Talleres Palermo deja de hacer conciertos por las quejas vecinales

Talleres Palermo dejará de hacer conciertos ante las reiteradas quejas vecinales. El dueño de este establecimiento, Ángel Fernández, ha tomado esta decisión ante la «presión» que, afirma, sufre el negocio por parte del propietario de una vivienda colindante con este espacio multifuncional. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha emitido diversos requerimientos al negocio, instándolo a hacer una serie de mejoras y adaptaciones en sus instalaciones. El local comenzó su andadura en 2018 como tienda de artículos vintages, de segunda mano, en una antigua carpintería de los años 50 de Guanarteme; con el tiempo han ido sumando ofertas de ocio y cultura, entre las que se cuenta un coworking, música en vivo o un huerto urbano.

«Por último nos han obligado a bajar el volumen de 85 a 82 decibelios y con eso ya es inviable realizar un concierto», señala Fernández. Según el empresario, en los últimos meses han tenido que restar decibelios en más ocasiones, de ahí que vean «inviable» seguir organizando eventos de música en vivo en el local. Varias comunidades de vecinos de las inmediaciones de este establecimiento de la calle República Dominicana que han presentado quejas ante el Ayuntamiento. No obstante, Fernández resalta que el «conflicto» lo han tenido con una persona cuya vivienda linda pared con pared con la antigua carpintería. «Es él quien llama a la Policía Local todas las semanas», apunta.

El empresario afirma que será la próxima semana cuando «por fin» puedan hacer mediciones sonoras en la vivienda de este vecino, cuyo domicilio pertenece a un portal de la calle Pizarro. «Hemos estado más de un año instándole a que nos deje entrar en su vivienda para hacer las mediciones pertinentes y no nos ha dejado», asegura, «hasta ahora». Y es que, según Fernández, hasta hacer dicha prueba no pueden saber qué medidas deben tomar para atajar el problema. «Hemos insonorizado el local; el resto de viviendas que colindan no han tenido quejas», matiza, «lo que vamos a proponerle es insonorizar su casa».

La antigua carpintería es de los pocos locales que ofrece música en vivo en la capital

Los encuentros de música en vivo que han estado celebrándose por último en Talleres Palermo han sido en acústico y comenzaban a las ocho de la tarde. El local colgó en sus redes sociales la semana pasada un mensaje resaltando que el concierto de la noche anterior era «muy posiblemente» el último que podrían ofrecer «por el momento». En esta ocasión tocó en el establecimiento la banda de rock valenciana Santero y los muchachos, y es que el espacio de Guanarteme se ha caracterizado por dar la oportunidad de actuar en la ciudad tanto a bandas emergentes de las Islas como del panorama nacional. De hecho, este es uno de los pocos locales que ofrece actualmente música en vivo en la capital grancanaria.

«Queremos hacer conciertos de calidad, la última vez bajamos los decibelios de 88 a 85 y aún así vino la Policía Local», explica. De ahí que, ante la instancia a volver a reducir el volumen, hayan tomado esta decisión. «El problema de todo esto viene cuando los agentes no tienen un sonómetro y no hacen mediciones ellos mismos», subraya Fernández. De hecho, es algo que la oposición viene denunciando desde hace tiempo. Precisamente, el Consistorio sacó a concurso el pasado mes de marzo la adquisición de sonómetros y calibradores acústicos para la Policía Local.

Los vecinos argumentan que compraron en una zona residencial, «tranquila»

Desde la concejalía de Urbanismo señalaron el pasado año que enviaron a Talleres Palermo un requerimiento para regularizar el local, dado que «solo tenían licencia como tienda y espacio funcional». De ahí que, tras las denuncias vecinales, les instaran a adaptarse también como bar musical para poder hacer eventos. Por otro lado, también desde el área que dirige Javier Doreste [desde Protección del Paisaje, concretamente] instaron al local a arreglar la fachada por riesgo de caída de cascotes desde parte de la cornisa. Los vecinos argumentan que compraron en una zona residencial, «tranquila», y en cambio se han encontrado ahora con «escandaleras».

Talleres Palermo nació en 2018 como un espacio multifuncional con una tienda de artículos de segunda mano y barra. A este concepto se le añadió un coworking o lugar de trabajo compartido, un huerto urbano en la azotea y conciertos y actuaciones teatrales en vivo, entre otros eventos. El edificio ocupa una parcela de 390 metros cuadrados, según catastro, cuya edificación data de 1950. Y es que el local abrió sus puertas dando una nueva vida a una antigua carpintería del barrio de Guanarteme, un tipo de negocio más que habitual a mitad del siglo pasado en lo que entonces era la salida norte de la ciudad. Los empresarios decidieron conservar el nombre del viejo establecimiento.