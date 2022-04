El comercio de La Isleta se da cita por primera vez en una feria en el paseo de Las Canteras

Desde el pan de la tradicional panadería Moragas hasta la lencería masculina y femenina de Tatita. El comercio de La Isleta se ha dado cita este domingo por primera vez en el paseo de Las Canteras. Una veintena de tiendas y asociaciones han formado parte de la primera feria comercial Isleta Viva. La muestra ha sido organizada por la asociación empresarial Puerto Canteras y el Foro La Isleta, con la colaboración del área de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

La muestra tiene como objetivo dar a conocer entre el público general los productos, marcas e iniciativas que se desarrollan en el barrio de La Isleta, uno de los más populares de Las Palmas de Gran Canaria. Para ello, han sacado a los comercios de sus ubicaciones habituales y los han llevado hasta el paseo de Las Canteras, donde locales y turistas han curioseado este domingo. Y es que en un principio la feria estaba prevista para el pasado domingo, 27 de marzo, ante la previsión meteorológica adversa. Sabia decisión dado que en esta ocasión ha reinado el sol, al menos por la mañana.

No han faltado las colas ante el puesto de la panadería Moragas, una de las que más historia tiene en el Puerto. Los curiosos también se han agolpado ante las creaciones del coworking Soppa Azul, donde tres artistas dieron a conocer sus obras pictóricas al público. Tampoco faltaron curiosos en el stand del pintor Luis Cedrés o en el de Health 21, donde los monitores de este negocio del mundo del fitness retaron a los viandantes a hacer el mayor número de sentadillas por minuto.

“Está bien porque es un lugar donde hay movimiento y así pueden saber lo que haces y darte a conocer”, apunta Tara Ortega, socia de la tienda Bayfo in the Sky, donde venden camisetas personalizadas, tazas, libretas, bisutería o bikinis. “Igual no compran, pero preguntan mucho, te piden la tarjeta y es una forma de ganar clientes”, resalta esta joven. Y es que este es el negocio de dos jóvenes isleteras que comenzaron a hacer diseños en sus ratos libres hace casi 10 años y hoy día tienen una tienda física desde hace más de seis.

En la feria también se han dado cita la floristería Flor Moderna, las jaulas artesanales de Severo Pérez o el material interactivo de la tienda Edukandi. “Nos estamos dando a conocer, somos una academia de refuerzo pero además tenemos una pequeña tienda”, explica Jacqueline Cabrera Gil. En su negocio tienen desde comics o juguetes educativos; hasta ofrecen campamentos de verano, “hay que ir animando ya a los padres”, apunta. La editorial Bilenio, canaria, colabora con ellos. Y es que La Isleta, es mucha Isleta, como se suele decir.