La nueva Casa de la Juventud de Las Palmas de Gran Canaria sigue cerrada pese a las demandas vecinales

La nueva Casa de la Juventud del parque del antiguo Estadio Insular permanece cerrada pese a la insistencia de las asociaciones vecinales para gozar de esos espacios de reunión para actividades sociocomunitarias o de salas de estudio y lectura para un barrio que adolece de este tipo de instalaciones. Pese a que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria anunció en septiembre pasado que el recinto abriría al público entre octubre y noviembre, las puertas siguen clausuradas y el polvo se acumula en un interior en el que ya hay mobiliario y, según la población, nidos de aves.

El área de Urbanismo del Consistorio dio por concluidos los trabajos en este área del parque del estadio en agosto de 2020. Se trata de la puerta principal en la fachada norte del antiguo recinto deportivo, que se remozó para instalar una terraza que hacía ganar 2.505 metros cuadrados para el disfrute de la población sobre una serie de dependencias polivalentes que se utilizarán como sala de estudio y para llevar a cabo actividades municipales de la Concejalía de Juventud. La idea era contar con cinco espacios, uno de los cuales serviría como sede de la Asociación de Exjugadores de la UD Las Palmas, tal y como se comprometió el propio Ayuntamiento para mantener la esencia del antiguo feudo amarillo.

Veinte meses después de concluir la obra, no se han materializado esos deseos, para pesar de la población residente en el barrio de Alcaravaneras. Desde la asociación de vecinos Alcaraván, indicaron a este periódico que no existen «locales para que los jóvenes puedan estudiar, ni tampoco para la asociación de vecinos, que trabajamos desde casa y nos reunimos en algún bar del barrio». Además, criticaron que los locales estén listos con su mobiliario, que se está viendo afectado por la presencia de palomas en el interior, pero que sigan sin poder utilizarse. «Y el Ayuntamiento no va a hacer nada, eso quedará cerrado porque el alcalde (Augusto Hidalgo) se marcha para otro lado, como no lo inaugure el que entre después, no lo va a hacer el que está», añadió Carlos Santana, presidente en funciones del colectivo, para quien el regidor «se ha despreocupado del barrio de Alcaravaneras».

Además de los espacios para actividades sociocomunitarias, también están cerrados los baños públicos que se instalaron en un lateral de la puerta de entrada que, según denunciaron los vecinos, solo se han abierto para un evento privado que hubo hace unos meses en el parque. La comunidad diaria que utiliza el recinto tiene que pedir a los propietarios de la cafetería que les permitan usar el suyo en caso de necesitarlo. Asimismo, el vigilante de seguridad, que dispone de una garita en ese mismo espacio, se encuentra instalado en una caseta de obra en mitad del espacio verde, junto a la cual hay un baño químico que, según Santana, «afea el entorno».

Además, lamentó que, pese a que se ha prohibido acceder a la terraza y la pasarela, y de hecho hay vallas dispuestas en los accesos, la gente hace caso omiso. «La juventud se salta la prohibición y suben para fumar estupefacientes», aseguró el portavoz de la asociación vecinal, quien también ha notado trapicheo y menudeo en la zona de la grada curva que linda al paseo de Chil. Según relató, la policía suele ir de vez en cuando e interviene con la gente que se encuentre en ese momento, pero desde que se van, la situación no deja de repetirse. «Contra qué vamos a luchar si están haciendo por no hacer», insistió.

Las obras de rehabilitación del antiguo graderío del Estadio Insular comenzaron en 2018 bajo el proyecto de las arquitectas Elsa Guerra y Noemí Tejera, en el que se tuvo muy en cuenta la opinión de la población residente en el barrio de Alcaravaneras. Se contempló la creación de un espacio de 4.000 metros cuadrados para el ocio y disfrute de la ciudadanía, con una terraza semidescubierta con espacio de gradas, la creación de estos locales socioculturales y la reforma de la estructura porticada de hormigón de la grada. Así, se logró ampliar en 2.505 metros cuadrados el parque. Pero lejos parece, todavía, el que la población pueda disfrutar de él. «Es una lástima que sigamos teniendo esta situación, más de año y medio después de ver concluidos los trabajos», censuró Santana.