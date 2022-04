Sale a subasta un ‘Fórmula 1 del mar’ usado por narcos para transportar cocaína

Surcaba las aguas a velocidades increíbles, aunque su verdadera misión no consistía en ganar regatas oceánicas. El Somewhere London, un auténtico ‘Fórmula 1 del mar’ habitual en competiciones náuticas, fue interceptado el pasado verano por las autoridades españolas ante la sospecha, después confirmada, de que transportaba cocaína a bordo. Diez meses después de su abordaje, la Autoridad Portuaria de Las Palmas lo saca a subasta por 90.000 euros junto a otro narcobuque apresado en el Atlántico.

La intervención del Somewhere London fue tan espectacular como las regatas en las que el velero solía participar. La nave está dotada con un foil –una especie de alerón náutico– que le permite elevarse sobre el agua, por lo que puede alcanzar los 35 nudos de velocidad sin demasiadas complicaciones. Los investigadores llevaron a cabo el abordaje a finales de julio a unos 150 kilómetros de Azores y tuvieron que afanarse para encontrar la droga.

El Somewhere London llevaba meses siendo investigado –para disimular sus movimientos, a comienzos de año había participado en una regata desde Lanzarote a Antigua, de acuerdo con los investigadores– y los agentes tenían claro que había cocaína a bordo, pero no se encontraba a simple vista. «Los arrestados estaban muy tranquilos porque estaban convencidos de que no íbamos a dar con la droga, pero empezamos a perforar algunas zonas del casco y dimos con ella», explicó uno de los investigadores a La Opinión de Málaga, diario del mismo grupo que este periódico, poco después de la intervención.

Cocaína, coches de lujo y efectivo

La ‘prueba del taladro’ dio como resultado el hallazgo de 1.018 paquetes con un kilogramo de clorhidrato de cocaína en un doble fondo cerca de los depósitos de combustible ubicados a popa. Además de los tripulantes, tres expertos regatistas con amplios conocimientos para la navegación en este tipo de embarcaciones de competición, la operación se saldó con la detención de cinco personas en Estepona y Benahavís (Málaga) y la inmovilización de tres vehículos de lujo, 65.000 euros, varias cuentas corrientes e inmuebles por valor de medio millón de euros. La operación involucró también a las fuerzas de seguridad británicas y francesas, ya que los miembros de la organización solían desplazarse entre el Reino Unido y dependencias galas en el Caribe, como Martinica.

El Somewhere London fue trasladado hasta Canarias tras una semana de navegación a baja velocidad, tras lo que quedó atracado en el Muelle Deportivo de Las Palmas de Gran Canaria. La Audiencia Nacional autorizó su enajenación mediante subasta pública el pasado enero a través de un auto del Juzgado Central de Instrucción número 4, hecho que fue notificado a la Autoridad Portuaria de Las Palmas el 17 de marzo.

La subasta, que tendrá lugar el próximo 25 de abril, arranca con un precio de 90.000 euros fijado tras una tasación realizada por la Capitanía Marítima de Las Palmas. La inspección al buque, realizada este pasado febrero, puso de manifiesto que se encuentra en un buen estado de mantenimiento, excepto por «una zona dañada en el espejo de popa-babor» que coincide con el lugar donde se localizó la droga. En cualquier caso, no se pudo garantizar la operatividad y funcionamiento de su motor, un Volvo Penta de 56 kilovatios.

Otra oportunidad para el 'Cyklop I'

El Somewhere London tendrá como compañero de venta al Cyklop I, otro narcobuque que ya salió a subasta en dos ocasiones el año pasado sin pujas que alcanzaran las cantidades estipuladas por la administración. Este remolcador con bandera de Belice fue interceptado a 180 kilómetros al norte de Gran Canaria en diciembre de 2020 con 18.000 kilogramos de hachís, el mayor alijo hasta entonces de esta sustancia en el Archipiélago. En este tercer intento, la puja se sitúa en 144.500 euros por una embarcación que se encuentra en un estado aceptable, de acuerdo con la inspección realizada por Capitanía Marítima.

La Autoridad Portuaria también subasta la próxima semana otra embarcación propia, denominada Sacan, que no guarda relación con el narcotráfico. Esta motora, adquirida por el Puerto de La Luz en 1994, era utilizada habitualmente por el departamento de Infraestructuras para realizar batimetrías, pero actualmente se encuentra en desuso. Sale a la venta por 2.500 euros.

Barcos como este último son una excepción en la Autoridad Portuaria de Las Palmas, cuyas subastas suelen ser de buques cuya única relación con el Puerto es que fueron remolcados hasta Gran Canaria para descargar la droga. El recinto capitalino es el lugar habitual para realizar este tipo de operaciones en la región atlántica, aunque la colaboración con las fuerzas de seguridad conlleva convertir algunos muelles en ‘aparcamientos’ para estas naves con la consiguiente merma de espacio de atraque.