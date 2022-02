El ‘niño prodigio’ de las murgas de Telde

Nietos de Sarymánchez, la vigente ganadora en Interpretación del concurso de 2020 –en la edición que consiguieron ‘robarle’ un beso de la concejala de Carnaval, Inma Medina, al alcalde teldense Héctor Suárez, ante el público del Santa Catalina en la canción ‘La kiss cam del Carnaval’, puede presumir de ser una de las pocas formaciones críticas –junto con Trapasones– que desde su estreno, en 2013, siempre ha logrado el codiciado pase a la gran final. Solo en 2014 se le resistió cosechar un ‘cartón’; de resto, se ha empadronado en el pódium.

La clave del éxito, según su director, Rubén Santana ‘Pitu’, es el compromiso que asumen en cada ensayo. «Nunca nos hemos reunido más de tres veces a la semana para preparar el repertorio, por eso los componentes saben que las dos horas que pasamos en el local vamos a muerte, a darlo todo». Esa clave, de régimen interior. «Ni cuando preparamos los temas de ida y vuelta (en Tenerife y Gran Canaria) con Mamelucos, en 2018, incrementamos los ensayos». De cara a la galería, como murga, Rubén ‘Pitu’ pone en valor que Nietos es un grupo de amigos que sabe estar, con las ideas claras. «Que la imagen que se da detrás es más importante de la que ve el público sobre el escenario».

Nacido en diciembre de 1986, Nietos de Sarymánchez juega con ventaja con Pitu al frente de la murga. De profesión actor, faceta que también ha desarrollado como educador, Rubén Santana es capaz de establecer empatía desde las tablas con el público, y hace fácil lo que a otros se resiste: hacer un espectáculo redondo.

‘De casta de viene al galgo’. Y ese es el caso del ‘Pitu. El más pequeño de nueve hermanos, su padre fue Sebastián Santana, a quien todos conocen en su municipio natal de Telde como Chano ‘El Pejiguera’. Aunque estuvo vinculado profesionalmente a los helados Kalise, su popularidad se la debe precisamente al Carnaval, pues en la década de los años ochenta fue uno de los pioneros de las murgas de Telde al constituir Los Remuderos, como el gentilicio de los naturales del barrio de Las Remudas, que después de cuatro o cinco años, fundó Los Pejigueras. Mientras todos sus hermanos salieron de componentes en dicha murga, Pitu, con ocho o nueve años, participó como mascota en la época en la que el concurso se celebraba en el estadio insular.

Más tarde vendría la experiencia fugaz de Los Chachis, que lideraron los componentes de las dos primeras murgas, tras el fallecimiento de su padre. El paso por esta modalidad la cerró de su infancia para continuar sus estudios y hasta trasladarse a trabajar a Lanzarote. De regreso a casa, en Telde, un grupo de amigos le advirtieron del nacimiento de Nietos de Sarymánchez, que ya llevaba dos años en el Carnaval, y se reavivó la ilusión de vivir como componente de murga ya adulta esta experiencia en la que se inició como mascota con su padre.

Nietos se estrena en el concurso de Las Palmas en 2013, edición en la que cosecha el tercero de Interpretación en la capital que le valió su presentación en sociedad en el Encuentro de Murgas de Candelaria, en Tenerife, además del segundo que sumó en el certamen de Arucas. La siguiente edición, 2014, fue la única edición en la que no han cosechado un galardón en el apartado de Interpretación. Al siguiente año, 2015, coincide que ‘Pitu’ acude al cuartel general de Nietos. Iba para salir como componente y acabó como director.

Hasta la fecha solo conocía ‘de vista’ a Josito Suárez, el armonizador del grupo y culpable del brillo y el ímpetu de las voces de los teldenses, con quien forma tándem en la actualidad Rubén Santana como director y también en letras, junto a Perdomo, y también montando movimientos.

‘Pitu’ rehuye el protagonismo cuando se le pregunta quién es Nietos de Sarymánchez, y se le da a elegir entre él o Josito. Y sentencia con un levantaplazas: «Nietos somos todos los componentes».

¿Por qué no salir?

El carismático director de Nietos desde 2015 –también uno de los ‘amuletos’ del éxito de los teldenses– cuenta que este año tenían previsto salir a concursar. De hecho, Josito comenzó con la armonización del primer tema hasta que llegó el parón de octubre provocado por el incremento de los casos del covid. «Teníamos todo preparado, incluidas telas, pero nos quedamos embajonados. Nos reunimos todos los componentes en el parque de San Juan y se planteó, y decidimos que no íbamos a cambiar nuestra filosofía de incrementar los ensayos para salir al Carnaval con unas mínimas garantías de que íbamos a hacer un repertorio de similar característica a nuestra trayectoria», por lo que decidieron esperar a 2023, además, tampoco su local reúnen las mejores condiciones para acoger los preparativos por su ajustada superficie.

Ahora que han comenzado los primeros actos, admite que siente nostalgia. Con elegancia y el respeto al público y al escenario, Rubén ‘Pitu’ afirma que «me gusta ver las murgas que ha salido; han tomado una decisión valiente, sin miedo y adoptando todas las precauciones, rompiendo una lanza por todos», lo que ha alimentado en Nietos las ganas de quitar las páginas al calendario para que llegue ya febrero de 2023. De hecho, adelanta, ya han comenzado a escribir para la próxima edición.

Para ‘Pitu’ no desmerece que el concurso que comienza mañana y que se prolongará hasta el sábado –tras el paréntesis del viernes– no cuente ni con los ganadores de 2020 –Nietos, Legañosos y Serenques– ni con siete de los ocho finalistas de hace dos años –de los que solo sale Melindrosos–. «Todo concurso parte de cero, por lo que no resta fuerza a una final que no estén las que llaman grandes murgas. Hay quien tiene un nombre pero lo puede perder, como ya ha visto. ¿Por qué no van a dar nivel? De hecho van a dar más nivel que nosotros, que no salimos».

Comparaciones odiosas

A mitad de camino hasta que llegue el Carnaval 2023, Rubén ‘Pitu’ matará su gusanillo de la fiesta con La Murgota, una de las cuatro chirimurgas que irrumpen en la programación oficial, a modo de exhibición, en un camino que inició en 2016 en la capital grancanaria La Chirimurga del Timple, de Víctor Lemes y Luis Quintana.

‘Pitu’ explica que decidió sumarse a La Murgota por disfrutar de la experiencia junto a un grupo de amigos, para precisar, y reiterar, que no tiene nada que ver con la murga, si bien la mayoría de componentes proceden de Nietos. «Nosotros íbamos a salir sí o sí», con independencia de la chirimurga. ¿Este género es el futuro de la murga? ‘Pitu’ marca distancia con el silencio para responder: «Cada uno va a tener su protagonismo, son cosas distintas», y apostillar: «el aficionado de murgas siempre va a existir», como quien justifica el compromiso de corresponder esa expectativa.

¿La chirimurga es más profesional que la murga?. Por un segundo Rubén Santana parece ponerse más serio para sentenciar: «a nadie se le ocurre comparar una chirigota con una murga, por lo que no cabe comparar una murga y una chirimurga; son distintas formas de espectáculo, de llegar, de atrezzo. Son dos formas de hacer Carnaval», sentencia.

Recupera la bonhomía que le caracteriza al referirse a la experiencia en la que se estrena como padre. «La niña es un terremoto, eso lo sacó al padre; y la belleza de la madre», cuenta ya espera el reencuentro el Carnaval, en 2023.