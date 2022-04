El Ayuntamiento ultima el pliego para adaptarse a la nueva Ley de Residuos

Inma Medina, concejala del área de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, aseguró que desde el servicio municipal de limpieza trabajan para adaptarse a la Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular, que entró en vigor en todo el país el 10 de abril. De hecho, trabajan en el pliego, que ya está en el servicio de contratación, para que «el ciudadano pueda llamar y le podamos retirar, no solamente los trastos, los enseres y materiales de construcción, sino también aceites, ropas y calzado». La ley, aprobada el 31 de marzo, busca ayudar a la lucha contra el cambio climático y pretende contribuir a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas para 2030.

La afirmación de la concejala es la respuesta a Francis Candil, portavoz de Coalición Canaria en el Ayuntamiento, que aseguró que la ciudad «terminará pagando, si no actuamos para que se pueda impedir esta situación, en torno a 15 millones de euros debido a penalizaciones por tratar mal los residuos». La nueva normativa impondrá más penalizaciones a aquellos ayuntamientos que no separen la basura. El portavoz del partido de la oposición afirmó que esto supondrá una subida de unos cinco millones de euros sobre las tasas que pagó el año pasado el municipio si no se toman más medidas.

Candil: "Las Palmas de Gran Canaria terminará pagando 15 millones de euros por no separar la basura"

«La ciudad produce cada año 141.000 toneladas de residuos, de las que 128.000 toneladas no son separados ni tratados y se entierran directamente en el vertedero insular del Salto del Negro», sostuvo Candil. La concejala del área de servicios públicos del ayuntamiento negó estas acusaciones y aseguró que «después de dos años de pandemia es normal que hayan bajado las toneladas de residuos que han sido tratados para separar y reciclar porque ha habido menos actividad en cafeterías, restaurantes, hoteles y espacios vacacionales».

El partido de la oposición expuso sus quejas porque «en los últimos diez años no hemos mejorado el porcentaje de reciclaje, estamos en torno a un diez por ciento del total de residuos». Candil añadió que en el municipio apenas se han realizado cambios desde el estudio que llevó a cabo la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) que le situaba en el penúltimo lugar respecto al tratamiento de residuos a nivel nacional.

La concejala socialista explicó que la gestión del tratamiento de residuos depende del Ecoparque gestionado por el Cabildo de Gran Canaria y garantizó que este organismo «lo hace correctamente». «La cantidad que abona cada año el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria al Cabildo es por el traslado y tratamiento de residuos, que es lo que pagamos al Ecoparque», añadió.

El portavoz de Coalición Canaria cuestionó, por otra parte, la instalación del quinto contenedor de tratamiento de residuos orgánicos, que «no aparece más allá de la promesa que ha hecho insistentemente el alcalde y la responsable del tratamiento de residuos».

"Después de dos años de pandemia es normal que hayan bajado las toneladas de residuos que han sido tratados porque ha habido menos actividad", aseguró Medina

«Las Palmas de Gran Canaria había vendido como un gran triunfo que habíamos pasado de recoger 4.000 litros anuales de aceites domésticos de cocina a 11.000 en 2021. Si tenemos en cuenta los datos del Ministerio de Consumo que dicen que cada español consume una media de aceites vegetales en torno a 10 litros, en Las Palmas de Gran Canaria estamos sobre los tres millones de litros que consumimos y el Ayuntamiento de esta ciudad se siente satisfecho con haber recogido 11.000 litros. ¿Qué pasa con los millones de litros de aceite que no se están recogiendo y no se están reciclando?», se preguntó Candil.

«Nadie quiere tener vertederos, nadie quiere contar con lugares donde se entierre e incinere la basura pero parece que este ayuntamiento no quiere hacer absolutamente nada por empezar a evitar que en Las Palmas de Gran Canaria sigamos enterrando basura», comentó Francis Candil. «En Las Palmas de Gran Canaria o nosotros nos terminaremos comiendo la basura o la basura terminará comiéndonos a nosotros».

«Falta a la verdad el señor Candil cuando dice que la ciudad o este grupo de Gobierno no está trabajando en la nueva ley de residuos y suelos contaminados. Seguimos trabajando para mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos y eso importa también cuidando y manteniendo el medio ambiente, que es nuestra responsabilidad como gestores públicos», rebatió la concejala municipal del PSOE.