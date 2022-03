Cristóbal Déniz, el «orgullo» de Valsequillo

El «orgullo» de Valsequillo. El primer obispo auxiliar grancanario en la historia de la Diócesis de Canarias, Cristóbal Déniz, ha llevado la «alegría» y «satisfacción» a su municipio con el nombramiento cuya ordenación episcopal tuvo lugar ayer.

Unos cien vecinos acudieron a la catedral de Las Palmas de Gran Canaria para ver la ceremonia y mostrar su apoyo a Déniz, según destacó el alcalde de Valsequillo, Francisco Atta, a LA PROVINCIA / DLP. El regidor municipal declaró sentirse «absolutamente orgulloso» como todos los valsequilleros. «Hoy es un día histórico para la provincia en general y para Valsequillo en particular», insistió Atta, a la vez que recordó que el primer obispo de la Diócesis de Canarias nacido en las islas (Manuel Verdugo y Albiturría) «también tuvo una trascendencia para el municipio ya que hace más de 200 años dio los pasos para la independencia de Telde».

«Que el segundo obispo canario sea de Valsequillo es un orgullo y un honor inmenso para todo el pueblo», reiteró, al tiempo que rememoró al grupo de jóvenes -del que hablo Déniz en su discurso- que se iniciaron en un «proceso de reflexión» con el cura Manuel Merchán Rodríguez y cuando dio el paso que le ha llevado a ser el obispo auxiliar de Canarias.

«Todavía recuerdo una de las reuniones que tuvimos y Cristóbal dijo que tenía vocación de cura, mientras que Francisco (el alcalde valsequillero) le dijo que no», narró entre risas el que fuera párroco de la parroquia San Miguel Arcángel de Valsequillo Manuel Merchán Rodríguez.

Para Merchán, el obispo auxiliar es «discreto» y recordó que en 1991 se celebró en Valsequillo el encuentro de jóvenes diocesanos del que fue «el alma máter». No olvida que siempre ha sido una persona «normal» que en su adolescencia también sufrió «una crisis de identidad y estuvo incluso a punto de dejar de estudiar en un momento determinado y lo superó gracias a la ayuda de sus padres quienes procedieron con un tacto muy bueno». «Jamás me imaginé que sería obispo pero estoy convencido que va a ir a una de las diócesis españolas como la de Tenerife como titular. Quizá tarde diez años o lo que sea pero no estará toda la vida de auxiliar», sentenció con orgullo.

Devotos de la parroquia del Cristo Crucificado de Guanarteme asisten a la catedral para felicitar a su párroco

Para Rosa Hernández, vecina del pueblo y amiga de la infancia, Cristóbal Déniz es «un buen hombre, es del pueblo. Lo quiero, lo admiro y estoy orgullosa, esto es más trabajo, más compromiso y servicio porque así lo vive él». «Es una persona preparada y bien formada. Es cercano, además, viene de una familia humilde y estos son aspectos que nos gusta destacar de él», sostuvo, al tiempo que añadió que antes que sacerdote, es mi amigo ya que nos criamos juntos en el mismo pueblo y a nivel personal siempre ha estado con su mano tendida y me ha ayudado en muchísimos momentos, por lo que tengo un agradecimiento especial hacia él», sostuvo.

Por su parte, María Teresa Cabrera cronista oficial de Valsequillo, contó que se encuentra «embargada de la emoción» a causa de «este hecho histórico» importante para su municipio que «nunca» se imaginó tener que narrar. «Es un hijo del pueblo con el que nos hemos criado, conozco a toda su familia y es un honor tremendo tenerle de obispo auxiliar de Canarias», relató, al tiempo que concordó con el resto de sus amigos y vecinos en cuanto a que es «cercano y sencillo». «Es un hombre de fe y bondad que hará mucho por esta Diócesis», concluyó.

A la catedral también llegaron los feligreses de la parroquia del Santísimo Cristo Crucificado de Guanarteme de la que es sacerdote desde 2019. Y es que una parte de los habitantes del barrio que acuden a esa iglesia no se plantearon si quiera faltar a una cita tan importante para ellos y su párroco. Para una de las vecinas -que prefirió no identificarse- Déniz es «muy joven para una responsabilidad tan grande». Además, ha destacado que es un hombre «trabajador, muy buena persona y abierto a ayudar a todos». Mientras, otra devota, que también prefirió guardar el anonimato, detalló que el obispo auxiliar «es muy normal, habla muy bien y es muy preocupado por todos. Tiene una misión muy grande pero con él la parroquia ha funcionado muy bien ya que está muy formado en teología y eso es bueno para todos los feligreses».

Lo cierto es que la catedral de Las Palmas de Gran Canaria vivió un hecho histórico y fueron cientos los devotos que acudieron para arropar a Cristóbal Déniz, al que no dejaban de aplaudir en todo momento desde que inició su discurso como parte final de la orden episcopal. De hecho, este viernes Déniz se presenta como obispo a su municipio en el que oficiará una misa.