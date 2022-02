Una pelea en el interior de un edificio de okupas en la calle Doctor Miguel Rosas, en Las Palmas de Gran Canaria, se ha hecho viral este pasado fin de semana tras la publicación de un vídeo de una reyerta en la antigua comisaría de la Policía Nacional en la capital grancanaria.

Los vecinos han denunciada en varias ocasiones los capítulos de violencia que tienen lugar en este emplazamiento. Uno de ellos, afirma a los micrófonos de COPE Canarias que llevan cinco años sin poder descansar y sufriendo las constantes peleas, el tráfico de drogas y la prostitución en el mencionado edificio. Además, asegura que han recibido amenazas por parte de los okupas.

“Esto es un tema que lleva 5 años ocurriendo. Además, esto es un foco de peleas, tráfico constante de drogas, violencia y prostitución. Esto está ocurriendo en el corazón turístico de la ciudad y no puede ser. Es increíble que se nos haya dejado completamente desatendidos así tanto tiempo”, apunta.

“Esto es insoportable. Soportamos a diario, peleas, ruidos, gritos, suciedad, olores…”, añade.

El afectado señala a que el edificio lo ocupan jóvenes magrebíes, pero destaca que no son menores y apunta que no es una cuestión de raza, ya que “hemos tenido problemas desde el primer momento de la ocupación, con canarios, después fueron holandeses... Ahora hay una mezcla de canarios y magrebíes, nosotros no queremos enfocarlo como una cuestión de raza. Lo que queremos es vivir en Paz, porque esto es insostenible”.

"Cualquier vecino que haya grabado alguna de estas peleas, que son constantes y los alborotos que hay, los ocupantes claro que nos han amenazado, porque intuyen que el Ayuntamiento y la Policía están próximas a hacer algo. Por favor, esto tiene que terminar”, señala.

“Nos dicen: no me grabes, me he quedado con tu cara, calladitos, no sean chivatos... Además, en el momento en el que algún vecino ha intentado decirles que no pueden más, que necesitan dormir y estar en paz, se han encarados con ellos. Es gente que lleva años medicada para intentar conciliar el sueño porque es insoportable por las noches, de lunes a domingo con problemas a diario. Llevamos 5 años esperando y es una barbaridad”, añade.

“Permítame que insista, yo no creo que sean menores, son personas jóvenes pero mayores de 18 años. Los problemas comienzan por la noche y también por el día. Viene gente que vienen a reclamar que no les han pagado, hay peleas de trapicheos de droga. Incluso, para que te hagas una idea que hay vecinos que saben el precio de lo que vendían los unos u otros. Es tan evidente el menudeo y el tráfico constante que no sé porqué se tarda tanto en poner una solución", sentencia.

El vecino señala que no solo es la antigua comisaría la que está ocupada, sino que también hay problemas en la calle. “Hace 5 meses no podíamos más. Años atrás habíamos hecho movilizaciones, pero nos acabamos desanimando. La situación hace meses fue insostenible y solicitamos una reunión con Ayuntamiento. El concejal de seguridad nos aseguró que están en ese proceso para el desahucio, pero que hay que esperar”, afirma.

“Llevo 20 años en esta calle y lleva 20 años con problemas, porque también tienen el centro de asistencia social Gánico. Ahora mismo el centro Gánigo es el menor de nuestros problemas, pero no puede ser que la calle sea la sala de espera de un centro de estas características”, continúa.

"Durante toda la vida, la gente que vive aquí se siente olvidada, ya que esto es una especie de agujero negro, ya que es un barrio que se cuida y se mima por ser turística. Peor nadie nos hace caso”, finaliza.