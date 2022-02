Una docena de ciclistas y usuarios de otros vehículos de movilidad personal (VMP) participaron este viernes en una nueva edición de la Masa Crítica en Las Palmas de Gran Canaria, partiendo desde San Telmo para llegar hasta La Isleta. Esta iniciativa, que está presente en muchas ciudades del mundo y nació en San Francisco, busca "reclamar espacio para la bici en el entorno urbano", según explicó uno de los participantes, Armando. Otro, Juan Carlos, señaló por su parte que el lema básico de esta iniciativa es: "No entorpecemos el tráfico, somos tráfico". Por ello, abogan por transitar por la calzada y no por los carriles bici, porque quieren "reivindicar todo el espacio de la ciudad, no solo el segregado". Una realidad que cambia poco a poco, pero que ya empieza a notarse en la capital grancanaria.

Después de retomar estos encuentros mensuales en noviembre, cuando la lluvia desdibujó la iniciativa, han seguido desarrollándolos estos meses con afluencia variante. En enero, eso sí, se vieron sorprendidos por la cantidad de gente que se sumó al recorrido. "Lo idóneo de la masa crítica es poner día, hora y lugar y encontrarnos allí, sin organizar prácticamente nada", señaló Armando momentos antes de iniciar la marcha. 7 De esta forma, personas de muy diverso tipo se juntan para disfrutar de una tarde recorriendo en bici las calles de la capital grancanaria. Incluso algunos extranjeros conocedores de la iniciativa en sus lugares de residencia, les han preguntado en alguna ocasión y se han animado a acompañarles. Para estas personas, "la bicicleta es vida y alegría, te cambia la vida a mejor", por lo que no dudan en los beneficios que tiene este modo de transporte limpio, amable y sostenible, tanto para la población en su conjunto como para el propio bienestar de la ciudad. Por eso Juan Carlos no dudó en afirmar que con la bicicleta "se pacifica el tráfico".