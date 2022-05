La tradición sonora de las islas llega este miércoles al Palacete Rodríguez Quegles donde se fusionará con nuevos sonidos y estilos durante todo el mes. Y es que con motivo de la celebración del día de la comunidad autónoma que tendrá lugar en tan solo unas semanas, el patio tiene previsto un programa de encuentros culturales que se llevarán a cabo bajo el título Canarias es música. Serán también los miércoles 11, 18 y 25 cuando, a partir de las 19:00 horas, tengan lugar estas citas organizadas desde el área de Cultura del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

Tabaiba Project será el encargado de dar el pistoletazo de salida la próxima jornada a estas tardes de folklore en la histórica edificación, cuya entrada será libre hasta completar el aforo. Para la ocasión, el grupo grancanario formado por Alberto González (timple), Gabriel Rodríguez (flauta), Pedro García (piano), Julia Rodríguez (voz), Alejandro Alemán (percusión), Ricardo González (bajo) y Pedro Luis García (percusión), presentará su trabajo Inflorescencia. Jazz canario fusión, según sus integrantes, con composiciones propias bien enraizadas en la cultura canaria, cuyos principales referentes son José Antonio Ramos y Germán López.

Tan solo una semana después, el miércoles 11 de mayo, recalarán en el patio Ana Falcón (voz), Néstor Pérez (guitarra), David Díaz (timple) y Elio Pérez (percusión). Juntos forman Sonder, la agrupación que interpreta música de estilos variados que van desde la música canaria hasta el soul o la canción de autor.

Here comes the sun, Soledad y el mar, Bachata rosa, Oración del remanso, Malagueña del agua, Piel canela o Valerie, serán algunos de los temas del repertorio que tienen preparado para su paso por el Palacete.

El turno de Faneroque llegará el día 18. El grupo compartirá su último trabajo que lleva por título Margullando. Un proyecto que llega después de varios años y que aúna composiciones propias que combinan sonoridades de la música popular canaria con elementos modernos y estilos de otras latitudes.

Sonidos y letras marcadas por un profundo sentimiento de amor y respeto al medio natural, un compromiso social y crítico con la realidad presente y el valor de las cosas simples.

Finalmente, el miércoles 25 de mayo, José Manuel Pérez, conocido artísticamente como, El Patilla, pondrá el broche de oro a Canarias es música con un recorrido de canciones de su propia creación, algunas inéditas y que están incluidas en el proyecto Este mar mío, iniciativa que está en proceso de grabación en estos momentos.

Asimismo, ofrecerá un breve paseo por canciones de autores canarios muy enraizadas en la memoria popular.