Guaguas Municipales reclama a los conductores las horas no trabajadas en el confinamiento

El director general de Guaguas Municipales, Miguel Ángel Rodríguez, ha presentado una demanda en el juzgado para reclamar a los conductores la devolución de las horas que cobraron pese a no trabajar porque la empresa decidió que se quedaran en sus casas durante el confinamiento y las restricciones sanitarias.

Así lo ha manifestado el propio Rodríguez en un vídeo, en el que asegura que «se ha visto obligado» a ir a los tribunales, ante la «negativa» del comité de empresa a negociar la compensación de las horas no laboradas, renunciando a los cinco días de asuntos propios de los que disponen al año, por ejemplo, o no cobrando las horas extraordinarias.

El comité de empresa, por su parte, rechaza devolver la totalidad de las horas, al considerar que los trabajadores que fueron enviados a sus casas por la empresa estaban de retén.

En el vídeo difundido, Rodríguez reconoce que los guagüeros no trabajaron «por razones ajenas a su voluntad», frente a otros que «sí cumplieron con sus obligaciones».

Dijo que para «paliar esas desigualdades», entre los que trabajaron y los que no, y «retribuir a la compañía aquello que le corresponde, del mismo modo que han hecho otras empresas, así como el Ayuntamiento y Sagulpa, hemos tratado de negociar con el comité de empresa» desde mayo de 2020 «la forma de compensación menos gravosa para los trabajadores».

Acusó al comité de empresa de no querer «sentarse a negociar ni contemplar las opciones de compensación que se les ha ofrecido», ninguna de las cuales «pasa por el desembolso económico». Rodríguez justificó su decisión de llevar a los guagüeros al juez, para evitar que «expire el plazo legal» de la reclamación, «aunque el ánimo de la dirección sigue siendo el mismo», es decir, «negociar la compensación» y «evitar el agravio comparativo con los compañeros que sí trabajaron.

Rodríguez reconoció que podía haber aplicado un ERTE, como hizo Global y otras empresas de transporte, porque se «estimó que lo mejor para los trabajadores era seguir pagando todo su sueldo».

"Estábamos a disposición de la empresa"

Las palabras del director general fueron rechazadas por Wolfang Alcántara, portavoz del comité de empresa, quien calificó de falso que se hayan negado a negociar la compensación.

«A lo que nos hemos negado es a devolver todas esas horas a través de los días de asuntos propios y del cómputo de horas, que son las horas que hacemos de más en cada jornada».

El comité de empresa cree que se trata de una represalia del director general a los trabajadoes por ganarles el pulso de las 35 horas

«Los trabajadores entendíamos», subrayó, «que estábamos de retén. Entendíamos que, aún permaneciendo en nuestras casas, estábamos a disposición de la empresa porque incluso había circulares en las que decían que teníamos que estar pendientes por si la compañía te llamaba a cubrir servicios. Y así sucedía muchas veces, que la empresa llamaba por la mañana para ir por la tarde a trabajar. No estaban librando, estaban de retén y entendemos que estar a disposición de la empresa forma parte de la jornada laboral». Alcántara señaló que lo que se hizo en su día fue crear «un colchón de conductores para tenerlos disponibles si se contagiaban los otros. No los iba a poner todos en el disparadero. Hay algunos a los que se reclama un montón de horas y otros, menos. A mí, por ejemplo, me mandó sólo un día a mi casa y ahora me reclama dos días».

Al respecto, indicó que el cómputo que se ha realizado es otra causa de desacuerdo, porque se ha hecho de una manera que «no es coherente ni sensata. Los cálculos son erróneos. Si conmigo, que estuve sólo un día se equivocan, imagínate como será con uno que estuvo 20 días o más». Denunció que sólo se ha reclamado a los conductores, pese a que hubo otros trabajadores a los que se mandó a su casa y «ni siquiera trabajaron porque no tenían los medios informáticos para ello. Sólo están reclamando a los conductores, a los que dieron la cara, se expusieron al virus y estuvieron al pie del cañón». Alcántara está convencido de que se trata de «una represalia» de Rodríguez porque le ganaron el «pulso de las 35 horas, que no nos la quería dar» y que al final se consiguió, tras una huelga, por la intervención del edil José Eduardo Ramírez, que puso punto final al conflicto laboral. Advirtió que ya se le ha llevado a juicio por incumplir dicho convenio.