Víctor Lemes: "Me gusta el Carnaval de Canarias, pero prefiero las chirigotas a las murgas”

¿Qué tal la experiencia de la primera Noche de las Chirimurgas?

Muy bien. Fue un evento bonito. Ya conocíamos a la Chichimurga porque mantenemos amistad entre los componentes de las dos formaciones así como a otros miembros de otros colectivos, como a Misael Jordán, de la Chirimurga del Barrio. Me parece un máquina tocando. Me parece bonito encontrarnos en este nuevo formato.

¿Cómo y por qué deciden sacar la Chirimurga del Timple?

Fue con el objetivo de la diversión de salir en una sola jornada al Carnaval de Día. Personalmente, soy un enamorado de las chirigotas de Cádiz y las llevaba siguiendo por internet desde siempre. Hace siete u ocho años fui a vivirlas por primera vez a Cádiz y cuando volví me dio como un mono de que estaría muy guay que trajéramos ese formato y que el Carnaval callejero y los cánticos no solo sean en Cádiz, y que en Las Palmas no solo haya chiringuitos y fiesta y música, sino también agrupaciones.

¿Y cómo lo logra?

Me busqué un cómplice que me constaba que le gustaba también las chirigotas callejeras, que es Luis Quintana. Quedaban dos semanas de que comenzara el Carnaval de Día y nos reunimos con unos coleguitas más. Utilizamos cuplé y popurrí que tenía yo para mis conciertos y nos pusieron a componente entre los dos un repertorio de media hora entre los dos. Éramos muy escépticos sobre cómo iba a funcionar en las calles de Canarias en 2016, cuando disfrazamos de Los Guardaespaldas de Mariano Rajoy.

¿Por qué eran escépticos?

Porque en Las Palmas nunca había visto una agrupación con una guitarrita cantando por las calles, sino los participantes en la cabalgata por las calles, la carroza, música 'abierta'. Soy un enamorado: desde que tengo uso de razón no me he perdido un Carnaval de Día, pero lo vivía de otra forma: bailando, escuchando música, encontrándome con gente, pero no lo que ví en Cádiz: en cada esquinita una agrupación cantando, y me apeteció hacerlo aquí.

¿Cuántos fueron los primeros componentes de la Chirimurga del Timple?

Éramos diez y todos cantautores que atendieron la llamada que lanzamos para salir a cantar. Estaba Luis Quintana, Rubén Rodríguez y yo, que somos los que seguimos desde el primer año, y entonces salieron Jesús Garriga, Ángel Ravelo, Sergio Alzola, Ari Jiménez, también la novia de Luis Quintana que tocaba el cajón... Todos de entre 30 y 45 años; casi todos de la misma generación.

Rompieron el tabú de sacar una chirigota en el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria.

No tuve miedo a eso porque lo que quería precisamente era hacer aquí lo que había visto y vivido en Cádiz, independientemente del nombre que tuviera. No me escondo ni reniego de que soy un enamorado de las chirigotas más que de las murgas. Lo que más me gusta es el Carnaval de Canarias, pero en cuanto a las canciones siempre he sido más de chirigotas que seguidor de murgas. Personalmente nunca tuve el tabú de decir que formábamos una chirigota aquí en Las Palmas. Muchas chirigotas han venido de Cádiz a actuar aquí. Nunca tuve ese miedo.

¿Se consideran chirigota?

Nuestra agrupación es más bien una chirigota, tiene ese formato. No solo por el número de componentes sino también en estilo del repertorio y las canciones. Las chirigotas cogemos un personaje y adaptamos a él los temas y van vinculadas. Las murgas, tanto las de aquí como las de Uruguay, no se ciñen a eso. Como somos canarios y hay un componente murguero -Félix Aguilera, de Melindrosos- hicimos el guiño de llamarnos chirimurgas, pero realmente no llevamos percusión, solo un cajón, una guitarra, no nos ceñimos a unas bases ni a una estructura. Somos más anárquicos.

Y se quedó chirimurga y nace como una modalidad más.

Cuando estábamos pensando en cómo llamarnos, el concepto chirimurga ya existía en Andalucía, no sé si en Jaén, Málaga o Huelva. El nombre es lo de menos.

Pero aquí existe una diferencia clara entre chirigota y murga.

Sí, existe una gran diferencia. Los nuevos grupos que han salido tiene un formato más de murga que de chirigota, lo que pasa que con menos gente. Piensa que incluso tienen percusión. Tienen un sonido más de murga. Nosotros más acústico y para llevar a la calle.

¿Nacieron para cantar en la calle?

Nacimos para cantar en la calle, lo que pasa es que empezó a funcionar tanto que nos empezaron a llamar de teatros y otras islas. Llevamos dos años sin Carnaval en la calle y tenemos un mono brutal.

¿En algún momento pensaron que iban a marcar un estilo?

(Se ríe). No fuimos con esa intención pero sí que desde el primer año nos pasaba algo muy curiosa: nos escribían por redes sociales y nos paraba gente por la calle para preguntarnos si podían entrar en el grupo y nuestra respuesta fue siempre la misma: cógete a cuatro colegas más y saca tu otra, que el día de mañana haya una calle con diez chiri... cómo quieras llamarlo cantando. Nunca pensamos que fuéramos a crear una tendencia. Nos hace ilusión ver gente que sigue este formato, pero no nacimos con la intención de crear una escuela ni de ser pionero. Salimos porque teníamos ganas de cantar Carnaval en las calles

¿Te imaginas un concurso de chirimurgas o lo mantendría como exhibición?

Yo personalmente y creo que la mayoría de los que estamos dentro somos totalmente reacios a un concurso. No sé si el día de mañana saldrán veinte o treinta chirimurgas y concursan entre ellos, pero nosotros no tenemos ninguna intención en concursar porque no nacimos para eso. Pueden coexistir los concursos por un lado y los que quieren salir a la calle y divertirse sin necesidad de rivalidad, y esa siempre ha sido mi mentalidad. Nosotros tenemos claro que queremos divertirnos y salir en la calle pero no vamos a concursar.

¿Vienen a ocupar la falta de humor de las murgas?

No. No venimos ni a ocupar ni a usurpar nada a las murgas. Son dos murgas que pueden coexistir en el mismo Carnaval. Se me ocurre el Carnaval de Cádiz, que tiene el concurso del teatro Falla y luego otra modalidad, que son las ilegales que es lo que nosotros nos consideramos, que salen a la calle, no concursan y casi tienen más repercusión que las otras cantando a pie de calle. Nuestro nacimiento fue totalmente accidental, y al año siguiente decidimos salir disfrazados de viejillos con un tacataca, pero sin querer relegar a nadie ni meternos en comparaciones.

¿Es más del Selu o de Juan Carlos Aragón?

¡Me acabas de matar! (Se ríe). Son los dos... El Selu, en cuanto humor y Juan Carlos Aragón en cuanto a poesía y filosofía que tenía este hombre. Pero como con el Selu no me he reído nunca. Me quedo con los dos, cada uno en su estilo. Me has nombrado a dos de mis favoritos.

¿El futuro pasa por el Falla?

No, qué va, tampoco. Si no queremos concursar aquí tampoco queremos concursar en otro lado y mira que nos lo ha dicho mucha gente cuando hemos ido a cantar a las calles de Cádiz cuando yo pensaba que íbamos de intrusos.