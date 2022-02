Vecinos de Montevideo piden amparo al juez contra el vandalismo que sufren

«Nos sentimos prisioneros en nuestras propias viviendas». Con estas palabras resumen un grupo de vecinos y vecinas de la calle Montevideo, justo al lado de la Casa del Marino, el infierno que padecen desde hace años a causa de las escandaleras que provocan los usuarios de una discoteca, un problema el del ruido que ha pasado a segundo plano desde que comenzaron hace unos meses los ataques vandálicos contra las casas y locales.

Han perdido la cuenta del número de denuncias dirigidas a la Policía Local, la Policía Nacional y el propio Ayuntamiento de la capital grancanaria desde 2014.

Ante la pasividad del Ayuntamiento, que ni siquiera se ha molestado en hacer una medición de ruidos como han solicitado en reiteradas ocasiones, los residentes pusieron una denuncia ante el juzgado de guardia el pasado 18 de enero en la que piden el cierre cautelar de la discoteca y ordene al consistorio que tome las medidas necesarias para respetar su derecho al descanso y a la inviolabilidad de la propiedad privada.

Los vecinos llevan denunciando desde hace una década la contaminación acústica, la suciedad en las calles y el deterioro del mobiliario público y privado.

«El 4 de noviembre de 2014 nos dijeron que teníamos que esperar a que la unidad policial estuviera libre para la medición de ruidos», señala una vecina que subraya que después de la pandemia el problema se ha recrudecido debido a la «extrema agresividad» de los usuarios de la discoteca, que se han «dedicado a atacar los locales y las viviendas». Ahora, que los carnavales están al caer, andan temblando porque durante esas fiestas «esto es una verdadera pesadilla. Nos sentimos indefensos porque el Ayuntamiento mira para otro lado».

Acusan al consistorio de no hacer nada e incumplir su propia normativa, pese a las múltiples denuncias

El 20 de julio de 2020 reiteraron las denuncias presentadas por los ruidos, las peleas , «la insonorización inadecuada de los locales de copas y la presencia de gente que supera el aforo y consume en la vía pública».

El pasado 8 de octubre volvieron a presentar una denuncia ante la Policía Local por, tras los daños causados a los porteros automáticos entre las tres y media y las cinco de la mañana. «Los porteros quedaron inutilizados, obligándonos a tirar la llave por la ventana o a bajar al portal a abrir la puerta». Al día siguiente se presentó otra denuncia en el Ayuntamiento.

Pero los actos vandálicos no han hecho más que aumentar en los últimos meses, de tal manera que los ruidos y escandaleras han pasado a segundo plano. «Vivimos con miedo», señala otro vecino, que también prefiere permanecer en el anonimato por miedo a represalias. «La vía pública está regada de botellas y vasos, cristales vómitos y ahora se dedican a tirar huevos en los portales. Tenemos imágenes que reflejan como dos individuos se dedican entre las una y las cuatro de la mañana a tocar los timbres de todas las comunidades, lo que ha obligado a unos a desconectar los porteros y a otros a gastarse 20 euros para comprar un dispositivo que contemple un mecanismo on-off para los días en los que los vándalos actúan», que son los jueves, viernes y sábados.

La farmacia de la calle Montevideo esquina con León y Castillo se ha convertido en el último pimpampum de los gamberros. «Han forzado en varias ocasiones la puerta y han intentando quemarla y también romper las cristaleras. Todos los fines de semana se dedican a tirarle huevos a la farmacia. La tienen destrozada», advierten.

Puertas quemadas

«Han quemado la puerta de madera del edificio que está al lado de la discoteca. La tónica de estas noches de infierno», relatan, «es inundar con huevos portales, aceras y paredes. A la presencia de botellas, cristales rotos, vómitos, orines y ruidos se suman los desperfectos al mobiliario urbano, con quema de contenedores y papeleras, y a la propiedad privada. La semana pasada aparecieron varios cristales retrovisores rotos y otras veces se suben en los capós a dar brincos. Cuando llega el jueves dejamos los coches en otro lado por temor a que los dañen. Lo que está pasando es vandalismo puro y duro», relatan.

«Y luego están las peleas entre ellos. Esto es como si fuera una guerra y nosotros somos los rehenes. Apartir de las diez de la noche no nos atrevemos a salir. Sabemos que del jueves hasta el domingo vamos a estar encerrados en nuestras casas», se lamenta otro vecino, quien critica la «inacción» del alcalde Augusto Hidalgo, que «no cumple sus propias ordenanzas. El problema es que nadie hace nada al respecto. Al final, los afectados somos nosotros. Parece que tiene que ocurrir alguna desgracia para que hagan algo. Cuando llegan los viernes ya sabes que no puedes dormir. La discoteca cierra a las tres y se quedan dentro. Hasta las cinco de la mañana no tenemos derecho a descansar».

El pasado fin de semana, cuenta otra vecina, «los chiquillajes, que son muy jóvenes, se fueron al parque Blanco y se dedicaron a tirar los contenedores a la calzada. Hubo una moto que casi se estrella con uno de ellos. Esa era la diversión. Tuvo que venir la policía. Yasí siempre».

«El 12 de febrero, un vándalo borracho desencajó a las dos de la mañana la puerta de una comunidad. No contento con ello, astilló el cristal y se cortó. Se cabreó y rompió el cristal de otra comunidad», recuerda otro vecino, quien denuncia que, encima, «no pueden caminar por la acera, porque el dueño de la discoteca pone vallas y el portero nos dice que caminemos por la calzada».

"Tenemos que pedir permiso a los borrachos para entrar en nuestras propias casas"

Con las denuncias e incidentes de las últimas semanas piensan volver al juzgado para pedir otra vez el cierre cautelar del local. «Tenemos que pedir permiso a los borrachos para entrar en nuestras propias casas y al Ayuntamiento le da exactamente igual que quemen los coches, rompan contenedores o rompan farmacias. Es triste que pagues tus impuestos y que no puedas dormir en tu casa. Aquí hay un conflicto entre el ocio y el derecho al descanso. La existencia de una autorización administrativa para una actividad no puede legitimar en ningún momento sus consecuencias nocivas o molestas», señalan, en su denuncia ante el juzgado, una sentencia de la Audiencia Provincial de Castellón, que ordenó el cierre de un pub por ruidos. Los vecinos también citan la sentencia del Juzgado de lo Contencioso número cinco de Las Palmas de Gran Canaria que ordenó el traslado del Carnaval de Día de Vegueta.

Los vecinos solicitan la actuación inmediata del Ayuntamiento y el «cierre cautelar de los locales que incumplen la ordenanza y atentan contra la seguridad, la salud y la propiedad ajena.

Solicitamos que se tramiten las multas y cuantas medidas sean necesarias para poner fin a una pesadilla que, semana tras semana, somete a más de 200 vecinos, privándoles del derecho al descanso y atenta contra su libertad y la propiedad privada». Desde el Ayuntamiento aseguran que no les consta haber recibido «ninguna denuncia».