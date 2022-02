Creo que hay distintas maneras de mirar a las cosas, desde arriba, desde abajo, de lado, de frente…. Lo normal es especializarse en una de ellas, pero el caso de Feluco es algo excepcional, puede decirse que siempre ha tenido una mirada completa, global y eso es lo que me sorprendió cuando le conocí hace bastantes años, con quien participé en una tertulia mensual interesantísima, solamente truncada por razones de pandemia y que en la reanudación de la misma ya no pudo volver por su enfermedad. Pero participaba activamente en la tertulia virtual que mantenemos, hasta prácticamente el otro día.

Esa mirada completa hacía que no viese un único aspecto de las cosas, de los problemas o de los proyectos. Hacía que viese varios aspectos y enfoques, muchos temas a desarrollar, y sobre todo que tuviera un interés vivo, no tanto en aprender (decía que sí, pero creo que se lo sabía todo), si no en contrastar su opinión, pero, lo más importante, de manera que sirviera para progresar y avanzar en la mejora de las cosas y de la sociedad. A pesar de las polémicas, nunca se enfadó, porque cuando manifestaba su discrepancia estaba por encima de la pasión desmedida. Su pasión era mucha y flemática, es lo que correspondía su gran cuerpo y a su enorme corazón.

Esa mirada completa le hizo plantear una forma moderna e innovadora de un servicio público como era la gestión farmacéutica. Sus ideas se convirtieron en éxitos y en mejoras de gestión que muchos de sus compañeros le han imitado y que han creado un sistema de servicio de clara iniciativa privada y de enorme éxito en Canarias. Sus sucesores con acierto han mantenido su enfoque.

Es una pena que ya no podamos coincidir en Mesa y Lopez, daba gusto saludarte y recibir su saludo. En momentos difíciles para todos sabías dar un enfoque razonable y sobre todo es una pena no recibir tus comentarios en las tertulias que hemos mantenido. Pero sobre todo es una pena que esa manera de pensar y de ver las cosas haya perdido un gran representante, pero para sus amigos y conocidos, para sus familiares y allegados, han sido tantas las cosas que has hecho, que es imposible que caigas jamás en el olvido.

Ahora, sabes perfectamente que ya estarás de acuerdo con tus creencias en el lugar que te corresponde, que será siempre en el más alto, dando consejos y ofreciendo ayuda a quienes ahora te rodean o a quienes desde lo alto observas, y no porque seas mejor o peor que los demás, sino porque lo hiciste de manera fantástica en vida.