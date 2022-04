El traslado del Rastro al Guiniguada espera por la autorización del Cabildo

El traslado del Rastro a la travesía del Guiniguada, frente el Teatro Pérez Galdós, sólo está pendiente de la autorización del Cabildo de Gran Canaria.

La colocación de los más de 370 puestos comerciales obligará a cortar al tráfico en el tramo final de subida de la carretera del centro, la GC-110, por lo que es necesario que la institución insular dé el permiso para ello como responsable de la vía.

Así lo ha manifestado el concejal de Desarrollo Local, Turismo y Empleo, Pedro Quevedo, quien expresó su confianza en que los técnicos insulares den el visto bueno a la mudanza, al considerar que la afección al tráfico es mínima y porque ese tramo de la carretera del centro es la «única alternativa viable» para la instalación del Rastro, porque en la segunda mitad de abril está previsto que se inicie la obra de los pasos y la parada subterráneos de la metroguagua en Santa Catalina.

El concejal espera que se pueda llevar a cabo la mudanza el próximo 17 de abril, como muy tarde

Los técnicos municipales, informó Quevedo, han entregado al Cabildo un estudio sobre los efectos que tendría el corte en la circulación del tramo situado frente al Pérez Galdós y que según su análisis no genera mayores dificultades ni problemas de conexión. Quevedo espera que el Cabildo conceda el permiso antes del próximo 17 de abril, porque a partir de esa fecha hay que desalojar el parque Blanco porque ya empiezan las obras.

El Ayuntamiento se ha decidido finalmente por la ubicación del Guiniguada, pese a las críticas que generó entre los puesteros, al considerar que es la mejor ubicación posible.

El resto de alternativas estudiadas, subrayó, son «inviables» debido a problemas de seguridad o al insuficiente espacio para colocar los puestos.

La mayoría de los puesteros, sin embargo, pretenden seguir con sus negocios en el Puerto al entender que las ventas funcionan mejor en la plaza de Canarias, la zona más cercana a su ubicación actual, a donde acude desde hace muchísimos años su clientela habitual, a la que se añaden de manera eventual los cruceristas.

La Concejalía de Desarrollo Local ya ha comunicado a los comerciantes por carta la ubicación definitiva del Guiniguada, a la que se trasladarán de manera inminente.

Quevedo insistió en que la plaza de Canarias es «inviable para llevar a cabo todos los domingos» la actividad del Rastro, ya que esta zona está comprometida para la celebración de otros eventos durante más de tres meses al año, entre ellos la Feria Internacional del Mar (Fimar).

También se han descartado otros posibles lugares alternativos como El Sebadal, la calle Eduardo Benot, la zona del Xanapú al lado de las naves humanitarias; la plaza de Stagno, La Puntilla, el parque de San Telmo, así como la parte alta de la estación de guaguas de San Telmo.

«Analizamos también la opción de El Sebadal, pese a que me parece un disparate, y al margen de que no es un buen sitio bloquearían la accesibilidad de El Sebadal. Al lado de la Cruz Roja» en la zona de Xanapú del Puerto de La Luz, «no hay espacio físico para ello. Los puestos no caben», explicó.

Y añadió: «Hemos mirado también en la parte alta de la estación de San Telmo y aunque podrían caber todos los puestos no es posible por razones de seguridad. Otros han hablado de Ciudad Alta, pero mandar el Rastro allí supone matarlo».

Quevedo defiende la ubicación en la carretera del Centro por las facilidades para aparcar y la presencia de turistas

A su juicio, la zona del Guiniguada es «el único espacio posible después del minucioso estudio que hizo el poco personal que tenemos» en Desarrollo Local «para intentar buscar una salida».

Durante la primera reunión que mantuvieron con los técnicos del Cabildo se planteó que era el Gobierno canario el que tenía que dar la autorización al Ayuntamiento, pero desde Obras Públicas aclararon que es el Cabildo el que debe decidir sobre el asunto, como gestor de la carretera.

«Nos hemos dirigido al Cabildo y estoy pendiente de hablar con» el vicepresidente y consejero insular de Obras Públicas y Transporte, Miguel Ángel Pérez, informó Quevedo, quien resaltó que en la propuesta que se ha presentado se «deja claro que es perfectamente posible mantener la movilidad un domingo por la mañana en esa zona, sin alterar en demasía el funcionamiento de la ciudad».

El edil se mostró convencido de que el Cabildo no va a poner ninguna pega a la instalación del Rastro. «Estamos seguros de que va a colaborar. Le hemos enviado los planos y la propuesta funcional sobre como afectaría al tráfico y a la conectividad. Se ha contemplado todos esos elementos y estamos esperando por la respuesta», indicó.

Ventajas

Frente a las críticas de los puesteros, el responsable de Mercados enumera las ventajas de la zona del Guiniguada frente a otras ubicaciones alternativas. «Es un buen sitio», dijo, «primero porque la zona de Vegueta y Triana tiene una afluencia turística importante. Además es una zona donde es relativamente fácil aparcar un domingo por la mañana».

Destacó que, para los puesteros, la carretera del Centro es la mejor zona para aparcar. «Ellos, que siempre tienen graves problemas para dejar la mercancía y encontrar un hueco, aquí tienen la solución, que es la mejor de todas con diferencia porque en esa zona un domingo tienen un montón de posibilidades para dejar los vehículos».

La instalación del Rastro afectará al tráfico de subida hacia Tafira, un problema que según el concejal tiene varias «alternativas claras», entre ellas la prolongación de Primero de Mayo y Bernardino Correa, que permite enganchar con la carretera del centro a la altura del Rectorado. También se puede optar por utilizar los túneles de San José.

«En la bajada de Tafira no habría dificultades», subrayó Quevedo, quien destacó que el tráfico de subida en la carretera del centro se reduce un 95% durante los domingos.

«Esta alternativa no genera problemas a los vecinos para salir de la zona. Los técnicos del Cabildo tienen que opinar ahora y espero que se resuelva en tiempo y forma. Nos gustaría que esto estuviese resuelto el 15 de abril como muy tarde porque tienen que empezar las obras de la metroguagua a mediados de abril».

Las obras de la parada subterránea y los falsos túneles de Santa Catalina fueron adjudicadas hace varias semanas a la unión temporal de empresas Acciona-Lopesan y estaba previsto que las obras arrancaran en cuanto se retirase el escenario del Carnaval. La UTE ya instaló la caseta de obras y durante esta semana iniciaron los trabajos de replanteo.