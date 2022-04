Álvaro Garaygordóbil: «Queremos levantar una industria en torno a los aerogeneradores marinos en el Puerto de Las Palmas»

El grupo naval Zamakona, que nació en el Puerto de Las Palmas hace medio siglo, aspira a construir un parque tecnológico dedicado a la eólica y otros sectores emergentes. A la espera de que se resuelva el trámite de competencia de proyectos, su consejero delegado, Álvaro Garaygordóbil, destaca el papel que el ensamblaje de aerogeneradores y otras estructuras ‘offshore’ puede tener en la evolución industrial de La Luz.

Este es el año del quincuagésimo aniversario del grupo. ¿Cuáles son sus orígenes?

Empezó en La Isleta en 1972 con Napesca, no en el País Vasco. Mi padre llegó de casualidad en el transbordo de un vuelo desde Venezuela y le gustó esto. En 1985 se compró Repnaval, Ircesa y luego ya se adquirió Zamakona en Bilbao. Cuando empezamos, con el caladero canario-sahariano esto era un hervidero de barcos pesqueros, antes eran el cien por cien de la actividad. Eso no ha desaparecido, pero ahora funcionan los cargueros de paso y trabajan en África, barcos de cabotaje, y el buque perforador o plataforma petrolífera.

El de Las Palmas es un puerto que ha sabido reinventarse cíclicamente. ¿Por dónde pasa el futuro de la actividad industrial en La Luz?

Mi padre siempre lo dijo, en este puerto desaparece una flota y aparece otra. Ahora mismo hay un periodo de transición que no se puede esquivar, el mantenimiento del oil&gas; hay que mejorar lo que ya hay y a la vez empezar a preparar lo que viene en cuanto a nuevas energías. La eólica marina no va a seguir el mismo modelo de los barcos pesqueros o los cargueros. Lo que pretendemos es que se concentre en una misma zona, vamos a construir toda una industria en torno a los aerogeneradores que se van a fabricar o ensamblar aquí.

¿Cómo se puede acometer esa mejora que menciona en la atención a los tráficos que ya existen?

Formando a la gente, con servicios que no se ofrecen hasta ahora porque no estamos preparados y para los que tenemos que importar la mano de obra. Vamos hacia la eficacia y la productividad, no podemos querer mejorar haciendo lo mismo. Este tiene que ser un puerto cinco estrellas en ese aspecto, hay que dar un servicio que no se dé en ningún otro, porque al final eso es lo que busca el cliente.

Ya cuentan con una concesión en la zona señalada por la Autoridad Portuaria de Las Palmas para la eólica y aspiran a otra. ¿Cuáles son las claves de su proyecto?

Se va a dedicar, precisamente, a mejorar lo que tenemos y a buscar nuevos mercados. Va a haber dos zonas marcadas, una campa diáfana con un muelle adaptado a los pesos de estas piezas de la eólica y al lado, la industria auxiliar que dará servicio a este sector. Aglutinará a todos los que quieran sumarse para actividades logísticas, de construcción, mano de obra... Me gustaría que entren empresas locales, los talleres que quieran.

¿Solo para la eólica?

No, en realidad para también para otros sectores, aunque la eólica está hoy en boca de todos. Hay otras muchísimas grandes estructuras que se pueden desarrollar, como las piscinas para acuicultura. Este centro nace para la eólica, pero a la vez mejorando las antiguas actividades. No creamos IRM [acrónimo de Inspección, Reparación y Mantenimiento, nombre de la empresa con la que han solicitado la segunda concesión] solo para esperar que vengan los aerogeneradores, esto va a ser para toda la industria naval portuaria que demande trabajo. La evolución industrial del Puerto requiere un sector auxiliar potente, hay que preparar a los talleres y la mano de obra de cara a los nuevos combustibles, que no serán demasiado distintos de los fósiles, pero hay que estar listos. Hoy en día conocemos el sector, pero no estamos a la vanguardia y no nos puede pillar desprevenidos cuando empiecen a caminar los motores al metano o el hidrógeno.

¿Qué áreas formativas piensan introducir?

Vamos a interesarnos por ver qué gremios faltan ahora en la industria portuaria naval. Áreas como la robotización, las fibras, la carpintería, soldaduras especiales, tuberías especializadas... La idea es que cualquier persona que entre a trabajar y se quiera formar en fibras, por ejemplo, pueda acabar montando su propia empresa solo o con otras personas; que haya una retroalimentación entre formación e investigación que nos dé un camino para que la gente, además de formarse, pueda autoemplearse creando un vivero de startups. Queremos que sea una zona atractiva para gente joven, para mujeres, para quienes están fuera del mercado laboral por edad. El Puerto a veces está mal visto, con una imagen de sucio u oscuro, pero esta zona, además de ser verde al cien por cien, va a ser limpia, cómoda y moderna.

¿En qué punto se encuentra la tramitación administrativa?

La pieza central de todo el proyecto general ya está concesionada y la adyacente está solicitada como IRM Canary Base. Hemos entregado tanto el proyecto básico para esa parte como el aval. Ahora tiene que dilucidarse el trámite de competencia, porque se ha presentado otra empresa con el mismo objeto y en breve la Autoridad Portuaria decidirá. Esperamos una resolución en abril o principios de mayo, pero eso solo son los tiempos que calculamos nosotros. Quiero subrayar que todo esto es en parte del terreno; el resto, la parte de la campa diáfana, ya lo tenemos concesionado. Un proyecto se alimenta del otro, porque no se concibe que haya una reagrupación de talleres sin unos espacios diáfanos de trabajo, y lo mismo al revés.

¿Hay contactos con otras empresas interesadas en este tipo de proyectos? ¿Existe la posibilidad de una colaboración más estrecha o de una combinación de iniciativas?

Lo digo claro: este es un proyecto muy ambicioso, en Zamakona e IRM estamos abiertos y creemos que es necesario que el resto de la comunidad portuaria de reparaciones se una; cuantos más seamos, mejor. Por experiencia, por competitividad... Será mejor salir al mercado como el Puerto de Las palmas y no como una empresa u otra. Buscamos también la colaboración de las empresas auxiliares, talleres, sociedades de clasificación, logística... Cualquier gremio del sector podrá tener trabajo y los vamos a necesitar. En principio contamos con las empresas locales, esa es nuestra invitación, pero si hay que recurrir a empresas nacionales o extranjeras, también lo haremos.

¿Han previsto un plan B si la adjudicación no resulta como ustedes esperan? ¿Se puede llevar adelante este proyecto solo con su concesión actual?

No, este gran proyecto no se podría, quedaría cojo. Queremos hacerlo bien, no a medias. En caso de que la resolución de la Autoridad Portuaria no sea favorable buscaríamos un acuerdo dependiendo del otro participante, aunque no sé si será posible. Probablemente se destinaría a lo mismo que estaba pensado en el origen, dar cobertura y servicio al oil&gas. No es lo que queremos para el Puerto de Las Palmas, pero si le tenemos que dar una salida al proyecto original porque no podemos poner en marcha nuestra visión global con los medios que nos ofrecen nos adaptaremos.

Con este calendario, ¿se podrá llegar a tiempo para los fondos europeos?

Los Next Generation son una bendición y no me cabe duda de que llegarán, pero no manejamos los mismos tiempos, nosotros estamos supeditados a que la Autoridad Portuaria nos diga que tenemos que empezar a invertir. Ya hemos presentado un manifiesto de intenciones solicitando fondos, en Madrid y aquí, aunque hay algunos que no permiten empezar a construir hasta que son concedidos. Dada la alineación, tendremos que ajustarnos a lo que haya, aunque esperamos que el Gobierno de Canarias considere que este es un proyecto interesante para el Archipiélago y podamos optar a alguna ayuda desde aquí. Eso nos ayudaría no a empezar, sino a terminar antes todo el proyecto.