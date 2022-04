La mejor hamburguesa de Canarias es un auténtico sueño americano

Pollo rebosado sumergido en salsa de mostaza casera, bacon crujiente y ensalada de col con salsa de yogur en mitad de un pan brioche artesanal. Cada fin de semana decenas de personas hacen file ante el mostrador del foodtrack La Quícara en busca de la hamburguesa de moda en Las Palmas de Gran Canaria. Cada semana rulan por la plaza de la Música, el Auditorio o El Confital, pero eso no es excusa para que sus fieles siempre estén al tanto -gracias a las redes sociales-. Y es que el plato estrella de esta furgoneta gastronómica, 'el Sueño americano', ha logrado convertirse la mejor hamburguesa de Canarias después de concursar en el segundo Campeonato de España de Hamburguesas y ganar en la sección regional contra otros bocadillos de diferentes islas.

«Todo comenzó un día viendo la película El Chef», indica Yared López Rivero, responsable de la locura desatada en el foodtruck La Quícara junto a su pareja Alia Martínez de Castro. En la cinta, el actor y director Jon Favreau interpreta a un chef harto de las órdenes de su jefe hasta que un buen día decide montárselo por su cuenta, rescatar un camión de tacos y revolucionar el mercado gastronómico de la ciudad junto a su ex mujer (Sofía Vergara). Y es que este es un argumento que no está muy lejos del éxito que ha logrado el negocio que ha dado a luz a la mejor hamburguesa de Canarias. «Hace cuatro años me dedicaba a la hostelería y empezamos a darle vueltas a la idea después de ver la película», comenta, «queríamos un cambio de aires y trabajar por nuestra cuenta».

Dicho y hecho. Compraron un foodtruck -una furgoneta equipada con cocina- y se pusieron manos a la obra. «Al principio íbamos a eventos, festivales como el Fiestorrón, y así tirábamos», apunta Yared. Especialistas en pollo rebosado al puro estilo americano, el negocio iba sobre ruedas -nunca mejor dicho- hasta que la pandemia les cayó como un jarro de agua fría al suspenderse todo tipo de celebraciones y fiestas.

Tras la cuarentena, esta pareja se temía lo peor, pero entonces «nos salió una oportunidad», comentan ambos. El área de Desarrollo Local del Ayuntamiento capitalino dio una alternativa a esos negocios hosteleros que vivían de los conciertos y ferias. En un primer momento otorgaron siete licencias para foodtrucks y con el tiempo las han ampliado a 13, entre ellas La Quícara. La comida ambulante es un éxito.

«Al principio fue duro tirar para adelante», señala Yared. Pero con el tiempo y con el boca a oído de las redes sociales se dieron a conocer. El premio a la mejor hamburguesa de Canarias el pasado marzo fue el espaldarazo que les faltaba. «Esto ha sido una locura», añade, «nuestra meta era llegar hasta aquí, aunque de una manera más pausada». Cada semana aparcan en algunas de sus tres ubicaciones habituales los viernes, sábados y domingos, «pero hemos tenido tanta afluencia de público que ha habido domingos que hemos cerrado porque se nos acababa el género», explica Yared, «hemos hecho algunas adaptaciones y así tener más espacio».

'El Sueño americano' logró alzarse con el primer premio frente a una dura competencia frente a otras hamburguesas; «fue extraño porque éramos la única de pollo que se presentó». La hamburguesa presentada por el restaurante ¡Oh! Qué bueno de la capital grancanaria se llevó el segundo premio; y la del Está rico burguer de Tenerife el tercero. El campeonato a nivel estatal lo ganó Junk Burguer, de Madrid.

Y es que una de las claves del éxito de La Quícara entre el público ha estado en lo cuidada que está su carta. «Todas las semanas dedicamos el miércoles y el jueves a preparar nuevas recetas», apunta la pareja. 'El Sueño americano' es la estrella -su pollo está rebosado en una crema especial con mostaza-, «para la hamburguesa de ternera traemos una idea diferente cada semana», indican. ¿La última? Una hamburguesa a los cuatro quesos. «Nos gusta jugar con productos de temporada o con cocinas temáticas», apuntan.

«Los panes de las hamburguesas los hace una panadera artesana de Vecindario», indica Yared. Pero no todo es carne entre dos panes en este bar sobre ruedas. La carta la completan la ensalada césar con pollo crujiente, el pollo rebosado al estilo kentucky, los wrap vegetales o de pollo y la tarta casera de la abuela. «Hasta las salsas las hacemos nosotros», apunta el chef. Por el momento, para la semana que viene ya tienen la mente puesta en marcha. «Vamos a probar con un carpaccio de atún y si no casa pues algo con queso feta y tomates secos», aclara. Lo que sí es seguro es que La Quícara les esperará en El Confital.