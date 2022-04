Urbanismo ordena la retirada de la terraza de El Guincho por ruidos

Urbanismo ordena la retirada de la terraza exprés del bar El Guincho, situado en el número 30 de la calle Canalejas, por causar molestias a los vecinos de la zona. La dirección general de Edificación y Actividades ha emitido una resolución que obliga a este mítico establecimiento estudiantil de la capital grancanaria a meter en el interior del local las mesas y las sillas que tiene en la vía pública. En los últimos meses, han sido varios los residentes en las inmediaciones que han denunciado «escándalos» y otras molestias incompatibles con el descanso.

El informe elaborado por los servicios jurídicos municipales y emitido el pasado 23 de marzo, al que ha tenido acceso LA PROVINCIA/DLP, reseña que el establecimiento deberá retirar las mesas y las sillas en el plazo de 48 horas una vez reciban la notificación. Por otro lado, le insta a tomar medidas para apaciguar el sonido que emiten los clientes en el interior del local. La dueña del establecimiento, Patricia Jorge Hernández, aseguró este martes que no ha recibido dicho requerimiento y que la terraza que ha tenido en la calle en el último año está «unicamente por el contexto covid».

Según el informe, las denuncias vecinales se han producido denuncias de manera reiterada en los meses de octubre, noviembre, diciembre y enero. Estas hacen referencia a hechos «derivados del comportamiento de los clientes» que acuden al local y que se producen en la vía pública. El documento hace hincapié en que ellos solo entran a valorar las denuncias en cuanto a las molestias derivadas por la música, las voces de los clientes o la instalación de la terraza sobre plazas de aparcamiento en la calzada.

Los vecinos han denunciado en distintas ocasiones, según el documento jurídico, que los clientes de este bar han hecho sus necesidades o han tirado sus desperdicios en la calle. También hablan de gritos y consumo de estupefacientes. No obstante, el informe resalta que esto no son hechos imputables al dueño del establecimiento, si no que son cuestiones de orden público que deben ser atendidas por la Policía.

Por su parte, Jorge afirmó este martes que no ha retirado el mobiliario de la calle puesto que «no teníamos constancia» de dicha notificación emitida por el Consistorio. «Tenemos toda la documentación en regla», apuntó, incluido el permiso pertinente para poner una terraza exprés. «Nos llegó el registro digital en el Ayuntamiento de las quejas de varios vecinos, pero eso se solucionó por la poca consistencia de las pruebas», indicó. La empresaria recalcó además que las paredes del local se encuentran insonorizadas, «lo que menos queremos es molestar a los vecinos». Esta aseguró que llevan allí 34 años y, en el pasado ya han recibido denuncias de otros residentes de la zona. Ninguna ha llegado a buen puerto. «Los tres juicios los hemos ganado», aclaró.

Lo cierto es que los informes policiales que recoge el requerimiento indican que la música estaba «siempre a un volumen suficientemente bajo», tampoco que los clientes sacaran bebidas fuera. Eso sí, al ser esta una zona tranquila reseñaron que «las voces de los clientes del interior del local se escuchan desde el exterior». Jorge resaltó este martes que «de regularizar la terraza, esta será más pequeña que la actual».

El mítico local de Arenales cuenta con licencia de bar con música de fondo o ambiental desde 1987. La de El Guincho es una de las tantas terrazas exprés que surgieron en la capital a comienzos de 2021 como medida paliativa para compensar el cierre del interior de la hostelería durante lo más duro de la pandemia.

El Ayuntamiento ha establecido un plazo de dos años para regularizar la situación de las denominadas terrazas exprés. De esta manera, los establecimientos que hayan desplegado mesas y sillas en la vía pública durante la pandemia tienen hasta diciembre de 2023 para tramitarla. Esta les será concedida siempre y cuando cumplan con los requisitos que exige Urbanismo, referentes a no interferir con entradas a viviendas u otros comercios o no impedir la accesibilidad.