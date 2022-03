El concejal de Urbanismo, Javier Doreste, aseguró ayer que el proyecto integral de rehabilitación del Museo Néstor, que afirmó hace más de un año que se estaba realizando por una técnica de la casa, está pendiente ahora de que el gerente de la pinacoteca presente un proyecto museográfico y de que el patronato de la fundación del Museo Néstor se ponga de acuerdo con el Cabildo de Gran Canaria sobre la ubicación del ascensor, la causa principal según el edil de las discrepancias con la institución insular que han impedido avanzar el proyecto. Doreste, que compareció en la comisión de pleno de Desarrollo Sostenible a petición del PP, comenzó diciendo que no fue «fue Urbanismo el que decidió el cierre del museo», hace ya cuatro años. «Se cerró a instancias del gerente», Daniel Montesdeoca, y «de la fundación porque no reunía condiciones para tener expuestas las obras». «Cuando nos hagan llegar el proyecto museográfico», indicó, «iniciaremos el proyecto definitivo». Recordó que primero se encargó a los arquitectos Ramón Chesa y Javier Mena un proyecto de accesibilidad, al que después se añadieron trabajos para resolver problemas de climatización, seguridad y humedades. Ese proyecto, añadió «tuvo discrepancias con los técnicos del Cabildo que no se han resuelto todavía. Hasta que el museo no nos diga qué es lo que quiere, el único proyecto que tenemos es el inicial de Chesa y Mena».

El viceportavoz del PP, Ángel Sabroso, calificó de «fracaso rotundo» la gestión del tripartito en el Pueblo Canario, donde «lo único que han conseguido es volver a abrir el restaurante». Por su parte, el portavoz de CC, Francis Candil, pidió al alcalde Augusto Hidalgo que se involucre en la apertura del museo y la edila de Cs, Lidia Cáceres, consideró que lo que está pasando refleja que «no les preocupa ni la cultura ni el patrimonio». Parálisis en el mirador

Las obras del mirador de Punta de Diamante llevan más de tres años paradas, pendientes de la autorización del Ministerio de Defensa y de la firma de un convenio de cesión de una parcela que el concejal de Urbanismo, Javier Doreste, lleva casi el mismo tiempo diciendo que está a «punto de firmarse». Ayer volvió a decir practicamente lo mismo que hace un año durante su comparacencia para hablar del asunto. La única diferencia es que esta vez añadió que el alcalde Augusto Hidalgo va a intervenir, a través de la Delegación del Gobierno, para recordar a Defensa «la obligación que tiene de firmar el convenio». | T. G.