El Museo Canario y los Objetivos de Desarrollo Sostenible

El 25 de septiembre de 2015, los líderes mundiales adoptaron 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos como parte de la nueva Agenda de Desarrollo Sostenible 2030. Cada objetivo tiene metas específicas que deben alcanzarse en los próximos ocho años. Un elemento imprescindible en este ambicioso proyecto son los museos, centros clave para la sostenibilidad tanto por la dimensión de sus instalaciones como por su poder de difusión cultural, en la línea marcada por el Consejo Internacional de Museos (ICOM), la Unión Europea (UE) y la Agenda 21 de la Cultura. En virtud de su condición de entidad declarada de Utilidad Pública y de su responsabilidad social, la Sociedad Científica El Museo Canario contribuye a fomentar estos 17 ODS en todas las actividades programadas para 2022, explicando cómo cada una de las temáticas abordadas permite incrementar el grado de concienciación sobre los principales problemas globales.

La Sociedad Científica El Museo Canario, fundada en 1879, conserva, investiga y difunde el patrimonio histórico de Canarias. En virtud de su declaración de Utilidad Pública, así como de su responsabilidad social, se ha marcado su estrategia plurianual «3S: Safe, Smart & Sustainable» para ser un museo seguro, inteligente y sostenible. Dentro de nuestra línea estratégica de sostenibilidad, se aborda la contribución de la entidad a los ODS de Naciones Unidas. Los ODS suponen el contexto de acción que una institución museística puede favorecer a través de su actividad, y El Museo Canario se alinea con la Agenda Canaria 2030 impulsada por el Gobierno de Canarias, la cual contextualiza esta senda en la realidad del archipiélago, con dimensiones y retos en el marco de referencia para contribuir a la consecución a estos objetivos en las islas.

Consciente de esta responsabilidad, y entendiéndola también como una oportunidad, El Museo Canario inserta el enfoque sostenible en el centro del modelo de gestión y de la oferta de programación. La implementación de la sostenibilidad debe considerar las expectativas de los grupos de interés (stakeholders) para asegurar una correcta adecuación de las prioridades de la institución a las preferencias y al valor que espera cada grupo. Esta implementación se lleva a cabo, pues, tanto en la gestión como en el contenido de las actividades.

En la gestión, las medidas susceptibles de fomentar los ODS se abordan en cada área de actuación en relación a estos grupos con los que se relaciona El Museo Canario: trabajadores, socios, visitantes y usuarios, administraciones públicas, medio ambiente y entorno social. Normalizar la sostenibilidad en la actividad diaria de la institución museística y en el modelo de gestión permite no solo mejorar la gestión y el posicionamiento deseado, sino también fomentar la concienciación de la sociedad civil y de otras organizaciones, permitiendo medir mejoras en la memoria anual de sostenibilidad, que integra los resultados con los ODS promocionados. En cuanto a la integración, el gran reto de todo edificio en un barrio histórico es su adaptación para la accesibilidad. El Museo Canario ha puesto en marcha una serie de medidas para ser un museo más accesible, incorporando recursos como una guía de lectura fácil para personas con necesidades de comprensión lectora, audioguías, lenguaje de signos, etc. Pero el cambio que marcará la diferencia será el nuevo edificio de ampliación de nuestra sede, que será plenamente accesible, tanto en sus instalaciones como en sus contenidos, y ejemplo de eficiencia energética.

El estudio de la historia de Canarias supone abordar la interacción del ser humano en nuestras islas a través del tiempo. Por ello, el desarrollo sostenible forma parte del contenido de las actividades de El Museo Canario de manera transversal: las actividades didácticas y los ODS promocionan la sostenibilidad en el discurso de cada taller, visita o evento, facilitando a los participantes comprender el impacto de las personas en nuestra tierra a lo largo de la historia, y sensibilizando sobre la importancia de los valores sostenibles.

La Sociedad Científica El Museo Canario cuenta con una extensa exposición de arqueología de Canarias, fondo concertado con el Cabildo de Gran Canaria, así como con un Centro de Documentación que alberga una biblioteca, una hemeroteca y un archivo histórico especializados en temas canarios. La sostenibilidad se canaliza de manera particular a través de estos fondos documentales. A través de ellos se profundiza en los ODS desde una doble vertiente: por un lado, abordando el patrimonio documental como vehículo, como medio, a partir del que, a través de su consulta y de las actividades organizadas (visitas, exposiciones, etc.), contribuimos a difundir los ODS entre los miembros de la comunidad en la que se inserta y a la que sirve. Por otro lado, entendiendo el Centro de Documentación como depositario de información, de historia y de conocimiento, que pueden ser comunicados y que contienen valores y elementos propios que definen los objetivos sostenibles. A partir de los fondos documentales se profundiza en los derechos humanos, en el derecho a la información, en el acceso a la educación, en el derecho a la cultura, etc.; pero también se plasman en los documentos las desigualdades y los conflictos, el género, el valor del agua como bien de primera necesidad que debe estar al alcance de todos, la necesidad de velar por el medio ambiente y su sostenibilidad, etc. Lo sucedido en el pasado, reflejado en los documentos, nos ha de servir para reflexionar y hacer frente al presente y al futuro. En definitiva, el Centro de Documentación es concebido no solo como un depósito de información relacionada con la sostenibilidad, sino como un altavoz desde el que se pueden difundir los valores asociados a ella.

El cambio climático es probablemente el fenómeno en el que se hace más patente la influencia del ser humano en el planeta. El doctor Gregorio Chil y Naranjo, primer director de El Museo Canario, daba en el siglo XIX especial relevancia al estudio del clima en las islas y su relación con la vida y la salud de las personas. El desarrollo sostenible es el desafío del presente para construir el futuro, y para ello es necesario aprender de nuestro pasado.