Las principales guías de viaje para nómadas digitales continúan recomendando a Las Palmas de Gran Canaria como destino preferente para los remote workers. PeterFabor.com, The Breahing Travel, Digital Nomad Girls, Web Work Travel, Remoters, Novo Monde, Weirdo.Rocks, Chris The Freelancer, Salty Travels y World Traveled entre las publicaciones internacionales que siguen actualizando contenidos sobre la capital grancanaria.

Peter Fabor, uno de los pioneros, precisamente, mantiene en su web (peterfabor.com) la mini-guía "Gran Canaria for digital nomads and expats: The ultimate guide for Las Palmas", en la que se declara enamorado de la isla y de la ciudad, "el mejor lugar para los nómadas digitales en Gran Canaria". El emprendedor se centra en zonas como Las Canteras o el barrio de Alcaravaneras, y realiza una serie de apuntes sobre los espacios coworking, el mejor momento para visitar la isla, los alquileres y otros detalles prácticos. El artículo está actualizado a septiembre de 2021. Porque hay que subrayar que este fenómeno se ha seguido desarrollando en la ciudad aún después de la pandemia.

En 2017 era The Breathing Travel la que publicaba la Guía de Nómadas Digitales para Las Palmas de Gran Canaria. La web, impulsada por Jennifer Lachs, describía ya por entonces a la capital grancanaria como "un auténtico hub para nómadas digitales". Y demostraba conocer bien la ciudad, aludiendo a detalles característicos como la célebre panza de burro. Además, aludía a eventos de referencia, como el consolidado Nomad City (que se celebra en la urbe desde 2016), y al atractivo del clima y los deportes acuáticos, aún en invierno.

"Las Palmas for Digital Nomad Girls: The ultimate guide" el título aún más específico que se propone en Digital Nomad Girls, una web para trabajadoras en remoto. También impulsada por la alemana Jenny Lachs, la autora define a la ciudad en esta guía de 2019 como "una de las mejores ciudades de Europa para nómadas". Barrios, clima, actividades, alojamientos o los cafés (particularmente relevantes para este público) constituyen el contenido esencial de esta extensa orientación sobre la ciudad que aporta una nómada que ha estado más de un año viviendo y trabajando en ella.

En esencia, estos son los mismos contenidos que se reproducen en la guía para la capital grancanaria que propone Web Work Travel desde mayo del año pasado. Este es un portal que al que suelen acudir medios generalistas internacionales para recabar información. En este caso, también se citan emplazamientos concretos como el barrio de La Isleta, en una urbe que define, en términos generales, como "un gran destino" para los trabajadores en remoto.

El portal Remoters mantiene actualizada una guía específica para Las Palmas de Gran Canaria en términos parecidos. También World Traveled (que ilustra la ciudad con una parada de Sitycleta en Santa Catalina). Son artículos genéricos que mantienen su vigencia, pero ni mucho menos los últimos en aludir al destino.

En términos más personales encontramos la referencia de Novo Monde, el blog viajero de Fabienne y Benoit: una pareja suiza que pasó parte de 2019 en la ciudad, y que en 2021 actualizaron los contenidos de su guía especial para aquellos que quieren conocerla "en el modo nómada". De nuevo, alojamientos, transporte, espacios coworking o incluso presupuestos específicos para la estancia constituyen el grueso de la información. ¿Su conclusión final? Ahí apuntan sin dudas que "es fácil entender por qué nos han hablado de Las Palmas como un gran lugar para pasar unos meses".

La cronista Maja Nagelj relata también su experiencia post pandemia en Las Palmas de Gran Canaria en el portal Weirdo. Rocks. Aquí se tira de referencias ineludibles, con foto incluida: desde las papas arrugadas y la botella de Ron Arehucas hasta la Playa de Las Canteras y Vegueta. Aunque luego sobran observaciones mucho más concretas sobre lugares de la ciudad, restaurantes, alojamientos y demás datos útiles para el viajero.

En fotos pero también en vídeo retrata desde 2017 a la ciudad como destino de nómadas Chris The Freelancer, el nombre del viajero y de la web en la que difunde sus impresiones. En Salty Travels, por otra parte, ofrecen una extensa relación de consejos para los nómadas digitales en Las Palmas de Gran Canaria. Paulina es el nombre de esta viajera emprendedora que, además de todos estos tips prácticos, invita a los viajeros a permanecer atentos al grupo de Facebook Gran Canaria Digital Nomad, que cuenta con 14.000 miembros, y en el que buena parte de los contenidos aluden a la ciudad.

Las Palmas de Gran Canaria "ya no es ningún secreto entre los nómadas digitales más veteranos". La frase, formulada en un momento pre-pandemia, servía para reafirmar a la ciudad como un destino top para los llamados remote workers. Esta frase de 2018 en el portal de referencia Nomad List colocaba a la capital grancanaria como destino número uno del mundo para este público. Desde entonces la urbe se ha mantenido muy vigente en un circuito en el que los propios usuarios generan un potente contenido.

Se trata de trabajadores en remoto o nómadas digitales, que suelen responder a un perfil más joven que maduro y cuya ocupación profesional les permite recorrer mundo y conocer otros lugares sin dejar de cumplir con su trabajo. Son programadores, diseñadores web, emprendedores vinculados de una u otra manera a lo digital... más todas aquellas personas que desarrollan una creciente relación de profesiones cuya realidad se ha visto trascendentalmente alterada por la tecnología.

Estas referencias se suman a la amplia lista de noticias que han confirmado a Las Palmas de Gran Canaria como destino preferente para nómadas digitales. Desde los medios generalistas a los portales especializados. Desde cabeceras como Lonely Planet o National Geographic hasta blogueros de referencia en su entorno. Así, en los últimos años han comenzado a proliferar las llamadas nomad guides o guías para nómadas específicamente dedicadas a la capital grancanaria. Estos remote workers buscan mezclarse entre la población local, trabajar desde espacios coworking, conocer a otros profesionales afines, disfrutar de una gastronomía global y local o practicar actividades como el surf o los deportes acuáticos, además de disfrutar del buen tiempo y la playa.