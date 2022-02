El alza del precio del petróleo impulsa los trabajos navales en buques perforadores

Con el precio del petróleo en máximos del último lustro, en el entorno de los 95 dólares, la industria de extracción en alta mar mantiene un intenso ritmo de reactivación de los buques perforadores que se habían quedado parados. En el Puerto de Las Palmas, enclave habitual del sector como centro de servicios para reparaciones y mantenimientos, esto supone carga de trabajo garantizada para los próximos meses con nuevas unidades que arriban procedentes de otros puertos atlánticos para sumarse a las que ya estaban atracadas en sus muelles. El último, el Ensco DS-8, cuya llegada coincide en el tiempo con el final de la estancia en La Luz de otros dos artefactos, el Noble Gerry de Souza y el Stena Icemax, y mientras continúan los trabajos en otras dos unidades del operador Valaris.

El Ensco DS-8, que hasta hace poco se encontraba atracado en Hunterston, al oeste de Escocia, arribó a la bahía de Las Palmas de Gran Canaria el viernes de la semana pasada y permanece desde entonces fondeado en la rada sur, frente al barrio de San Cristóbal. Allí aguarda su turno para atracar en el muelle Reina Sofía, donde se encuentran las instalaciones de aguas profundas de Astican e Hidramar en las que habitualmente tienen lugar este tipo de trabajos. La previsión es que entre este martes, aunque los trabajos de reactivación a los que será sometido no arrancarán hasta que se hayan firmado los contratos de perforación previstos. No se espera que ocurra hasta los últimos meses de este año, aunque esto no supone que en el sector de reparaciones navales dedicado a los artefactos offshore falte trabajo.

En estas semanas, la actividad se centra en otras dos unidades del mismo operador, Valaris, que cuenta con Canarship como agencia consignataria en Canarias y ya puso en marcha el DS-16 en otoño. Por un lado, los trabajos de reactivación del DS-4, atracado en el Reina Sofía desde que llegó procedente de la misma localización escocesa que el DS-8 a finales del pasado octubre. La unidad, que había viajado del Archipiélago al Reino Unido a finales de 2020, retornó tras protagonizar un incidente –se le soltaron las amarras como consecuencia de una fuerte tormenta– para ser reactivado en las aguas abrigadas de La Luz de cara al contrato que su propietario ha suscrito con Petrobras a partir de mayo. Por otro lado, el Puerto también acoge la reactivación del DS-9, una unidad preservada –habitualmente se usan productos lubricantes para evitar la corrosión de los equipos durante el tiempo de inactividad– que tiene un contrato para Angola durante los dos próximos años. Los trabajos en el país africano arrancarán en junio.

Inspecciones completas

En uno de los escasos tramos libres en la actualidad se encontraba atracado hasta hace poco el Noble Gerry de Souza, conocido anteriormente como Pacific Santa Ana. Esta unidad, consignada por Hamilton y Compañía, acaba de superar en Las Palmas una completa inspección de todos sus equipos que también ha incluido la instalación de un sistema de tratamiento de las aguas de lastre. Realiza pruebas de mar estos días a unas 13 millas mar adentro, en el canal entre Gran Canaria y Fuerteventura, antes de dirigirse a Surinam, donde ha sido contratado por la petrolera estadounidense Apache.

El Puerto de Las Palmas también ha acogido en las últimas semanas otro perforador habitual en sus muelles. El Stena Icemax, que ya pasó por Gran Canaria en otoño como preparación para un contrato en aguas de Gambia con la petrolera australiana FAR, recaló de nuevo en enero, una vez completado este trabajo, y este lunes se encontraba fondeado a unas cuatro millas al norte de La Isleta. Su próximo destino se encuentra en Israel, donde ha sido solicitado por la petrolera Energean.

Además de trabajos en buques perforadores, la industria petrolera también desplaza otros tipos de artefactos al Puerto de Las Palmas para su mantenimiento. El último en llegar, el pasado sábado por la mañana, es el Saipem FDS 2, para unos trabajos e inspecciones programados, consignado por Incargo. Semanas atrás también quedó amarrado al muelle de Astican el Saipem Constellation, un buque de colocación de tuberías de la multinacional italiana que se encuentra en Gran Canaria para adaptar su grúa de cara a un nuevo contrato.