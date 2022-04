El Cabildo compra el palacete Quintana de la plaza de Las Ranas

El Cabildo ultima la compra del Palacio Quintana, situado en la esquina de la calle Muro con la plaza Hurtado de Mendoza. El consejero insular de Presidencia y Patrimonio, Teodoro Sosa, elevará este lunes al consejo de Gobierno el expediente que permitirá adquirir el histórico inmueble. La institución lleva años detrás del inmueble con el objetivo de ampliar la Biblioteca Insular y ocupar así toda la manzana. El edificio fue construido en 1870 con un diseño de Ponce de León y ocupa una parcela de 423 metros cuadrados junto a la plaza de Las Ranas.

Los hermanos Miriam y Matías Domínguez, portavoces de la familia propietaria del inmueble, han estado más de seis años negociando con el Cabildo. La institución insular previamente ya les había comprado el contiguo palacio de Doña Úrsula Quintana Llarena -en la esquina de Muro con Remedios-. El inmueble sirvió para ampliar la Biblioteca Insular, cuyo frontis ocupa el edificio que da cara a cara con el Monopol desde su adquisición al Banco Hispano Americano en 1986.

La familia Domínguez dio a finales de 2017 un ultimátum al Cabildo, advirtiéndoles que si la operación no llegaba a buen puerto escucharían otras ofertas que tenían sobre la mesa, principalmente de franquicias y multinacionales. Por ese entonces el edificio estaba a un precio de 3,5 millones de euros -la cuantía final todavía no ha trascendido-. Los Domínguez argumentaron que no podían «esperar más»; finalmente la institución insular ha dado el paso y tratará este lunes la adquisición del edificio.

El palacio Quintana es un inmueble de dos plantas y 1.323 metros cuadrados, según Catastro, en pleno casco histórico de Las Palmas de Gran Canaria. Cuenta además con una torre-mirador sobre la cubierta, algo habitual en las construcciones de la época. En el bajo hay tres locales comerciales, uno de estos acoge el conocido asadero de pollos La Plazuela. Dado su valor arquitectónico, está incluido dentro del catálogo del Plan Especial (PEP) de Triana y Vegueta con un grado de protección ambiental. Por tanto, las intervenciones deben respetar una serie de elementos y fisonomía.

Este inmueble, al igual que el aledaño de Doña Úrsula Quintana, fue diseñado por Manuel Ponce de León en la segunda mitad del siglo XIX. En intervenciones posteriores participaron otros arquitectos de renombre en la Isla, como pueden ser Fernando Navarro -autor también del edificio primigenio de la Biblioteca Insular-, Laureano Arroyo y Francisco de la Torre; además de Miguel Martín Fernández de la Torre, quien se encargó de la decoración interior en la década de 1930, donde destacan los azulejos que se trajeron expresamente de Bélgica.

Y es que los dos edificios formaron parte de un mismo proyecto para una de las familias más pudientes de la Isla en mediados del siglo XIX. De hecho, el escudo nobiliario de los Quintana, Nava, Falcón y Llarena todavía preside a día de hoy el cuerpo central del conjunto. El Cabildo compró el palacete de Doña Úrsula Quintana en 2001 a la familia Domínguez, quienes a su vez hicieron lo propio con respecto de los Quintana en la década de 1930.

La adquisición permitió efectuar una primera ampliación de la Bilbioteca Insular, cuyas instalaciones se habían quedado insuficientes. El Cabildo lograba así sumar sus 1.790 metros cuadrados construidos a los del edificio principal de la plaza Hurtado de Mendoza. Este último, con 1.844 metros cuadrados, perteneció hasta los años 80 al Banco Hispano Americano y fue además la sede del Círculo Mercantil durante buena parte del siglo XX.

Una vez el Cabildo formalice la compra del palacete que da a la plaza de Las Ranas habrá que evaluar el estado en el que se encuentra -en principio es bueno- y elaborar un proyecto de uso que previsiblemente deberá empatar con los otros dos inmuebles que conforman la biblioteca. Los trabajos de rehabilitación y acondicionamiento del anterior tardaron casi diez años en comenzar y concluyeron en 2013. Estos permitieron doblar la superficie de la entidad cultural. El proyecto y el equipamiento posterior tuvo un coste de 3,5 millones de euros.

Tras finalizar estos trabajos -la entrada principal de la biblioteca pasó de la escalinata de Hurtado de Mendoza a la calle Remedios- el Cabildo ha estado inmerso en la rehabilitación del edificio primigenio, que data de 1898. De hecho, actualmente el área de Cultura está ejecutando la última fase de esta reforma con mejoras en la impermeabilización de la emblemática torre-mirador.