Pajarería El Canaricultor de Vegueta: un amor por los pájaros hecho negocio

Detrás de la Pajarería El Canaricultor, en Vegueta, se esconde un verdadero amor por los pájaros. Su fundador, Manuel Suárez Jaime, todavía sigue cuidando de sus aves en su casa del barrio histórico, justo encima de donde decidió montar su negocio. Este lunes soplará 93 velas, y todavía recuerda cómo se fue gestando, desde una temprana edad, esa pasión que le ha llevado a ser un referente en la cría de razas como el Gilbert. Ahora, es su hijo Carmelo el que está al frente de la tienda familiar, en la calle de la Pelota número 23, en la que todavía sigue muy vigente esa lección que han aprendido de su padre: los animales tienen que ser tratados con el máximo de los cariños.

Oficialmente, la pajarería abrió sus puertas en 1985. Sin embargo, desde muchos años antes, Suárez Jaime ya vendía, de puertas para adentro, sus propios pájaros, que criaba en la azotea de su vivienda. Poco a poco se fue haciendo un nombre y, cuando dispuso la tienda ya tenía una importante agenda de clientes, hasta el punto que muchas personas llegaban desde otros puntos de la Isla los sábados para adquirir alguno de sus únicos pájaros.

Manuel fue sastre durante toda su vida, y hacía sus trabajos desde su propia casa, en dos salas que tenía dispuestas para ello. Según cuenta, hubo un momento en el que todo cambió y la actividad que desempeñaba se volvió un desastre. Durante dos años no le pagaron sus trabajos y, pese a que tenían un valor de cinco millones de pesetas de la época, se vio obligado a vivir en muy malas condiciones. Eso le hizo activar su ingenio y empezó a pensar en otras cosas que le reportaran esos beneficios. Y ahí entraron los pájaros que, desde muy chico, mimaba. Esos que habían sido su afición de toda la vida se convirtieron en una fuente de ingresos. Más adelante, su tío Miguel, que siempre consideró casi como un padre, le animó a que abriera un establecimiento en el local bajo su vivienda. Le costó hacerse con él por la reticencia del dueño del inmueble en el que vivía de alquiler, a quien llegó a pagar las mensualidades por vía judicial durante bastantes meses, pero finalmente terminó cediendo y vendiéndole toda la finca. Y entonces fue cuando abrió El Canaricultor de manera oficial.

La pajarería se inauguró en 1985, cuando Manuel y su familia lograron los permisos para el núcleo zoológico -el DNI de las tiendas de animales-, pero gran parte de la ciudad recuerda haber comprado algún pájaro o visto los animales desde tiempo atrás. Son muchas las personas que hablan de ese pequeño local que vende aves y sus piensos y alimentos en la calle de la Pelota. De vivos colores, con una estructura perfecta y un plumaje vivo, Suárez Jaime siempre tuvo claro que lo que ofrecía debía tener «la mayor calidad posible», sobre todo porque él mismo siempre buscó «lo bueno y bonito, si no, no lo quería». Y también fue perfeccionando su conocimiento y cuidado de estos ovíparos conforme pasaba el tiempo.

En la azotea de su casa siempre hubo un ambiente muy de granja. Desde dos cabras a pájaros y palomas, pasando por conejos, gallinas, perros y demás fauna, Manuel Suárez ha dedicado su vida a sus animales, y le ha inculcado ese cariño a su descendientes, tanto hijos como nietas. De hecho, comenta su vástago Carmelo, su propia hija -nieta de Manuel- estudia en la Península y siempre que les llama para saber de ellos pregunta primero por sus mascotas. En ese espacio de su vivienda, era donde criaba sus famosos Gilbert, que luego vendía a 5.000 pesetas cada uno. Se preocupaba tanto por ellos que pocas veces llegó a decir que alguno no le gustara o no lo vendiera por no ser suficientemente bueno.

«Desde muy niño, los animales fueron mi afición. Había un señor que trabajaba en una panadería-molino y durante la semana engordaba a un pájaro silvestre en el bosque, para los sábados cazarlos. El venía cada día a vender pan a mi madre y los lunes yo le compraba a peseta y media esos pajaritos», recuerda sentado en un sofá de su casa Manuel. Ahí fue donde comenzó todo, a ese molinero le debe lo que después se convirtió en su vida diaria.

También solía ir a casa de su abuelo, que tenía muchas aves, algo habitual en la Canarias del primer tercio del siglo pasado. A esos los llamaba «pájaros corrientes» porque «no tenían nada selecto», pero también formaban parte de su ser, sobre todo por cómo les daba cariño su abuelo. Sin embargo, él terminó optando por la raza Gilbert, que suele tener mucha pluma, una línea recta en el saltadero, la cola al centro de las dos patas, que tenían que ser siempre rectas, y unos muslos que procuraba que estuvieran siempre descubiertos.

Conoció mucho sobre esta raza en especial en Tenerife. «Los chicharreros son unos expertos en este tipo de pájaros», explica Suárez Jaime, quien no pocas veces iba a la isla vecina en el barco del sábado por la mañana y se quedaba el fin de semana entero buscando buenos ejemplares para comprarlos, regresándose a Gran Canaria en el viaje del domingo por la tarde. Uno de los que recuerda con especial lucidez fue el que le compró a ‘Villarito’, un hombre tinerfeño que, a su vez, había comprado ese Gilbert en Sevilla pensando que era hembra. Cuál fue su sorpresa cuando el propio Manuel le sacó de su error y le aseguró que era un macho.

En pleno 2022, la pajarería sigue rezumando ese ambiente que le imprimió el propio Manuel. Su hijo Carmelo se encuentra ahora al frente del establecimiento, y admite que en los últimos años han tratado de capear la crisis de la mejor manera posible, algo que venía ya de antes del Covid. «Vamos escapando, como nos ha tocado hacer a todos los negocios», señala. Y es que, agrega, «a los canarios les gustan mucho los pajaritos, y es un mundo que siempre ha estado ahí, que se traslada de generación a generación». Algo así pasó en su propia familia, y lo nota en gran parte de su fiel clientela. De hecho, mientras conversaba, un joven se interesaba por uno de los pájaros: «Este chico viene a menudo, y ya lo hacía desde chico con su padre».

Con el nuevo proyecto de ley que está pululando, y que prohíbe la venta de animales vivos, Carmelo se muestra algo preocupado, pero recuerda que solo se trata de un boceto. «Obviamente, mandaría a mucha gente al paro, pero no solo dependientes de tiendas, sino también a fabricantes de jaulas, agricultores que se dedican a plantar comida para animales, criadores... Se notará a largo plazo», conviene el hombre.