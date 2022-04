El legado de las abuelas de Piletas

El barrio de Piletas, en Las Palmas de Gran Canaria, no sería como se le conoce a día de hoy si no fuera por las barreras que derribaron las abuelas del lugar. Sus nietas ahora pueden sacarse el carnet de conducir o divorciarse sin que nada se los impida, gracias a los estereotipos que consiguieron romper años atrás sus familiares. La Asociación Juvenil Bentejui busca unir a las distintas generaciones del barrio en la exposición 'Abuelas y nietas. Historias de ayer, experiencias para hoy', financiada por la dirección general de Juventud.

Los vecinos se reunieron por primera vez el 31 de marzo para la inauguración de la exposición en el Centro Cívico de la localidad, al que se accede desde la plaza, y ha sido el primer evento en el que se han vuelto a ver sin aforos después de la pandemia. Yeray Castellano, presidente de la asociación juvenil, admitió que ese día "fue muy emocionante porque, pese a que ellas sabían y esperaban la foto, el verse con las nietas era simpático porque se sacaban fotos al lado de las imágenes. Era ese sentimiento de verse y de sentirse partícipes porque, al fin y al cabo, son protagonistas de la historia de nuestro barrio. Sin ellas no habría sido posible el desarrollo de la localidad como hoy lo conseguimos".

Las mujeres de las familias se citaron para una sesión fotográfica que les permitió compartir una experiencia juntas, inmortalizada en forma de imágenes. Concesión Vargas, aunque en el barrio la conocen como 'Conchi', es una de las abuelas que ha participado y contó entre risas que, después de la inauguración, le dijo a su nieta "cuando me regalen la foto la voy a poner en mi casa porque salgo aquí contigo, tan bonita". La pequeña, de seis años, le respondió "abuela, tú la pones en tu casa pero, cuando tú te mueras, yo esa foto la voy a querer".

Juana Rosa, otra de las abuelas que participó en la exposición, contó que, en su caso, solo había acudido a la sesión una nieta de las cuatro que tiene porque "una vive fuera, otra vive lejos y la otra me parecía muy mayor. A la mayor no se lo dije y después se enfadó conmigo y me preguntó: ¿Abuela, por qué no me llamaste? La que vino se quedó muy contenta pero la mayor aún me lo tira en cara".

El público podrá acudir a ver la exposición al Centro Cívico hasta el segundo fin de semana de julio, cuando comenzará la segunda parte. En el siguiente evento las familias se volverán a reunir para grabar unos vídeos en los que las nietas entrevistarán a sus abuelas y les harán unas preguntas relacionadas con sus vivencias personales.

Castellano dio a conocer la propuesta por las redes sociales de la asociación y a través del boca a boca con los vecinos. Pese a todo, admite que "hay algunas que fueron un poco tímidas y que no salieron pero creo que vamos a tener que repetir el proyecto el año que viene con esas abuelas que aún quedan por fotografiar porque, al ver esto, les entró el gusanillo".

Las imágenes fueron tomadas por el fotógrafo José Bringas, ganador de premios nacionales como el de la Escuela de Arquitectos de Gran Canaria o el de la Fundación Mapfre Guanarteme. "Logró captar las peculiaridades de ese amor y de ese sentimiento que las abuelas reflejan en los ojos, en las miradas, en los gestos. No hay una foto igual porque cada una muestra o expresa su cariño desde un beso, una mano o un abrazo", aplaudió el presidente de la asociación juvenil.

Una de las fotos más emotivas de la sala es la que muestra a una nieta ofreciéndole a su abuela un girasol. La otra abuela de la niña, que también residía en el barrio, había fallecido, pero era una fanática de esas flores así que la familia quería que estuviera presente a través del objeto.

Conchi admitió que este proyecto les permitió conocer mejor a personas del barrio con las que apenas habían hablado. "Hay niños que los hemos visto nacer y hoy son hombres y no los conocemos, a no ser que reconozcamos que es el nieto de alguien. Nosotros seguimos más o menos igual pero ellos cambian", admitió la vecina de la localidad.

El recibimiento hasta ahora está siendo muy positivo, admite Castellano, y han llegado muchos agradecimientos a la asociación "sobre todo de las abuelas, por el gesto de acordarnos de ellas y ponerlas así en valor, así como también del resto de la vecindad porque no había ningún precedente como este en el barrio". Conchi aplaudió que "gracias a Yeray el barrio ha dado mucho cambio".

"Hay algunas nietas que tienen a las dos abuelas en el barrio. Al final también son historias de amor del barrio porque los padres de esas niñas son de aquí. Habla de un pasado de Piletas en el que no era solamente un barrio donde venir a dormir sino un barrio donde se hacía vida, en esa vida surgía el amor y de ahí también surgieron estas nietas", finalizó Castellano.