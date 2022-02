La capital mantiene el traslado del rastro a la autovía del Guiniguada

Al Guiniguada. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria mantiene el traslado del rastro capitalino a la GC-110, la Carretera del Centro, como principal reubicación ante el inminente comienzo de las obras de la MetroGuagua. «Es la opción prioritaria», expresó este miércoles el alcalde, Augusto Hidalgo. Los puesteros recabaron este fin de semana 300 firmas contra esta decisión y propondrán al Consistorio estos días «una serie de posibles lugares», todos en la zona Puerto, tal y como recalcó también este miércoles José Gómez, portavoz de la asociación Rastro Parque Blanco.

«La Carretera del Centro está cerca del casco histórico», resaltó Hidalgo, «creemos que es una opción donde se podrá hacer todos los fines de semana». Según el alcalde, los puesteros quieren seguir teniendo acceso a los turistas -numerosos cruceristas que llegan cada domingo a Santa Catalina se dan un salto al rastro- «y estos también acuden a la zona de Triana y Vegueta», de ahí que vea esta zona como idónea para continuar esta actividad. Por su parte, el concejal de Desarrollo Local, Pedro Quevedo, indicó este lunes que esta sería una ubicación «provisional» y que la idea será trasladar a los 400 comerciantes a las parcelas del Puerto que están ahora ocupadas por las naves de ayuda humanitaria de la Cruz Roja y del Programa Mundial de Alimentos (PMA).

La asociación Rastro Parque Blanco, por su parte, lleva manifestando desde hace una semana su negativa a trasladarse al Guiniguada. Sostienen que el entorno de Triana y Vegueta es «una zona muerta» los domingos y que «el movimiento» lo tienen en el Puerto con los cruceristas y demás turistas y locales que van a la playa de Las Canteras. Además, recalcan la necesidad de otorgarles «un lugar fijo y no algo provisional como ha señalado el concejal».

El pasado domingo la asociación recabó «unas 300 firmas» para refrendar así el rechazo de los puesteros al traslado propuesto por parte del Consistorio. «Entendemos que van a haber obras y que tendremos que marcharnos, pero lo mejor será quedarnos en el Puerto», apuntaron varios mercaderes entonces, «donde casi siempre hemos estado». Y es que el recinto del rastro lució este fin de semana empapelado con consignas contrarias a la reubicación en la GC-110 -conocida como autovía del Guiniguada- e interpelando al alcalde y al concejal Quevedo.

Quevedo lanzó un comunicado el pasado lunes en el que se barajaban dos grandes opciones, provisionales en cualquier caso. Por un lado, la autovía del Guiniguada, y por otro, la viabilidad de habilitar un espacio en el polígono industrial El Sebadal. La primera estaría pendiente de obtener el permiso del Gobierno de Canarias, mientras que la segunda debe tener en cuenta la reordenación del tráfico en la zona.

El alcalde señaló este miércoles que las opciones que se propongan tienen que ser «reales». «Existen otras ubicaciones, pero no son posibles porque o bien no caben o bien no podrían usarlas de manera continuada», indicó. Este es el caso de la plaza de Canarias, sobre el intercambiador de Santa Catalina, un espacio que a lo largo del año acoge 14 eventos diferentes, apuntó el primer edil, «por lo tanto estaríamos tres meses sin poder utilizarlo, ni siquiera es viable para ellos». «Vamos a optar por esta otra vía», resaltó Hidalgo en referencia al Guiniguada, «que depende de otras administraciones, por lo que estaremos siempre en colaboración y lo consultaremos con los interesados». «Son muchos, pero intentaremos que la unidad prevalezca», subrayó.

Uno de los espacios que los puesteros propondrán al Consistorio en el escrito que remitirán al concejal Pedro Quevedo, que será entregado junto a las firmas recopiladas, será la explanada trasera del acuario Poema del Mar, terreno bajo la titularidad de la Autoridad Portuaria. Otra de las opciones que barajan es la explanada junto a la iglesia de La Luz, donde ya estuvieron ubicados varios años en los 2000 antes de retornar al parque Blanco. La diferencia es que hay menos espacio disponible en este punto que entonces, pues parte de la plaza está ocupada ahora por una biblioteca municipal y la concejalía de distrito Isleta Puerto Guanarteme.