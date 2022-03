Las empresas canarias interesadas en la energía eólica marina se presentarán unidas bajo una misma marca en la Wind Europe Bilbao 2022, una de las ferias más importantes del mundo especializada en este sector. Así se ha puesto de manifiesto esta semana en las dos sesiones de los Desayunos Renovables celebrados en las dos capitales canarias, organizados por el Clúster Marítimo de Canarias (CMC) y la Federación Canaria de Empresas Portuarias (Fedeport).

Los Desayunos Renovables cuentan con la colaboración de las autoridades portuarias de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife, en el marco del proyecto Smartblue, cofinanciado al 85% con Fondos Feder procedentes del Programa de Cooperación Interreg MAC. También colabora el Gobierno de Canarias, a través de Proexca.

Los empresarios canarios, coordinados por el CMC y Fedeport, acudirán el próximo mes de abril a Bilbao conjuntamente con Proexca, la Autoridad Portuaria de Las Palmas, la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, Best in Gran Canaria, Why Tenerife, la Zona Especial Canaria y la Plocan. Durante las sesiones informativas de los ‘Desayunos Renovables’, que han reunido a una amplia representación de empresas implicadas en la cadena de suministro del sector de la energía eólica marina en Canarias, se han acordado las directrices principales de la estrategia de visibilidad de ese tejido empresarial de las islas que se desarrollará durante la Wind Europe Bilbao 2022.

Beneficios para el Archipiélago

Las jornadas contaron con la presencia de los presidentes de las dos autoridades portuarias canarias, Luis Ibarra (Las Palmas) y Carlos González (Santa Cruz de Tenerife), quienes resaltaron la calidad de los espacios e infraestructuras de los recintos portuarios que gestionan y su idoneidad para el establecimiento en ellos de empresas del sector eólico. Por su parte, el presidente de Fedeport, José Juan Ramos, destacó los beneficios que generará la eólica marina en Canarias, desde el punto de vista de la reactivación económica, la creación de empleo y la sostenibilidad medioambiental. Ramos aprovechó la jornada de ‘Desayunos Renovables’ para reclamar celeridad a los gestores públicos en la toma de decisiones políticas y administrativas para aprovechar en Canarias las inversiones previstas durante los próximos años en este sector energético.

Asimismo, el presidente de Fedeport quiso dejar constancia de su apoyo absoluto al ‘Manifiesto por el desarrollo de la Eólica Marina en España’, de la Asociación Empresarial Eólica, AEE, y reiteró el compromiso regional de la Federación con la cadena industrial y de suministros, que no encuentra ningún tipo de conflicto en la ubicación que finalmente se determine por el adjudicatario de la subasta.

Por parte del CMC, su gerente, Elba Bueno, puso de manifiesto la necesidad de que los sectores público y privado de Canarias refuercen su unidad de acción para conseguir que las islas sean un referente mundial en la eólica marina. Recordó que el Gobierno de Canarias ya presentó hoy mismo un Plan de Transición Energética, alineado con el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (Pniec), que contempla medidas específicas para el desarrollo de sistemas energéticos eólicos en el mar y que se prevén en su aplicación inversiones superiores a los 5.500 millones de euros y que proyecta una implantación de renovables del 60%, lo que supondrá un ahorro anual de 930 millones de euros.

Descarbonización y cadena de valor

Tras la presentación de las empresas asistentes a los ‘Desayunos Renovables’ celebrados esta semana, se establecieron contactos directos con el fin de fomentar la cooperación en Canarias entre los diferentes eslabones de la cadena de valor. Las ponencias corrieron a cargo, en primer lugar, de Alejandro Romero, gestor de proyectos de I+D de Plocan, quien habló sobre ‘Descarbonización: entre la necesidad y la oportunidad’. Romero resaltó la importancia de la aportación que realiza al sector la Plocan con los resultados derivados de su experiencia científica con demostradores de energía renovable marina.

En segundo lugar, Bernardino Couñago, director de Bluenewables, con su ponencia titulada ‘Eólica flotante en Canarias: impacto en la cadena de valor’, lanzó un mensaje de unidad, la importancia que tiene concebir al sector eólico marino desde una perspectiva regional y entender que la economía de escala es lo que nos puede dar visibilidad a nivel internacional. Posteriormente, intervino Manuel Ruiz, fundador de ECOS, quien explicó el ‘Papel de la consultoría en la cadena de valor de la eólica marina’. Ruiz ha trasladado a los asistentes su experiencia de primera mano, como empresa Canaria en el sector de la eólica marina que ha pasado de ser la “subcontrata de la subcontrata” a ir directamente a licitaciones en las las que se compite con empresas de cientos de empleados.

Finalmente, Dácil Domínguez, directora gerente de Proexca, presentó la Wind Europe Bilbao 2022 y la Marca de Canarias que representará al sector en esta feria.