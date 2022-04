El Metropole plantea revisar sus cuotas y reducir costes de personal

El Club Metropole ha presentado este miércoles a su masa social un plan de ajuste que busca paliar la cada vez más difícil situación económica por la que atraviesa la entidad sociodeportiva desde hace casi una década. Entre las medidas que ha dado a conocer la dirección se encuentran la racionalización de las cuotas que abonan los socios y socias, así como una reducción de los costes de personal. Además, se abre la posibilidad de derramas para acometer gastos urgentes.

Según ha detallado el nuevo presidente del Club -elegido en octubre-, Alberto Santana, "cada uno tendrá que responder y ayudar, desde el socio y hasta el personal", y las medidas que se prevén tomar, de ser aprobadas en la asamblea extraordinaria dentro de dos semanas, "van a afectar a los bolsillos, sí o sí". Y es que, desde 2013, ha habido una fuga de alrededor de 1.700 socios y socias, con lo que ello supone de merma de ingresos. Al mismo tiempo, la masa social está envejecida, y un tercio de la misma tiene más de 65 años, con lo que ha obtenido los descuentos previstos para este grupo de edad.

Santana indica que esta es la situación más grave por la que atraviesa la entidad en toda su historia

Para acompañar las medidas "impopulares", tal y como las ha definido el propio Santana, que se han presentado este miércoles, se han puesto a disposición de las personas interesadas un estudio económico contable detallado que pone negro sobre blanco cuál es la situación que atraviesa la entidad sociodeportiva, así como un plan de viabilidad con las acciones que se deberían tomar de manera urgente.

Santana ha matizado que este delicado estado de las cuentas "no es de los últimos dos años" con la pandemia de Covid-19, sino que se viene arrastrando desde antes del año 2013, con una paulatina bajada de socios y, por ende, ingresos. "Esta situación es estructural, nos ha estallado en la cara, y se ha agravado en los últimos tiempos", ha señalado el presidente del Metropole, que ha defendido las decisiones que se introducen como forma de afrontar estos problemas, las cuales no ocultó durante su campaña a la presidencia, ya que entiende que esta es "una de las situaciones más graves que ha vivido el Club en sus 88 años de historia".

Según ha señalado, distintas asociaciones y clubs sociodeportivos les han puesto sobre aviso de la inviabilidad del actual modelo de gestión del Metropole, lo que tiene derivaciones más allá de lo puramente económico: también se nota en los resultados. Y es que hace bastante tiempo que la entidad no logra algún título a nivel nacional, su último campeón de España fue en 2002. "Los gimnasios en los barrios, las franquicias, han cambiado ese modelo, ya que no tienen vínculos societarios con sus usuarios, que son solo eso", ha explicado Alberto Santana, quien ha admitido que una parte de los socios que se han perdido se han decantado por estas otras opciones que les pillan más cerca de casa y no requieren una vinculación profunda.

Aumento de costes

Por ello, la dirección tratará de aunar esfuerzos y sumar la mayor cantidad de apoyos posible, lanzando un claro mensaje a esa masa social: "cualquier esfuerzo que se haga redundará en el beneficio de todos". Además, Santana no quiso mirar al pasado y a anteriores juntas directivas para culparles de lo ocurrido, ya que, desde su punto de vista, "cada una tomó sus decisiones porque entendieron que eran las mejores en esos momentos".

En primer lugar, se optará por "racionalizar" las cuotas que pagan los socios y socias, y se pone el foco en el "todo incluido", con el que, por el abono de una persona puede disfrutar de las instalaciones toda su familia. "Es ilógico e injusto que pague lo mismo una única persona que una familia de varios miembros", apuntó Santana. En la hoja de ruta marcada, hay una intención de adaptar esa medida a la nueva realidad de la entidad. Un segundo punto sobre el que se trabajará es el de llevar a cabo campañas de captación de nueva masa social, sobre todo joven, para suavizar el envejecimiento actual de los abonados. Además, habrá un tercer escalón que irá directamente a los costes laborales. En ese sentido, el presidente del Metropole dijo que, "aunque es un palo muy duro" el tener que tocar al personal en plantilla, existe un absentismo laboral "desorbitado", por lo que les tocará paliar este problema.

La batería de medidas se votará en una asamblea monotemática en dos semanas

Asimismo, el aumento de los costes en los últimos meses también se ha convertido en un serio problema para la entidad. En febrero y marzo del año pasado gastaron unos 20.000 euros en la factura de la luz, pero este 2022 se ha disparado hasta los 55.000 y 49.000 euros, respectivamente, en los últimos dos meses. Un incremento que se ha más que duplicado y que ha dejado muy maltrechas las arcas del club. De ahí, que la dirección se encuentre estudiando la posibilidad de realizar alguna derrama para poder hacer frente, de manera urgente, a estos gastos sobrevenidos por la coyuntura internacional.

Con esta batería de disposiciones para hacer frente al delicado trance por el que atraviesa, la dirección del Metropole persigue el objetivo de poder llegar saneados al centenario del club y conseguir los éxitos deportivos que le han sido esquivos en los últimos años.