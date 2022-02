Al rescate del yo-yo y la perinola

El yo-yo y la perinola son parte de los juegos tradicionales que se han ido olvidando con el tiempo. Las nuevas tecnologías han alejado a los más pequeños del trompo, las canicas, el clavo y otros tantos que eran los favoritos de los niños y niñas durante los siglos XIX y XX.

Con la exposición ‘Yo soy de aquí, yo juego así’ que acoge por los próximos dos meses el Museo Elder de la Ciencia y Tecnología, los visitantes pueden dar un viaje al pasado y los más pequeños pueden descubrir los juguetes con los que sus padres y abuelos se divertían. También hace un homenaje a los deportes autóctonos, aunque se enfoca en la evolución de los juegos de las últimas décadas.

En esta exhibición que es comisariada por la Asociación Cultural Salsipuedes y cuenta con la colaboración de la Dirección General de Deportes del Gobierno de Canarias, tiene un manual explicativo sobre los juego que no sólo se podrán observar, sino que los participantes podrán utilizarlos.

José Gilberto Moreno García, director del Museo Elder, relató que en diciembre «se celebró en el recinto una convención de la gestión deportiva y vimos como todo se centraba en el deporte de competición, en como ha evolucionado», añadió, al tiempo que agregó que se pudieron percatar de que estos generalmente tenían una raíz primitiva en los juegos. Ya que en ellos se establecían reglas y se organizaban competiciones, al tiempo que se divertían y algunos «se convertían en deporte». Y es que añade que «nos gusta tocar la evolución como divulgadores científicos. La intención es rescatar algo que puede tener el riesgo de quedar en el olvido, que son los juegos que no necesitan una pantalla para usarlos, que no se compran en ninguna tienda y en los que las generaciones pasadas ocupaban su tiempo libre», matizó Moreno García. Para ello, contó que la Asociación Cultural Salsipuedes realizó entrevistas a personas mayores «con mucho rigor académico», para saber rescatar todos los materiales necesarios con el fin de conseguir presentar una «muestra muy digna» como la que acoge el Elder.

La muestra busca rescatar el uso del trompo y otras actividades para que no queden en el olvido

Una exposición que, además, reaviva la añoranza de los adultos que al verla dan un viaje al pasado y a sus recuerdos. Mientras que en los más jóvenes fomenta la interacción, al tiempo que conocen la historia de estos juegos. «Cuando están los colegios te quedas sorprendido porque los niños no se quieren ir de aquí, pese a que no hay ni una sola pantalla que tocar», explica con emoción el director del Museo Elder. Hasta ahora, los pequeños que han visitado este recinto han podido descubrir como «con cosas del barranco, de la calle o que encontramos dentro de nuestras casas», se organizan actividades con las que se pueden divertir y que encima no tienen un costo alguno. Para Moreno García albergar esta muestra es «más que oportuna y se está viendo con la respuesta que se está dando».

La sala cuenta con un pasillo dedicado a los deportes tradicionales canarios que han llegado a ser catalogados como autóctonos. Esto debido a que quisieron buscar la raíz de los juegos tradicionales infantiles y de adultos para comprobar que existían. De hecho, «el profesor e investigador de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria Ulises Castro, tiene una clasificación de cuáles eran canarios como el clavo, la chascona, el damero, así como los que eran traídos por la inmigración y los que han tenido una globalización y se usan en todo el mundo como el trompo», apuntó Moreno.

Los visitantes pueden divertirse y jugar al clavo, montarse en zancos, poner un aro en una botella, entre otros

La pelota de hoja platanera que se exhibe en el museo se las hizo un señor de 82 años ya que no conseguían en toda la Isla alguien que se las fabricase. Mientras que el resto de los juegos fueron conseguidos por la asociación Salsipuedes tras acudir a las plazas, a las fiestas de los pueblos y colegios para que las personas mayores les contase sus juegos y en ocasiones éstos les obsequiaban los objetos o les explicaban como realizarlos. Al entrar a la exposición se puede ver una colección de muñecas de porcelana, patines hechos de latón y madera, bolos, trompos y otros juguetes utilizados hace décadas. Al cruzar a la izquierda hay un pasillo interactivo en el que los asistentes pueden jugar mientras lo recorren, ya sea a meter un aro en el pico de una botella, montarse en zancos, lanzar el clavo en la arena e incluso pescar una caja de madera. El recorrido termina con la muestra de los juegos de el calabazo, el del palo y el levantamiento de ganado que son los más tradicionales.

La muestra cuenta también con ilustraciones del humorista gráfico Jesús Morgan en la que hace chistes sobre estas actividades. La exposición, que cuenta con la colaboración del vicesecretario de la Asociación Europea de Deportes y Juegos Tradicionales, Rafael Luchoro, puede disfrutarse de martes a domingo en horario de diez de la mañana a ocho de la tarde. Se prevé que tenga una duración de dos meses, sin embargo, el director del Museo Elder comentó a este periódico que puede extenderse debido a la receptividad que ha tenido. Quien visite la exhibición no sólo conocerá la historia de estos juegos, sino que podrá transportarse dos siglos atrás y divertirse con ellos.