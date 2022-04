El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria denuncia a la Fiscalía la presencia de menores en el pub La Florida

El Ayuntamiento de la capital grancanaria ha remitido a la Fiscalía de Menores el acta de una intervención realizada por la Policía Local hace unas semanas en el pub La Florida de Vegueta, en el que se detectó la presencia de menores fuera del horario permitido.

Así lo ha informado el concejal de Urbanismo, Javier Doreste, quien añadió que está previsto enviar otra notificación a la Fiscalía en el mismo sentido en breve, correspondiente a otra de las últimas intervenciones policiales efectuadas en las que se detectó que se estaba «sirviendo bebidas a menores» y que estos permanecían en el establecimiento «a determinadas horas», que exceden del periodo de matinees que la dueña del local, Carolina Palacios, asegura que organiza hasta las diez de la noche.

El local sigue abierto, según aseguran los vecinos, pese a que el Ayuntamiento ordenó a la dueña el cierre mediante una resolución del pasado 6 de abril, por tener exceso de aforo.

Sin embargo, Palacios no ha recogido las notificaciones que se les han remitido a través de correo certificado. «Tras las cartas certificadas se le mandó un mensajero por la tarde y también se ha negado a recoger la notificación, que ya le llevó la policía por la noche. Este fin de semana no podrá abrir, a no ser que haya solicitado la suspensión cautelar de la medida y el juez se la conceda», indicó el concejal.

Además de la del 6 de abril, el Ayuntamiento dictó otra resolución el pasado 12 de abril, por la que se requiere a la responsable del local de ocio para que acredite en un plazo de 15 días que dispone de un limitador de ruidos que garantice que el sonido no trasciende los límites físicos del establecimiento. También se le ha exigido que acredite la existencia de un sistema de doble puerta que impida que el sonido se propague al exterior del local.

De no atender dicho requerimiento en el plazo indicado, el Ayuntamiento procederá a la paralización y/o precinto de los aparatos de sonido o del establecimiento, según el caso.

Desde que el pub de la calle La Pelota número 21 abrió sus puertas en noviembre pasado no tardaron en iniciarse las denuncias de los vecinos por exceso de ruido, que han dado lugar a una decena de intervenciones policiales en varias de las cuales los agentes han detectado la presencia de menores. Las reclamaciones vecinales han dado también lugar a la apertura de un expediente en Actividades Clasificadas que concluyó con el apercibimiento de cierre voluntario por un mes y la imposición de una multa de 15.000 euros, así como varios desalojos por parte de la policía.

Los vecinos y vecinas de la calle La Pelota se quejan de que el local no está insonorizado, por lo que la música se difunde fuera del local, cuya clientela, aseguran, organiza botellones en la calle y se enzarza en continuas peleas y gritos.

A la calle con copas

En una de las primeras intervenciones realizadas por la Policía Local, el 8 de enero de 2022, se constató la presencia de seis menores, uno de los cuales estaba fumando en el interior.

También se acreditó que las personas no respetaban la distancia de seguridad, no hacían uso de la mascarilla y la mayoría se encontraba bailando o estaba de pie. Además se comprobó que dos clientes salieron a la calle con copas que contenían bebidas alcohólicas, en presencia del encargado del local. Según la policía, estas personas fueron identificadas y propuestas para una sanción administrativa.

También se incluyó entre las infracciones observadas en dicha intervención que, tras el desalojo del local, comprobaron que en el interior permanecían dos personas consumiendo bebidas alcohólicas. Por otro lado, el establecimiento no tiene señalizada la salida de emergencia.

Los vecinos señalan que la Policía Local les ha manifestado que la responsable del establecimiento tampoco tiene autorización para realizar matinées con menores antes de las diez de la noche.

La dueña sostiene que sí tiene permiso y ha asegurado haber denunciado a la Policía Local por «exceso policial» en la intervención que realizó el pasado 8 de abril, visita en la que detectó que no tiene limitador de sonido y la presencia de 20 menores, que fueron desalojados.

Juristas contra el ruido advierte que "la actuación irresponsable e incumplidora de algunas actividades constituyen una competencia desleal frente a aquéllas que sí cumplen las normas"

La letrada Yomara García Viera, presidenta de la asociación Juristas contra el Ruido, alerta de que «las molestias por ruido que genera esta actividad en una zona residencial, debido a la aglomeración de personas en las inmediaciones del local y a la transmisión de música al exterior por las puertas abiertas, son incompatibles con el descanso de los residentes en la zona, cuyos derechos fundamentales a la intimidad personal e inviolabilidad de su domicilio deben prevalecer frente a la actividad contaminadora».

En su opinión, «la actuación irresponsable e incumplidora de algunas actividades constituyen una competencia desleal frente a aquéllas que sí cumplen las normas».

García Viera subraya que a la hora de intervenir, «no debe ponerse solo el acento en los incumplimientos de las medidas covid que puedan haberse producido, sino que además deben perseguirse las infracciones de la legislación de actividades clasificadas y del ruido, con independencia de la fase en la que nos encontremos».

Este periódico intentó, sin éxito, contactar con Carolina Palacios para conocer su versión de los hechos y saber si ha recurrido la orden de cierre.