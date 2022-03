Letrados de la Administración de Justicia se plantan para exigir una adecuación salarial

Los letrados de la Administración de Justicia de Las Palmas se plantaron ayer nuevamente en la Ciudad de la Justicia para exigir una adecuación salarial. Rebeca Parrado del Juzgado de los Social número 6 de Las Palmas de Gran Canaria matizó que «después de la huelga de enero no se han visto atendidas nuestras peticiones. El Ministerio está negociando exclusivamente con una de las asociaciones, pero al tener nuestra representación colectiva los sindicatos, todo lo que se acuerda no tiene ningún tipo de validez porque ellos tienen tendencia a impugnarlo por entender que se les ha excluido de la negociación».

La letrada añadió que mientras no consigan una negociación colectiva propia es «inviable» negociar un acuerdo con el Ministerio de Justicia. Asimismo, matizó que esto implica un cambio de actitud por parte de la Administración porque «considera que la adecuación salarial y la negociación colectiva propia, son cuestiones zanjadas de las que ya no hay que hablar». «El Ministerio nos dice que va a desarrollar algunas de las cuestiones que tenemos reconocidas desde hace años, pero no se ha hecho nada», lamentó.

Los letrados exigen que el Ministerio de Justicia acceda a negociar con ellos una adecuación salarial correspondiente a las nuevas funciones que les asignaron desde 2009. Un ajuste que fue reconocido en la Ley 11/2020, de 30 de Diciembre de Presupuestos Generales del Estado para el año 2.021, pero que, denuncian, no se ha puesto en práctica.

La huelga ha obligado a suspender cientos de juicios en Canarias. Y es que en la provincia de Las Palmas los letrados activos son 120, de los que seis estaban de baja y cuatro de permiso. En total fueron convocados 114, mientras que, en servicios mínimos estuvieron 30, 45 no la secundaron y 39 sí. En Santa Cruz de Tenerife, por su parte, hay activos 92, tres se encontraban de baja, seis de permiso, uno de servicios especiales y en servicios mínimos estaban 23. El total de convocados fueron 88, 37 no secundaron la huelga y 37 si lo hicieron.

Parrado explicó que hoy continuará el parón y se prevé que, de no llegar a un acuerdo, se extienda para los meses de abril y si la situación no cambiase para ese entonces, la huelga sería indefinida.