El taxi pide que Leon y Castillo sea solo para el transporte público y un carril exclusivo en Tomás Morales

Los taxistas quieren que León y Castillo se convierta en una calle exclusiva para el transporte público entre Torre Las Palmas y Bravo Murillo y un carril bus taxi en dirección al Puerto en la calle Tomás Morales.

El objetivo es convertir estas dos calles en vías de escape en la parte baja de la ciudad, donde se concentran los mayores problemas de tráfico, que sirvan de alternativa a la pérdida de los pasos prioritarios en las calles Luis Doreste Silva y Venegas, cuando llegue la metroguagua.

El sector reclama además pasos exclusivos en ambos sentidos de la prolongación de Mesa y López, entre la rotonda de la plaza de América y Néstor de La Torre, calle en la que también quieren otra vial prioritario, así como poder circular por la calle Galicia, como hacen las guaguas.

Piden también al Ayuntamiento que controle a los coches particulares que invaden las vías rápidas o incluso aparcan en ellas, algo que sucede con bastante frecuencia en Juan Rejón y Albareda. En la lista de demandas se incluye un paso exclusivo en Fernando Guanarteme, desde Olof Palme a la Plaza de América.

José Antonio de la Fe, presidente de la cooperativa de taxistas de Las Palmas, considera que convertir León y Castillo en una calle exclusiva para taxis y guaguas, algo que se ha solicitado al Ayuntamiento desde 2019, es un paso «fundamental para compensar lo que vamos a perder en Luis Doreste Silva y conseguir que el cliente tenga una vía rápida para escapar por esa zona, porque eso va a ser un caos de tráfico. Quitarnos Luis Doreste Silva, uno de los accesos a la Avenida, es matarnos».

La otra petición unánime, junto con León y Castillo, tiene que ver con la instalación de un carril exclusivo en Tomás Morales, en dirección al Puerto, entre Bravo Murillo y Juan XXIII. A su vez, el gremio demanda la inclusión de otro carril bus taxi en Néstor de La Torre, para agilizar la unión con Presidente Alvear, una propuesta que el Ayuntamiento no vio mal, pero que no se ha materializado.

Los profesionales temen también que desaparezca el carril de Pío XII, la otra vía de escape en la parte baja de la ciudad, aunque «se está estudiando meter un carril por el centro», que conviva con las vías de la metroguagua, dicen.

Más viales prioritarios

Ramón Almeida, presidente la asociación Autaxi Gran Canaria, coincide con De la Fe en la necesidad de instalar más vías prioritarias en la parte baja, pero sobre todo insiste en la «necesidad de que no nos quiten los que ya tenemos. Ahora por Pío XII podemos ir, pero cuando se ponga en marcha la metroguagua, se quedará solo el de la derecha, en dirección al Puerto, pero habrá que compartirlo con el resto de coches. En Luis Doreste Silva, nos van a arrinconar en el carril de la derecha y como se rompa un coche, nos quedaremos atrapados. Nuestro temor es que los pocos carriles que hay se reduzcan». Reclama, por otro lado, poder circular por la calle Galicia, una reivindicación del sector, desde que se peatonalizó la calle. «Que circulen las guaguas por esa calle y los taxis no, no lo entendemos», afirma.

Pepe Juan Acosta Ramírez, presidente de la Cooperativa de Taxis de San Cristóbal, asegura que se conforma con que el Ayuntamiento garantice que los taxis puedan circular por los carriles por donde pasan las guaguas sin correr el riesgo de que «te multen». En las últimas semanas se ha permitido a los taxis circular entre la calle Emilio Ley y Pérez del Toro, hasta Juan XXIII.

Acosta pide también que desde la parada de General Vives, en la parte de atrás, los taxis puedan girar por Mesa y López cuando los clientes quieren ir para Las Palmas, «como hacían antiguamente cuando cogían el taxi en la parada ya desaparecida del antiguo edificio de Galerías Preciados. He hecho esa petición en la Mesa del Taxi y me dicen que los taxis no pueden pasar por Mesa y López, por lo que yo me pregunto cómo es posible que sí puedan entrar en Mesa y López desde la plaza de la Victoria para doblar por el edificio Castilla. Si no pueden pasar taxis por Mesa y López, no los dejes pasar por ahí tampoco. A nosotros no nos hacen daño con impedirlo, a quien le hacen daño es a la gente, que le sale más caro y tampoco vamos a llenar Mesa y López de taxis. Es una incongruencia». En cuanto a la llegada de la metroguagua, Acosta cree que «si hay voluntad política», ello no supondrá un problema para que los taxis puedan seguir pasando por los carriles exclusivos .

El nuevo presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos del Taxi ( ATAT), Jean Charles Chabot, reclama también que los taxis puedan circular por donde pasan las guaguas. «Siempre hemos dicho que los carriles bus tienen que ser para el taxi. No entiendo por qué los taxis no pueden circular por la calle Galicia», se queja Chabot, quien reclama, por ejemplo, que se permita poner una parada de taxis delante del Mercado Central. Los taxistas consideran que también sería bueno poder contar con un carril en la calle Juan XXIII, en dirección a la Avenida, pero son conscientes de que esa petición no será escuchada. Al mismo tiempo, echan en falta el viejo carril de Primero de Mayo, en dirección al Puerto, que ahora usan los coches particulares. «No entendemos por qué nos quitaron ese carril que nos ayudaba un montón».

El edil de Movilidad José Eduardo Ramírez considera, por su parte, que «todas las obras de la metroguagua suponen al final un espacio ganado para los taxistas. Cuando empecemos las obras en Eduardo Benot, todo eso se va a convertir», por ejemplo, «en espacio exclusivo para los taxistas».

El edil anuncia que tiene previsto tratar ese tema en la Mesa del Taxi, para «que digan donde consideran que sería necesario poner carriles» exclusivos y «estudiar si es factible o no. Al fin y al cabo, ellos son los que están en la calle y los que nos pueden indicar donde sería aconsejable» ponerlos.