Un proyecto piloto busca compensar la contaminación en las playas de Las Palmas de Gran Canaria

Un proyecto piloto de la Concejalía de Ciudad de Mar busca compensar la huella de carbono de las empresas que trabajan en el entorno de las playas capitalinas, sobre todo Las Canteras, y ayudarles a medir y reducir las consecuencias negativas de su actividad diaria. Ello contribuirá a una mejor sostenibilidad de los arenales de Las Palmas de Gran Canaria, pero también a mejorar la imagen exterior que tiene la ciudad como destino que persigue minimizar las emisiones de carbono y trata de reparar parte de las que ya ha emitido. Sobre todo porque son cada vez más los turistas que tienen muy en cuenta este tipo de acciones.

En esta primera fase del proyecto, que se llevará a cabo en Las Canteras, participarán una docena de empresas relacionadas con la actividad náutica, pero también algún restaurante, y se tiene intención que alguno de los establecimientos hoteleros de primera línea de playa se sume más adelante. Y es que la acogida que ha tenido el plan en estos primeros pasos es considerada por Ciudad de Mar como positiva, y ya habría varios establecimientos interesados en sumarse. El programa piloto será desarrollado con la colaboración de Oceanográfica, agencia de divulgación y conocimiento que tiene una amplia trayectoria en estas tareas y que acompañará a quienes participan durante todo el proceso para que conozcan las potencialidades de su implicación en reducir la huella de carbono.

Habrá tres acciones. Un primer taller se denominará Cambio climático, emisiones de CO2 y las empresa de Las Canteras, y tendrá por objeto contar a las empresas participantes cómo va a afectar el cambio climático a la futura ciudad y también a Gran Canaria, así como los cambios que se avecinan en el sector turístico y qué pueden hacer para cambiarlo. En la segunda de estas formaciones, titulada Mide la huella de carbono de tu empresa, tratará de enseñar a las compañías cómo pueden cuantificar ellas mismas el daño que están causando en el entorno, para luego poder registrarlo en la inspección que lleva a cabo el Ministerio para la Transición Ecológica, junto con las propuestas para reducirla que pongan sobre la mesa. Finalmente, la tercera pata tiene que ver con las propias acciones de compensación, en la que contarán con el asesoramiento de Oceanográfica para dilucidar cuáles son las más efectivas para cada caso.

Según el concejal de Ciudad de Mar, José Eduardo Ramírez, este programa piloto "va a ser un éxito porque es bueno para la ciudad, pero también para las empresas" a las que se les concederá un certificado de compensación de la huella de carbono para colocar en sus establecimientos, y que de esta manera los visitantes puedan saber que hacen esfuerzos para contrarrestar el impacto negativo de su actividad. "Nuestra idea es crear una red con todas estas empresas y puedan trabajar de manera conjunta, para que la identidad y el sello de nuestro litoral sea el de la sostenibilidad", agregó el edil.

Cumplir con la nueva ordenanza

Con estas primeras medidas, se cumple con lo dispuesto en el artículo 26 de la flamante ordenanza reguladora de las playas, paseos marítimos y litoral de Las Palmas de Gran Canaria, que se aprobó en el pasado pleno de diciembre, en el que se establece la necesidad de promover, de manera activa y eficaz, acciones encaminadas a conseguir que la huella de carbono de las playas y su entorno se reduzca progresivamente.

Las compañías que desarrollen medidas para compensar su polución recibirán una certificación

Dos de las empresas que se han sumado a este programa piloto son el Aula de Piragüismo y Ocean Side, que ven con buenos ojos la oportunidad que les brinda el Ayuntamiento capitalino para asesorarse en esta materia. Según Sara Martí, del Aula de Piragüismo, "estas iniciativas nos ayudan a saber cómo podemos mejorar en nuestros objetivos". Y es que este establecimiento, que se sitúa en la playa de Las Alcaravaneras, lleva algún tiempo implementando medidas para reducir su impacto en el medioambiente, como dejar de utilizar botellas de plástico y sustituirlas por otros recipientes reutilizables gracias a la máquina para filtrar agua que han instalado en las dependencias de la escuela, o adquirir un aparcamiento para bicicletas e inculcar a los monitores y usuarios a que la utilicen para desplazarse. "El respeto por el entorno es clave desde edades tempranas", señaló Martí sobre la importancia que tienen este tipo de prácticas en el medio natural.

Por su parte, Sergio Álvarez, de Ocean Side, destacó que el hecho de poder obtener una certificación como empresas que luchan por reducir el impacto de sus actividades en el medio les interesa especialmente, porque cada vez son más las personas preocupadas por ello y que desechan otras empresas que no sean respetuosas del medioambiente. «Pero no solo por eso, sino que, al ser practicantes del surf, amamos el medio donde lo hacemos, y queremos también participar en lo que podamos para cuidarlo y respetarlo», aseguró. En ese sentido, indicó, todos juntos tienen que «aportar un granito de arena para que este mar continúe como está» y no empeore en los próximos años.

Además, según apuntó Álvarez, en la reunión de la semana pasada, en la que Ciudad de Mar puso sobre la mesa este proyecto piloto, se anunció que en los concursos que abra el Ayuntamiento a partir de ahora se impondrá como requisito el desarrollar este tipo de acciones para reducir la huella de carbono.

Nueva cartelería

Todo este asesoramiento a las empresas no les supondrá ningún coste, ya que correrá a cuenta de la propia Concejalía. Los talleres que desarrolle Oceanográfica tendrán carácter gratuito para aquellos establecimientos interesados en participar. El edil Ramírez matizó que esto es así porque «hay un compromiso de trabajo que ellos ya van a asumir, así que les facilitaremos todo lo que podamos, porque estos son elementos nuevos que requerirán un importante desembolso de dinero». Muchos de ellos ya realizan alguna que otra acción con este objetivo, pero que no tienen registrada como encaminada a compensar la contaminación de su actividad diaria. Algo que este programa viene a revertir.

Además de poner en marcha este proyecto piloto, el Ayuntamiento de la capital grancanaria ya ha iniciado la colocación de cartelería en las playas de la ciudad para comenzar a desarrollar la nueva ordenanza municipal del litoral e informar a la ciudadanía de las nuevas normas y recomendaciones aprobadas. En el barrio de San Cristóbal, por ejemplo, se ha establecido una limitación de espacios para la pesca, que generaba una serie de conflictos, en palabras de Ramírez, con el resto de usuarios del paseo, por lo que se han ordenado los espacios y horarios en los que se puede pescar y en los que no, por lo que el personal de la Concejalía se encuentra trabajando en la instalación de esa nueva señalización.