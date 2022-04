Varios inmuebles de Siete Palmas sufren problemas con el diferencial eléctrico desde su construcción

Varios inmuebles en la avenida Felo Monzón, Lomo La Plana y Fondos del Segura sufren problemas de derivación de corriente, que provoca que salte el diferencial eléctrico, desde prácticamente el momento en que recibieron las llaves de sus casas. La asociación de vecinos de Siete Palmas ha puesto en marcha en las últimas semanas una campaña para recabar todos los casos que se hayan producido en el barrio, y ha recibido numerosas denuncias de la población residente, con la que busca hacer un escrito conjunto y que su voz se oiga más alto. La compañía Endesa, por su parte, ha asegurado que sus técnicos no han detectado incidencias en su propia red, sino que la avería viene de dentro de los propios edificios.

Esta avería lleva años produciéndose en muchos inmuebles de la urbanización de Siete Palmas y que les ha afectado en los electrodomésticos, muchos de los cuales han terminado estropeándose por los saltos del diferencial. Según el presidente de la asociación vecinal, David Rodríguez, estos fallos suceden "a cualquier hora", independientemente que los aparatos estén activos o no en ese momento. De hecho, eso es un potencial problema, ha apuntado, porque también ha ocurrido por la noche o en momentos en que no están en casa y que, por lo tanto, no detectan hasta pasado un tiempo que no tienen electricidad. Tal y como ha explicado, lo que se producen son derivaciones de corriente que entran al edificio y provocan que salte el interruptor diferencial.

Endesa ha admitido que hay un "histórico de llamadas telefónicas" de vecinos de esta zona de la capital grancanaria por este problema, y que los técnicos de la compañía siempre han acudido "con celeridad" para tratar de resolver las averías que se producían. Las fuentes consultadas en la eléctrica han asegurado que se origina "un defecto a tierra en las instalaciones particulares", pero que en las visitas que han realizado estos años "no han detectado problemas en la red de Endesa, sino que residen en las mismas viviendas y locales comerciales".

En ese sentido, la empresa eléctrica ha recomendado algunas soluciones a las comunidades afectadas por este problema. Por un lado, que mediante un instalador autorizado revisen las instalaciones de enlace y centralización de los contadores de cada uno de los inmuebles. Por otro lado, algo que en su momento adoptaron otros clientes y que les suele dar resultado es sustituir los interruptores diferenciales convencionales de los cuadros generales de mando y protección por otros conocidos como "súper inmunizados", que dan una óptima protección y continuidad del servicio en este tipo de situaciones de fallos puntuales.

Edificios en la avenida Felo Monzón y en Lomo La Plana experimentan derivaciones de corriente desde hace dos décadas

Según David Rodríguez, en las semanas que lleva activa la campaña en redes sociales de la asociación de vecinos, les han notificado "numerosos problemas" en distintos edificios, sobre todo en el Bulevar Siete Palmas, que ocupa una gran manzana entre Felo Monzón, Fondos de Segura, Lomo San Lázaro y Las Borreras. En su caso, por ejemplo, ha tenido que reponer algún electrodoméstico que se le ha estropeado debido a los saltos de diferencial.

"Estamos recabando información con las comunidades de propietarios para involucrar a la urbanización en su conjunto y que se nos oiga más, porque cuantas más personas estemos implicadas, más se nos escuchará", ha agregado el presidente de la asociación vecinal. Rodríguez ha comentado que mucha gente ha reclamado a Endesa por estas averías pero que, según ellos, "no responden". Hasta el punto que también han involucrado al departamento de Industria del Gobierno regional para que les requiera soluciones, sin que hasta el momento nada se haya puesto sobre la mesa.

Desde la compañía eléctrica han insistido en que, para poder sus técnicos resolver la avería, "es necesario que esta sea permanente y no de forma aislada y esporádica", motivo por el cual le han dado dos alternativas para tratar de solventar el desaguisado que tienen las comunidades de propietarios desde un primer momento. Estos edificios de la urbanización Siete Palmas datan de finales de los 90 y principios de este siglo.