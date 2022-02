Acaba la búsqueda del biólogo grancanario desaparecido en aguas de Canadá

Canadá cancela definitivamente por causas climáticas adversas la búsqueda del biólogo grancanario Francisco Manuel Navarro Rodríguez y de los otros 11 tripulantes del pesquero gallego hundido el pasado martes a más de 400 kilómetros de Terranova. Los vecinos del Lomo Apolinario, barrio donde reside el científico marino en Las Palmas de Gran Canaria, permanecieron este miércoles en vilo ante la escasez de noticias que llegaban desde el otro lado del Atlántico. «El barrio está de bajona», repetían una y otra vez familiares, amigos y conocidos de ‘Manolín’, como es conocido cariñosamente este joven de 33 años. De las 24 personas que iban a bordo del Villa de Pitanxo, tres han sido los supervivientes localizados y nueve han fallecido.

Hijo de Carmen Rodríguez y José Navarro, Manolín nació y creció en el barrio del Lomo Apolinario de Las Palmas de Gran Canaria. Allí estudió, hizo amigos y es a donde regresa cada vez que termina sus trabajos en alta mar. La familia es muy conocida en la zona por regentar el Bar Rodríguez y el Restaurante Balcón del Guiniguada. Una prima del joven atendió a los medios y señaló que había que «respetar su dolor» mientras seguían a la espera de una llamada que le diera la vuelta a la situación; una posibilidad que cada hora que pasa es más remota. Especialmente desde que los equipos de rescate han suspendido su labor por el mal tiempo.

El joven reside habitualmente en el Lomo Apolinario. Biólogo de profesión y licenciado en la Universidad de La Laguna, ayuda a su familia en las tareas del bar cuando está en la Isla, aunque su gran pasión es el mar. Con esta, a lo largo de su carrera se ha enrolado en cuatro expediciones en barcos pesqueros a través del Atlántico como observador del Instituto Español de Oceanografía.

A la espera de novedades, las calles del Lomo son prácticamente un desierto. Los vecinos no hablan de otra cosa al ir a la frutería, la farmacia o la tienda de toda la vida. La mayoría conocía a Manolín, al menos de vista, aclaran. «Sí, claro que sabes quién es, el hijo de Pepe el del bar», le repetía Noemí Santana a una clienta en su tienda de comestibles, acto seguido la señora asentía con asombro.

Y es que este matrimonio, con raíces en Valleseco, regenta el establecimiento de la calle Pino Apolinario desde hace más de 30 años; aunque también fueron conocidos por vender bombonas de butano, señalan los vecinos. En el bar Rodríguez este miércoles reinaba el silencio en lugar de las tertulias del día a día; la mayoría estaban atentos a las noticias que pasaban en bucle por la tele. «Parece que ya venían para acá dentro de poco», lamenta Antonio García a Efe, vecino del barrio y habitual del establecimiento; «es un buen chico y nos llevamos bien como vecinos», añade.

«Es una familia a la que todos aquí conocen», señala Tania Hernández en su tienda de cachimbas mientras busca un canal de televisión donde estén dando la última hora sobre el hundimiento del Villa de Pitanxo. Esta vecina del Lomo lleva todo el día pegada, «anoche me lo comentaron pero no quería creérmelo, ya cuando lo vi esta mañana en las noticias y vi su nombre me quedé en shock», comenta, «está siendo un palo muy fuerte para todos».

La reacción está siendo parecida entre todos los que han llegado a tener una relación más o menos cercana con Manolín o su familia. «Llevan más de 30 años abiertos, recuerdo que cuando era una chiquilla, volvíamos de la discoteca y nos tomábamos allí algo para desayunar, ese bar tiene historia», comenta. «El chico jugaba en los remitos que estaban arriba, donde ahora hay una casa, y los padres vivían al lado», añade.

«Cuando ves estas cosas por la tele nunca te imaginas que le pase a un vecino de tu calle», recalca Tania. Esta vecina del Lomo, unos años mayor que el biólogo, lo describe como un chico «super casero» y «super noble». «No se metía con nadie, nunca discutía ni peleaba», apunta. La última vez que vio a Manolín fue el pasado mes de enero, en la que sería la última vez que estuvo en Gran Canaria, «aparcó el coche frente a la tienda y nos saludamos».

El Lomo sigue siendo un barrio unido, donde todavía permanece un cierto sentimiento de comunidad entre vecinos, comerciantes y colectivos sociales. De hecho, la asociación de vecinos del Lomo Apolinario publicó este miércoles un mensaje en su cuenta de Facebook. «Estamos siguiendo con preocupación las tareas de búsqueda y rescate de la tripulación del barco gallego hundido en aguas de Terranova», señalan; al tiempo que mandan «todo el apoyo y cariño» para la familia del biólogo, natural de este barrio de la capital grancanaria.

El alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Augusto Hidalgo, también mostró este miércoles su preocupación en redes sociales. en un tuit apuntó que está siguiendo todas las tareas de rescate; «todo mi apoyo y cariño para sus familias», apostilló. Por el momento se desconocen las causas que originaron el hundimiento en la madrugada del martes; eso sí, el buque navegaba entre olas de cinco a seis metros.