizarse o no.

En 1876, el director de la Sociedad Económica de Amigos del País, Manuel González, presenta a la sociedad una moción que motivó una larga serie de informes y acaloradas contiendas sobre la conveniencia de abandonar el muelle de San Telmo para fijar toda la atención en el de La Luz.

Se razonaba como principales carencias del puerto existente las siguientes: el que habría que desviar la corriente del Barranco del Guiniguada y canalizarlo desde su embocadura hasta cierta distancia para evitar el aterramiento de la zona de fondeo de las embarcaciones frente al parque de San Telmo; la falta de refugio próximo ante la llegada del mal tiempo; y el necesario dragado de la dársena completa pues hay que tener en cuenta que debajo de la actual calle de Bravo Murillo discurría un barranquillo que desembocaba justo donde estaba el muelle de San Telmo y los fondos estaban salpicados de escolleras de gran tamaño.

Los partidarios de reforzar y ampliar el muelle de San Telmo argumentaban por su lado que la calle Triana y sus alrededores era la principal zona comercial de la ciudad y los negocios querían que las mercancías llegarán en las mejores condiciones a sus establecimientos. Un puerto fuera del entorno de la ciudad, a seis kilómetros de distancia por tierra, obligaba al transporte de la mercancía desembarcada, al no existir ferrocarril, en carretas tiradas por animales de carga (los vehículos a motor no llegarían a la isla hasta entrado el siglo XX); la carretera existente, con un mantenimiento deficiente, estaba continuamente invadida por las dunas de arena y por tanto no resultaba ser la mejor opción para la llegada en condiciones de los géneros. Se consideraba que el invertir los fondos públicos en un lugar desconocido, alejado de la ciudad, junto a unas playas deshabitadas y ante un porvenir oscuro no resultaba muy estimulante a los emprendedores locales.

La clase mercantil quería contar con un puerto a mano, dentro del núcleo urbano, «un puerto de proximidad» que se diría hoy o usando otra expresión moderna, «un puerto kilómetro cero».

Hay una circunstancia curiosa y sorprendente. En 1878, en la pugna por la selección del lugar del puerto llama la atención que el ingeniero Juan de León y Castillo, diseñador dos años más tarde de las obras del gran Puerto de La Luz, se alineara con los partidarios de ampliar el muelle de Las Palmas como prioritario. Así se desprende de un informe que redactó, contestando la propuesta de la Sociedad Económica de Amigos del País.

Argumentaba lo siguiente: «El puerto de Las Palmas representa el presente y el de La Luz el porvenir. El primero está en la población, el segundo a seis kilómetros de distancia. Si se abandona el primero por el segundo equivaldría a trasladar esta población al interior de la isla como si dijéramos a Tafira quitándole su carácter marítimo. En un periodo más o menos lejano ante la cuestión de cuál de los dos puertos se deberían invertir los recursos si en el Muelle de Las Palmas o en el de La Luz, la respuesta no es dudosa sin vacilación optamos por el de Las Palmas única y exclusivamente».

Además, añadió que, «hay que examinar con calma y sin ilusiones y con gran copia de datos esta importantísima cuestión, para no gastar las fuerzas del país en proyectos grandiosos pero impracticables».

Como se desprende el escenario no debía estar muy claro en aquel momento con la sociedad totalmente dividida y sin un horizonte claro en cuanto al origen de las inversiones.

Mientras en Las Palmas nos devanábamos los sesos sobre cuál de los puertos debía preferirse, si el de esta ciudad o el de La Luz, ocurre un hecho que supone un vuelco a la situación. En mayo de 1880, se publica la Ley de Puertos. En ella, se clasifican los puertos de las costas españolas en cuatro diferentes categorías: puertos de interés general de primera categoría (en la que figuran 13 puertos), puertos de interés general de segundo orden (en el que figuran nueve puertos), puertos de refugio (donde hay seis puertos) y puertos de interés local, todos aquellos que no se hallasen comprendidos en las categorías anteriores y en los que se hicieran operaciones comerciales.

Esta clasificación era muy importante pues los puertos que figuraban en las tres primeras categorías, se financiaban con fondos del Estado y los últimos, los de interés local, al considerarse no estratégicos ni relevantes, se financiarían con fondos de las Diputaciones y Ayuntamientos.

Y aquí viene la sorpresa que conmocionó a Gran Canaria: El único puerto canario comprendido en esa relación, como puerto de interés general de segunda categoría, figuraba el de Santa Cruz de Tenerife. El de Las Palmas se incluía en el batallón de cola como puerto de interés local, por lo tanto sin acceso a las inversiones del Estado. Fue un rudo golpe para la isla al conocerse el injusto agravio comparativo. Produjo un importante movimiento de indignación en toda la Isla ese trato vejatorio al Puerto de Las Palmas.

Pero, ocurre a veces, que «un mal produce muchos bienes» y en este caso, como consecuencia del clamor general de queja y protesta, se aunaron las voluntades y cesó la lucha entre los partidarios del uno y del otro puerto y toda la sociedad de Gran Canaria se movilizó con el objetivo de conseguir un gran puerto para la ciudad de Las Palmas.

En este momento entra en escena Fernando de León y Castillo, hermano del ingeniero Juan, que se encontraba en aquel momento en campaña por el Partido Liberal. Ya, 20 años antes, en marzo de 1863, siendo estudiante de derecho, aparece un brillante artículo suyo en el periódico Canarias, que se publicaba en Madrid, y que puede considerarse como la partida bautismal de nuestro Puerto de Refugio, posicionándose por el de La Luz. Destacamos los párrafos más relevantes:

«Cuando se ejecuten las obras del Puerto de La Luz, se convertirá en un puerto completamente cerrado, capaz de dar abrigo a un número fabuloso de embarcaciones».

«Entonces se verá nacer en el Puerto de La Luz, cuyas playas hoy habitan humildes pescadores, un nuevo pueblo, hijo del comercio, que será, por su proximidad a Las Palmas, parte de esta ciudad».

«El día en que, terminadas las obras del Puerto de la Luz, se abra este a la navegación y el comercio, será grande, inmenso, el desarrollo que experimenten la ciudad de Las Palmas y los pueblos todos de la Gran Canaria».

En febrero de 1881, surge un nuevo gobierno, a nivel de Estado, que lidera el Partido Liberal y que preside Sagasta. Amigo personal de Fernando León y Castillo; aquel nombra al canario, ministro de Ultramar. A partir de ese momento, empiezan a producirse una serie de actuaciones favorables encaminadas a hacer realidad el Puerto de La Luz.

Como primera medida, se corrige «el error padecido» en la clasificación de puertos y se incorpora el Puerto de Las Palmas como puerto de refugio. Se encarga el proyecto del Puerto de La Luz a Juan León y Castillo, ya jefe de Obras Públicas de Canarias, que, a sabiendas de los apoyos políticos de Madrid, aprovechó la ocasión para diseñar el gran puerto que necesitaba la Isla. En un tiempo de vértigo para la época, se elabora el magnífico documento técnico que meses después, en marzo de 1882 se aprueba por el Ministerio, con un presupuesto de 8,6 millones de pesetas siendo ministro de Obras Públicas José Luis Albareda.

Las obras del puerto se iniciaron en 1883, acontecimiento que celebró la ciudad con un entusiasmo desbordante y, tras 19 años de ejecución, finalizaron en 1902.

La expansión colonial de las potencias europeas en África y el desarrollo del comercio y de la navegación a escala planetaria dieron lugar a que, recién acabadas las obras, el Puerto de La Luz se convirtiera en el enclave marítimo más importante del Atlántico Oriental y el primero de España en el tráfico portuario.