Micaela Sagaseta, el compromiso de las ideas

No he ser yo quien escriba de las ideas políticas ni de su forma de entender cómo debían ser las cosas del mundo para que todos tuviéramos en esta tierra lo que por naturaleza merecíamos. De eso ya se encargó ella y muy bien durante muchos años.

Micaela Sagaseta de Ilurdoz y Paradas fue hija de Joaquín Sagaseta Cabrera y de Micaela Paradas Corbacho. La familia recaló por la Villa de Teror en el primer tercio del pasado siglo por consejo, tal como describió la misma Quela, del médico natural de San Mateo Manuel de la Nuez Marrero a su colega de profesión Manuel Paradas Farinós que para solucionar la falta de apetito de su hija Micaela (madre de los Sagaseta) le vendría muy bien el clima terorense. Y de ahí vino el motivo de la presencia familiar en cientos de eventos, veraneos y fiestas, así como que la presencia del hermoso chalet de los Parada fuera desde entonces visible punto de entrada al pueblo por la carretera de Las Palmas.

Fue como una de tantas familias de las que aquí pasaban los veranos, gente culta, respetable y respetuosa, interesados por el lugar, curiosos y deseosos de cambios, muchos cambios, por el bien del pueblo donde se les había acogido.

María, Micaela y Manuel Paradas Corbacho aquí vinieron y aquí vivieron los apacibles días de Teror “mucho antes de que apareciera el fenómeno del sur, los apartamentos, las piscinas, el boom turístico y los viajes de vacaciones programadas”

Serían los hijos de Micaela Paradas con Joaquín -Salvador, Joaquín, Micaela, María Teresa, Ana María y Manuel Iván- aquellos con los que tuve y tengo más relación y los que durante décadas trajeron y llevaron enfoques e ideas que muchas veces chocaron con algunos inmovilismos de los que tanto daño han hecho a Teror en su historia pero que siempre proponían por un intenso cariño al pueblo.

Nada hay que decir de su presencia política porque no hacen falta ni las hemerotecas para que a las mujeres y hombres de la tierra canaria nos suenen sus nombres ligados a permanentes luchas por nuestro futuro, desde esos enfoques de los que se alimentaron desde pequeños en el ámbito familiar.

Micaela se licenció en Filosofía y Letras, con la especialidad en Historia, y esa bravura en defender lo que creía justo se apreció en mil ocasiones y labores como su presencia siempre activa en cada ocasión que asociaciones u organismos quisieran dar a conocer o reconocer los méritos de tantas personalidades canarias, casi olvidadas por su ligazón a la izquierda, y recuperadas para nuestra historia en las últimas décadas: la celebración del 124º aniversario de la muerte de José Martí ; el No de Canarias en el referéndum de la entrada de España en la OTAN; su poema en la inauguración de la exposición Recordando a Eduardo Suárez Morales o el que dedicara a Federico García Lorca en la obra publicada en su memoria.

Tengo que decir que si uno se quedaba con el exterior, se le tenía a Micaela un respeto casi temeroso. Pero no, Quela Sagaseta era -como toda su familia- una buena persona que quería alejarse de estereotipos y falsedades. Cuando recordaba a su abuela Delmira en 1985, escribió de una forma enternecedora, entrañable que “de repente, un día de marzo, me encontré sin abuela en este mundo. Todavía te necesitaba, tenías cosas que enseñarme, pero te vino a buscar la eternidad en una apacible mañana de domingo. A ti te define sólo una palabra: fuiste la perfecta humanización de la ternura. Mejor abuela no me podía dar la tierra. Recuerdo los veranos en Teror y oírte leer bajo la parra; en aquellas tardes empecé a amar la palabra escrita. Recuerdo el día de Reyes siempre luminoso en el gabinete de tu casa, y el amor con que le llevabas café a abuelo todos los días, al laboratorio de sus sangres y microscopios. Recuerdo la sonrisa tan linda con que nos avisabas de la llegada de los ratones, después de habernos quitado los dientes de leche. Intentaré recordar siempre tus prácticas lecciones”

La última vez que hablamos me dijo que yo escribiría mucho mejor si no sintiera la casi enfermiza necesidad de no hablar mal de Teror a la que según ella me obligaba mi condición de cronista oficial. Probablemente tuviera razón.

Frente al extraordinario retrato que Tomás Gómez Bosch realizara de su abuela Micaela Farinós (cuñada de Luisa Alvarado, propietaria con sus hermanos de la bellísima Casa Alvarado recién restaurada en la Plaza de Teror) le recordé que según el análisis que del mismo hiciera Vicente González, el pintor había logrado que destacara en su pincelada “la bondad, la simpatía, el equilibrio, el señorío, toda la personalidad, en fin, de la ilustre dama fallecida” y le dije que se parecía a ella en todo eso. No dijo que sí pero tampoco lo negó.

Su hermano Salvador -más terorense que muchos aquí nacidos- entre lo mucho que escribió de la Villa dijo que “en las geografías de nuestras sequías, Teror es todo un prototipo que no carece de ninguna de las características colectivas de la fisonomía grancanaria. Todas sus posibles modernidades y diferencias se camuflan hasta la pérdida en una línea humana y paisajística puramente tradicionalista. La villa vive lentamente su subsistencia, con la eterna resaca de una sola, aunque tremenda cana al aire veraniego, cuando Teror pierde su introversión habitual para hacerse más de todos…Teror es un formidable paraíso robado”

Desde esa evocación tan profunda vaya mi respeto a todos los Sagaseta; el afecto más cordial de toda mi familia para Ana, su hermana, e Irene Pérez Sagaseta y para Quela, un abrazo tan grande como su corazón.