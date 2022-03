El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria renovará 2,3 kilómetros con 942 bancos en la Avenida Marítima

La Avenida Marítima de Las Palmas de Gran Canaria ha comenzado a renovar su deteriorada imagen con la demolición de los actuales bancos dispuestos en gran parte del frente marítimo de la ciudad, que datan de los años 80, para su reposición. Este martes, el alcalde capitalino, Augusto Hidalgo, y el concejal de Urbanismo, Javier Doreste, han visitado las instalaciones en las que se están construyendo las nuevas estructuras, que son mucho más resistentes que las actuales. Concretamente, se cambiará 2,3 kilómetros lineales del paseo con la creación de 942 bancos en total.

El regidor y el primer teniente de alcalde han supervisado el proceso de construcción de uno de estos bancos en la fábrica de Dolcan, en el polígono industrial de Arinaga, que cada día producirá hasta 12 de estas estructuras, en torno a las 60 semanales. Un minucioso trabajo que se ha visto reforzado por la empresa adjudicataria, Pérez Moreno, después de que el Consistorio rechazara los primeros modelos presentados al entender que la calidad de los materiales no era la idónea.

En ese sentido, los nuevos bancos se construirán con un hormigón blanco directamente, y no con hormigón normal que posteriormente sea pintado, lo que en palabras del alcalde contribuirá a reducir los costes de mantenimiento de todo el frente marítimo de la ciudad. Además, el interior de estos nuevos elementos no tiene estructura de acero, como sí tienen los actuales, lo que posibilitará que sean más duraderos en el tiempo, ya que no se verán atacados por los embates del mar y el uso de la ciudadanía. "Está hecho con una técnica mucho más duradera, y por eso estábamos obsesionados con no tener un hormigón normal, sino uno que aguante el tiempo y desde el punto de vista estético", ha aclarado Hidalgo.

Esta será la primera vez que, desde su instalación en los años 80, se repondrán en su práctica totalidad los bancos y muros de la Avenida Marítima de la capital grancanaria. Hasta la fecha, se había actuado únicamente en su reparación, pero con el paso de los años estas han sido cada vez menos eficaces, puesto que el verdadero problema se encontraba en el interior de la estructura. La corrosión marina de las varas de acero que se pusieron para darle consistencia había acabado por extenderse y aumentar el volumen de estas, provocando que reventara el hormigón.

Las estructuras se colocarán en un tramo que comprende la playa de Las Alcaravaneras y la Vega de San José, y la reposición se llevará a cabo en cuatro fases. Frente a los tres metros de longitud de las actuales estructuras, las 942 nuevas serán de 2,5 metros cada una, lo que supone la renovación de 2.355 metros de longitud en el desarrollo de la Avenida Marítima. Eso sí, habrá dos tamaños distintos, en función de la peligrosidad del tramo en cuestión: si hay más altura del otro lado, se pondrán asientos más altos que en las partes más anchas del paseo.

Estas nuevas unidades de banco se suman a las 275 que fueron repuestas en entre la calle Procurador Luis Mesa Suárez (parroquia de San Agustín) y el Cementerio de Las Palmas, ha señalado el Consistorio en un comunicado.