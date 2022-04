El tripartito aprueba dos días libres en el taxi, que entran en vigor en verano

La junta de gobierno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria aprobó este jueves la modificación de la Ordenanza del Servicio Urbano del Taxi, para incluir la obligación de librar en el sector.

Los taxistas librarán dos días a la semana, uno de ellos entre lunes y viernes y el otro durante el fin de semana. El sector ha acogido con «alivio, aunque no acaba de creérselo», el visto bueno a la medida, según aseguró el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos del Taxi (ATAT), Francisco Reyes, quien consideró que la existencia de menos taxis en la calle permitirá obtener un mayor rendimiento del tiempo trabajado, sobre todo desde hace cinco meses, en que el combustible no para de subir y el número de clientes no cesa de bajar. No hay más que ver las paradas repletas de taxis para comprobar la reducción de la demanda.

Los taxistas tendrán que esperar varios meses para que la medida entre en vigor, porque la modificación de la ordenanza está previsto que sea sometida a la aprobación inicial del pleno de finales de abril, después de lo cual será sometida a exposición pública durante un mes, en el que se podrán presentar alegaciones.

Después de este trámite volverá al pleno para su aprobación definitiva, por lo que en el mejor de los casos tardará tres meses. El sector espera que la libranza pueda entra en vigor antes de que acabe el verano, al igual que el aumento de tarifas, en estudio en estos momentos.

La ordenanza establece que las 1.640 licencias de taxis libren un día de lunes a viernes, que empezaría a contar desde las seis de la mañana. La mitad de las licencias libraría un sábado y la otra mitad un domingo.

En el anexo de la ordenanza, en el que se deroga la disposición transitoria 3, se ha añadido al artículo segundo un anexo en el que la licencias se distribuyen en cinco turnos.

Los titulares de las 1.640 licencias librarán un día entre semana y un sábado o un domingo

El turno A estará compuesto por las licencias 1 a 328, ambas incluidas; el B, comprende desde la 329 a la 656; el C: de la 657 a la 984; el D: de la 985 a la 1.312 y, finalmente, en el turno E operarán las licencias 1.313 a la 1.640. Los vehículos se identificarán «mediante un distintivo visible» en el que ponga A,B,C, D o E, según el turno al que correspondan.

«Con la finalidad de lograr la equidad en la asignación de los días de descanso», dice el artículo 3.1, «cada turno descansará un día de lunes a viernes, de forma rotativa y temporalmente hacia atrás siguiendo el orden sucesivo de los días de la semana, de tal manera que, por ejemplo, el que descanse un miércoles, la semana siguiente descansará el martes y en la siguiente el lunes y así sucesivamente hasta completar los días laborales de lunes a viernes».

En cuanto al régimen especial de los sábados, domingos y días festivos, las licencias se distribuirán en dos turnos.

El primer turno comprende las licencias que van desde la 1 y la 820, ambas incluidas, y el segundo va desde la 820 a la 1.640.

También en este caso, el servicio se prestará durante sábados, domingos y festivos de manera alternativa y por orden sucesivo.

Los taxis adaptados para personas con movilidad reducida también tendrán que formar parte de los turnos establecidos. Los turnos duran 24 horas, que irán desde la seis de la mañana del día en que comienza la libranza hasta las seis de la mañana del día siguiente. En los fines de semana los turnos empezarán y terminarán también a las seis de la mañana pero se dará una flexibilidad de media hora para incorporarse o dejar el servicio.

Los turnos se aprobarán a principio de cada año, de tal forma que la entrada en vigor de las libranzas en cada ejercicio dependerá de la aprobación de la correspondiente plantilla.

El Ayuntamiento podrá introducir excepciones en el sistema de libranzas en aquellas épocas en las que se necesite una mayor presencia de taxis en la calle «con ocasión de fiestas», como las Navidades, «celebración de eventos o acontecimientos y cualquier otro motivo excepcional».

Estas excepciones, dice el nuevo texto de la ordenanza, «tendrán una duración temporal limitada, que no podrá exceder de dos meses.

Se establecen una serie de días de libre prestación de servicios, que son los siguientes: Desde las seis de la mañana del 24 de diciembre a las seis de la mañana del 26 de diciembre; del 31 de diciembre al 2 de enero; los días 5 y 6 de enero hasta las seis de la mañana del 7 de enero.

La obligatoriedad de librar se eliminará en las fiestas, como Navidad, con mayor demanda de servicio

En Carnaval «serán de libre elección, a partir de las 18:00 horas hasta las nueve horas del siguiente, aquellos días en los que haya actos en los que se prevea un aumento de actividad ciudadana», entre ellos el Martes de Carnaval o el día de la Cabagalta. La noche de San Juan también será una excepción a la obligatoria libranza, desde las seis de la mañana del 23 de junio hasta las seis del 24 de junio.

La aprobación de la modificación de la ordenanza por la junta de gobierno municipal se produce casi un año después desde que el concejal de Movilidad, José Eduardo Ramírez, iniciara el proceso de reforma de la ordenanza para introducir las libranzas después de que un sector minoritario recurriera y consiguiera que los tribunales bloquearan el anterior intento de establecer el descanso obligatorio en 2016. El juzgado reconoció que el Ayuntamiento tenía competencias para regular las libranzas, pero consideró que esto se tenía que hacer a través de la odenanza del sector. El Ayuntamiento convocó un referéndum en 2018, pero la mayoría de los que participaron votaron en contra. Tras la pandemia, la situación ha cambiado y la mayoría de los taxistas está a favor de la libranza obligatoria.