«Estamos muy pendientes del móvil, deberíamos aprovechar más la familia y la amistad»

Ha participado en galas de reina infantil. ¿Llegar hasta la Gala de la Reina adulta era uno de sus sueños?

A mi hermano siempre le ha gustado el Carnaval, y gracias a él tengo el diseño. Yo siempre me ponía con él a pegar plumas, piedras... Después de tener él un accidente, estuvo un año convaleciente y siempre tuvo el sueño de sacar un traje, y yo le propuse que me sacara a mí. Habló con mi madre a ver si me dejaba, le dio permiso y entonces comenzamos a hacer un traje. Me encantó sacar ese diseño porque me lo hizo mi hermano con toda su ilusión, y como me gustó tanto, me propuso hacer un nuevo traje. Y ahora me dijo lo mismo. Yo siempre he querido salir al escenario, no tanto en las infantiles porque creía que no podría con los trajes, pero como sí pude, me entraron más ganas de participar en la gala adulta. Estoy más tranquila, porque mi hermano me ayuda, me ha mandado a hacer ejercicio y comer sano para poder arrastrar el traje.

¿Qué significa para usted su hermano?

Mi hermano siempre ha sido para mí como mi segundo padre, porque siempre me ha cuidado. Nosotros somos compañeros de sueño, como solemos decir y llevamos tatuados ambos, y siempre... Es algo inexplicable, si tengo algún problema, él me ayuda, si me falta algo, él me lo da.

Este año es la benjamina de las participantes, ¿cómo le han tratado las compañeras?

Me han tratado súper bien, no me han dejado de lado, como sí pasó en otras galas. Siempre me han incluido en todo, y para mí esta experiencia con ellas es un éxito.

¿Vive el Carnaval con intensidad?

Sí, mi hermano también ha diseñado trajes para otras chicas, y como no, yo lo he ayudado siempre. La ilusión de mi hermano es mi ilusión, y si le veo feliz a él, mi mundo también es feliz.

¿Cómo fue el año pasado al no poderse celebrar la fiesta?

Me dio muchísima pena, porque una vida sin Carnaval es aburrida. Sin poder hacer un traje, coger los nervios que cogemos... Me pareció muy duro.

Usted que es de la Generación Z y nació con las redes sociales, ¿qué opina del uso que se le está dando a estas herramientas?

Mi opinión, y me incluyo porque también soy así, es que estamos muy pendientes de los móviles, de la tele. Todo es en torno a la electrónica, y creo que deberíamos salir más, aprovechar a nuestra familia y amigos, porque un móvil se puede romper en cualquier momento y compras otro, pero la familia desde que se va, no vuelve más. Deberíamos estar más conectados con la sociedad. Una parte lo veo bien, porque si falta algo, lo pedimos, o si necesitamos algo, llamamos más fácilmente, pero sí estamos demasiado conectados.

En el uso de las redes sociales también está el hecho de toda la información que llega, ¿cree que es también un arma de doble filo?

Hay veces que nos creemos cosas que son bulos, pero como estamos tan conectados pensamos que todo lo que nos llega por el teléfono es verdad, y no es así. Hay que informarse primero y ver si es verdad o una noticia falsa.

¿En el instituto se habla sobre la guerra en Ucrania?

Yo no estoy muy atenta a la guerra, pero sí me he enterado de cosas. Se habla, pero no tanto, porque a la gente no le interesa porque no es aquí. Pero creo que, si eso sigue a más, puede llegar a todo el mundo y deberíamos estar más atentos.

¿Cuál es la serie que más le gusta?

La Casa de Papel. Soy fanática, y la puedo ver todas las veces que quiera, porque lo veo hoy y me doy cuenta de una cosa, lo veo mañana y me doy cuenta de otra casa... Es algo que me atrae.

¿Con qué personaje se identifica más?

Con Tokio, que fue engañada por la madre, y ella quería que la hija llegara a la casa para que la detuvieran porque estaba compinchada con la Policía. Además, es una chica valiente, que no le tiene miedo a nadie, y que si tiene que matar, pues mata, y si tiene que quedarse encerrada en un sitio para no hacerle daño a nadie, pues se queda encerrada.

Usted que forma parte de la generación joven, ¿qué piensa de la opinión que ha surgido a raíz de la pandemia sobre que los jóvenes no tienen responsabilidad?

Hay algunas personas jóvenes que se pasan, porque salen todos los días, no se protegen, no hacen nada para frenar el virus. Pero toda la culpa no la tienen los jóvenes, porque también hay personas mayores que salen y no se protegen, y hay que decirles que frenen un poco, que den ejemplo a los jóvenes.

¿Qué le aporta hacer deporte en su día a día?

Voy al gimnasio asiduamente, y si no lo hago en casa, porque es como desconectar del mundo, estar pendiente a mí y mi físico, aunque hay veces que se abusa mucho. Si no voy al gimnasio o no hago deporte porque me pasa algo, bailo. Me pongo a bailar por toda la casa (ríe).

Si tuviera que tomar alguna medida para salvar el planeta, ¿qué haría?

Hay una asociación que se dedica a ir por las playas y los montes de Gran Canaria a recoger basura. Siempre le he dicho a mi madre que, cuando tenga la mayoría de edad, apuntarme a la asociación, porque me gustaría ayudar a La Tierra para que no nos vuelva a decir que necesita un descanso y nos dé un toque de atención, como pasó en 2020.