En recuerdo de Antoñito Armas

Fue uno de los personajes de la Playa de Las Canteras a los que yo quise retratar entre los que ya había destacado en LA PROVINCIA, Martín Chirino, Matías Díaz Padrón, Manolo Padorno, Elvireta Escobio, Pacuco Bello, José Luis Gallardo y algunos más, pero uno de ellos tiene parentesco con Antonio Armas. Me refiero a Gonzalo Pérez Melián, ilustre profesor, casado con Elena Armas Fernández, hermana mayor de Antoñito Armas, como yo llamaba al amigo que ahora destaco en otra más íntima, amigable y familiar faceta. Era hijo de Antonio Armas Curbelo, nacido en Yaiza (Lanzarote) en 1899. Salinero que exportaba sal a Las Palmas, fundó la naviera Armas con barcos de cascos de madera, pero no es correcta la información de que fue la primera naviera de Gran Canaria, puesto que esta fue Vapores Interinsulares Canarios, cuyo verdadero fundador fue Lorenzo Curbelo Espino, quien compró en Glasgow (Escocia) los históricos buques –entre ellos, Viera y Clavijo, León y Castillo, Tenerife y La Palma– que unieron las islas con un contrato de Correos dado a Lorenzo, que este traspasó a la compañía formada con Elder. La naviera del padre de Antoñito tuvo su oficina, desde 1942, en la calle General Vives.

Antonio pertenecía a la generación posterior a la mía. A ambas nos unía el espacio que se centraba en la Peña la Vieja, en cuyas arenas jugábamos, y posteriormente ligábamos con las nereidas suecas que confundían el color de su pelo con el de la rubia arena. Antonio era más bien tímido, pero inteligente, y se reunía en el Barril Rojo de la calle Galileo con un grupo de jóvenes –Jacinto, Simón, Gaviria, etc– siendo su mejor amigo Claudio Quintana Ramos, con el que se unió junto a los hermanos de Claudio, Felipe y Miguel Ángel para promocionar la Urbanización Cuevas del Monte en San Lorenzo. De su familia nuclear, a quien más veíamos en la playa era a su hermana Elena; a los padres, ejemplares, nunca; y a Antonio, de vez en cuando.

Vivían en la Avenida de Las Canteras, entre la Playa Chica y la Peña la Vieja, donde hoy vive su sobrino Tino Armas, a 30 metros de la casa de madera de Pacuco Bello, 50 metros de Martín Chirino y algo más de 100 metros de Manolo Padorno y Josefina Betancor. La última vez que nos vimos fue en las Coloradas (El Padrino) en plena pandemia, donde me informó de los reveses que había tenido, el último el del Volcán de Tamasite en el muelle de Nelson Mandela. Lo vi muy afectado, por el Covid y la situación financiera. No me hacía falta animar a un verdadero empresario, a quien los problemas no podían vencerlo, pues él era el nuevo Onassis de los transportes marítimos. Es más, creo que en estos momentos desde su etéreo Volcán Timanfaya vela por sus competentes hijos Antonio y Alejandra siguiendo sus indiscutibles éxitos.