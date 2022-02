El negociador, una red de salvamento

La figura del negociador suele asociarse a películas americanas de acción donde, en la mayoría de los casos, trata de liberar a rehenes de un secuestro de una sucursal bancaria o de un hospital, como ocurre en John Q protagonizada por Denzel Washington . Pero esa figura también existe desde hace 15 años en la Policía Nacional y dentro de la Jefatura Superior de Policía de Canarias hay un equipo de cuatro agentes que trabajan en todo el Archipiélago. Una de ellas, Almudena Sánchez, fue clave el pasado martes para convencer a un hombre de que desistiera de tirarse desde un cuarto piso en el barrio capitalino de Schamann después de permanecer cinco horas sentado en el marco de una ventana.

Sánchez está acompañada de su colega Natalia Lorenzo. Ambas están especializadas en entablar conversación con personas que se quieren quitar la vida o que tienen retenidas a personas contra su voluntad, dos de las situaciones más habituales en las que se ven involucradas. Ambas explican que las claves en esos momentos de tensión son la calma y, sobre todo, el tiempo. «No tenemos ninguna prisa», apunta Almudena Sánchez. «Lo ideal es no atender al reloj», añade. Natalia Lorenzo comenta: «El tiempo lo marca la otra persona, nunca puede estar tasado, puede ser inmediato o durar horas y horas; estaremos ahí hasta que se solucione».

Fue lo que ocurrió antes de ayer. La primera alerta llegó en torno a las once de la mañana. El hombre se había atrincherado en el interior de su vivienda, situada en las proximidades del parque de Don Benito, con su hermana. Ante esta situación, diferentes unidades de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional se personaron para evaluar si tenían que tirar la puerta abajo para así evitar una situación de peligro para la familiar, que finalmente salió ilesa. Al descubrir la presencia policial, el varón se sentó en el marco de la ventana y amenazó con tirarse.

Fue entonces cuando se activó al negociador. Por turno le tocó a Almudena Sánchez, que a las 12.30 horas ya estaba en la azotea del edificio de enfrente hablando con la persona que pretendía tirarse al vacío. La agente, que además es jefa de sección en la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana, declara que lo primero que tiene que hacer es adaptarse a la situación. «Cuando alguien se plantea un suicidio es que esa persona, en ese momento, no se ve capaz o no tiene las herramientas para poder solventar la crisis en las que está metida, en ese momento se ve desbordada». «Entendemos», continúa, «que no quiere morir, que lo que quiere es dejar de sufrir y busca una solución para salir de ese sufrimiento». Ante esta situación, «lo orientamos, centrándonos siempre en buscarle una solución con la que superar ese sufrimiento». Y es ahí cuando se utilizan las dos claves de la negociación: calma y tiempo.

Y es que uno de los primeros pasos es intentar que la persona se tranquilice. «Suelen estar muy alterados», por lo que hay que «rebajar la emoción» para que «piensen con la cabeza», señala Sánchez. En algunos casos también entra en juego las peticiones de la otra parte. Lo explica la también jefa de Homicidios Natalia Lorenzo: «La palabra negociador viene a ser un regateo», declara para añadir que estas demandas «no son habituales» en demarcaciones como el Archipiélago, donde sus intervenciones se centran en su mayoría en intentos de autolisis. «Te pueden decir que quieren que se vayan los bomberos o los policías», y es ahí cuando van negociando.

En el caso ocurrido el pasado martes, la negociación duró más de cuatro horas hasta que, pocos minutos después de las cinco de la tarde, el vecino de Schamann decidió desistir en sus intenciones y se entregó a la Policía. Una ambulancia lo trasladó hasta el Hospital Doctor Negrín de Las Palmas de Gran Canaria, donde ingresó en la unidad de Psiquiatría debido a que, presuntamente, padece una enfermedad mental. «En ese momento», cuenta Almudena Sánchez sobre las sensaciones que se tiene cuando se consigue salvar la vida a una persona, «sientes satisfacción». «Cuando estamos ante un incidente así, grave, estamos tan concentrados que hasta que realmente no está finalizado no eres consciente del objetivo que has conseguido», añade.

Para lograr ese objetivo, ellas no están solas. «También están el resto de unidades policiales, en muchos casos también se activa a los bomberos y a los sanitarios, que también van siguiendo las instrucciones del negociador según se vayan sucediendo los hechos, colaborando unos con otros», destaca Natalia Lorenzo.

«Nuestro propósito es utilizar la palabra y la razón en vez de la fuerza», a la que sólo se acude cuando no hay otra alternativa, resumen esta negociadora que junto a sus tres compañeros conforman un equipo fundamental para poner su grano de arena en evitar que siga creciendo una lacra en la sociedad actual como son los suicidios.