Las actas del jurado del concurso de murgas adultas del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria llegan dos días después de su celebración -eso sí, en las mismas bases se dan un plazo de 5 días hábiles para comunicarlas- y no faltan a la tradición de alimentar la polémica.

En esta ocasión, aunque en las bases de certamen se dice en su cláusula catorce que los miembros de la mesa 1, integrada por ocho personas que valoran el apartado de Interpretación, deben letras, voces y puesta en escena del 1 al 10, cada uno, se emitieron puntuaciones de un máximo de 20 puntos, el doble de lo que figura en bases.

De haber sido en el último concurso de murgas cuando comenzó la pandemia, 2022, el tribunal votaba del 1 al 10 cada una de las dos canciones, lo que permitía un cómputo total en fase o en final de hasta 20 puntos por grupo. Pero no es el caso en estas normas aprobadas para esta edición de transición, salvo que los dos de los ocho jurados que repitieron en el apartado de Interpretación se dejaran llevar por el peso de la costumbre y votaran del uno al veinte.

Tampoco se arrastraba la puntuación de fase a final. En la cláusula dieciséis se hace constar que la valoración de la final se hará desde cero, sin tener en cuenta la valoración de la fase y se precisa que este sistema de votación se mantendrá en vigor hasta el Carnaval 2024. También se deja abierta una laguna cuando se dice en las bases que “dicho cambio permanecerá vigente, durante los próximos 4 años, al igual que todo el sistema de evaluación vigente. (No se atenderá a modificación hasta el Carnaval 2024)”, lo que se traduciría en que la final de los próximos carnavales hasta 2014 serían a seis finalistas, y no a ocho como cuando salieron veintidós formaciones.

A diferencia de lo que ocurrió hace dos años en la puntuación del concurso de murgas de Las Palmas de Gran Canaria, no se dice nada de suprimir la mayor y la peor puntuación, por lo que se toman en consideración las ocho notas, tantos como miembros.

Puntuaciones de final

Gambusinos, de Fuerteventura, fueron los mejores a juicio del jurado en la final del pasado sábado, con un total de 147 puntos, y se quedan a cuatro puntos de las mieles del primero Chismosos, son 143.

Chancletas se queda a 17 puntos del segundo puesto y Despistadas a 13 de pelear con los de La Isleta por ocupar el tercer puesto.

La quinta plaza de la final la ocupa Lady's Chancletas y Tramposas, sextas, con la puntuación más baja, 85.

Hay un precipicio de 62 puntos entre los ganadores majoreros y la formación de Montse Hernández.

Puntuaciones de fase

Dos cosas relevantes. Payasos Alborotados puede respirar tranquilos porque no fueron víctima de la descalificación por parte del jurado; si no estuvieron, fueron por méritos propios, según queda en evidencia en la puntuación hecha pública. Lo segundo, Chismosos, de Santa María de Guía y la única formación dirigida por una mujer, remontó la puntuación de fase respecto a final, lo que siembra la duda en el resto de los participantes si se equivocaron, o no, con la elección del repertorio.

En el cómputo total de fase, Gambusinos fue la más votada, con 150 puntos (con cinco 20); Chancletas, segundo, con 137; terceras, Despistadas con 123 (con un 20); Chismosos, cuartos, con 117; Lady's Chancletas, quintos, con 113; Tramposas, sextas, con 112; Payasos Alborotados, séptimos, con 100; Melindrosos, octavos, con 98; Kikirinietas, novenas, con 93, y Lengüetudos, décimos, con 89.

Jurado alternativo

Las puntuaciones del jurado paralelo de LA PROVINCIA en la final fueron muy diferentes y daban como ganadora a la murga femenina Despistadas.

De haber ganado Despistadas, esto habría sido también un hito histórico. Primera vez que una murga femenina hubiera ganado la Final de Murgas.

