La casa que resiste a la piqueta en la calle Albareda

El número 61 de la calle Albareda de Las Palmas de Gran Canaria se ha convertido en un auténtico oasis. Turistas y locales no dudan a la hora de pararse un momento, alzar la mirada y sacar el móvil para fotografiar una casa que resalta por su color amarillo intenso y una decoración de azulejos en su fachada propia de las primeras décadas del siglo XX. La piqueta ha ido acabando poco a poco con la mayoría de construcciones antiguas de esta céntrica calle de la zona del Puerto. De hecho, a comienzos de 2021 el número 51 corrió esa suerte. La ausencia de protección arquitectónica por parte de Patrimonio -ni siquiera las fachadas- ha propiciado una amplia renovación urbanística; solo en esta vía hay hoy día ocho solares donde se construirán promociones de vivienda en altura.

«La casa la construyeron mis abuelos, data de la primera etapa del siglo XX», explica Francisco González, propietario de uno de los inmuebles que conforman el número 61 de la calle Albareda. Con tres plantas de altura -la tercera no se ve desde la calle al estar retranqueada- el inmueble fue registrado en el catastro en 1930. Hasta hace tan solo unos meses presentaba un aspecto degradado, con la fachada completamente cubierta de hollín al ser esta una vía que soporta un tráfico intenso durante buena parte del día. «Después de tiempo, los herederos logramos ponernos de acuerdo y restaurar el exterior del edificio», apunta González.

Numerosos edificios antiguos languidecen en barrios como Arenales o La Isleta precisamente por este problema. Poner de acuerdo a todos los herederos del inmueble llega a ser una tarea complicada. De ahí que en muchas ocasiones acaben vendiendo al recibir una jugosa oferta por parte de alguna promotora. La familia de González no ha estado exenta de proposiciones de este tipo. «La última vez el acuerdo fue una permuta, del edificio por viviendas, pero finalmente no lo aceptamos», destaca. El edificio antiguo que colindaba con el suyo, en cambio, sí lo derribaron hace unos meses, «solo podrán levantar tres plantas, al no incluir nuestra parcela, de lo contrario el plan general permite hasta siete plantas».

Y es que la calle Albareda está viviendo un particular boom de la construcción. En apenas 700 metros en línea recta hay hasta cuatro promociones cuyas obras ya están en marcha. Tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, el sector comenzó a recuperarse poco antes de la pandemia. Una situación que se ha visto acelerada en el último año con obras en solares nuevos o que llevaban vacíos desde el crack del 2008. Este último caso es el de las promociones de 20 y 24 apartamentos en Albareda 18 y 83 respectivamente, la primera ya está anunciándose en portales inmobiliarios y en la segunda a principios de año arrancaron los trabajos de cimentación.

La mayor parte de estos solares han aparecido a costa de construcciones modernistas o eclécticas de principios del siglo XX. Aquellas que sobrevivieron al desarrollismo de los años 60. «Hay un patrimonio interesantísimo que se está perdiendo en toda la zona del Puerto», apunta el cronista de la capital y de la Isla, Juan José Laforet. El historiador resalta que es «totalmente loable» que los propietarios del número 61 de Albareda hayan decidido conservar y restaurar el edificio.

«Algunos de estos edificios son magníficos», resalta el cronista, «dan cuenta del esplendor que alcanzó el Puerto de La Luz en la primera mitad del siglo XX». Y es que la calle Albareda fue durante décadas un bullicio constante, una calle repleta de tabaquerías, talleres, almacenes, tiendas de comestibles, mercerías, relojerías, ferreterías, hasta la antigua Casa de Socorro del Puerto, cuyo edificio todavía está en pie en el número 71 -aunque abandonada y con ocupas-.

Precisamente, el edificio de la familia de Francisco Rodríguez da buena cuenta de esta estampa hoy desaparecida. «En el local que está hoy cerrado mi tía tenía una mercería, después abrieron una tienda de hindúes», apunta, «y en la puerta de al lado mi padre tenía una pequeña marroquinería en la entrada». Hoy día este vecino de la capital grancanaria utiliza la casa como vivienda vacacional, por lo que la tiene completamente reformada en su interior, «conservo hasta los suelos hidráulicos de principios de siglo», precisa, «los turistas se quedan muy contentos, también me he dado cuenta que desde que hicimos la reforma muchos se paran delante a hacerle fotos a la fachada».

Actualmente en Albareda tan solo hay tres edificios protegidos por el Ayuntamiento: El mercado del Puerto -obra única en Canarias en hierro forjado-, el viejo almacén agrícola de la Fyffes -adquirido por parte del Ayuntamiento el año pasado-, y un bloque de viviendas de 1922 en la esquina con Padre Cueto. «No entiendo por qué cuando se hizo el catálogo no se incluyeron un mayor número de edificios del Puerto y que ahora se están tirando», resalta en este sentido Laforet.

Hoy día son pocos los edificios antiguos que quedan en Albareda, la mayoría a la altura del Mercado del Puerto -uno de estos está a la venta por 880.000 euros-. También hay en las inmediaciones del número 73. En los últimos años han caído los inmuebles donde estaban el antiguo bazar Vogue -el cual conservaba letras en alfabeto cirílico en los letreros de su fachada-, el almacén de indios Sawnani y la tienda especialista en electrónica naval y comunicaciones Bridgecom.