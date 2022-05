Coalición Canaria Las Palmas de Gran Canaria desarrolló este lunes la primera de las jornadas ‘Capitales de éxito al servicio de las personas’, que contó con la ponencia del alcalde de Vitoria-Gasteiz, Gorka Urtaran.

El concejal y portavoz de los nacionalistas en la capital, Francis Candil, abogó por colocar a Las Palmas de Gran Canaria entre las superciudades de Europa, es decir, ser referentes en servicios públicos, calidad de vida, competitividad económica y respeto medioambiental. «Para ello precisamos de un pacto a largo plazo de todos los agentes y partidos políticos que transforme la movilidad de una de las diez capitales más importantes de España, como es nuestra ciudad», indicó.

En este sentido, aseveró que Vitoria-Gasteiz es «un ejemplo de capital de éxito a seguir, que ha ejecutado una transformación real de movilidad en la ciudad en la que se ha primado ganar espacio público para el peatón y la movilidad sostenible».

Con todo, indicó que los grandes proyectos que transforman las ciudades van más allá de un mandato y se deben convertir en patrimonio de la propia ciudad, y añadió: «No puede ser que los objetivos en materia de sostenibilidad sean cuestionados permanentemente. Este debate no se debe alargar en el tiempo; hay que actuar, seguir una línea estratégica de gestión en pro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que marca Europa», indica.

Asimismo, dijo que cualquier proyecto en materia de movilidad debe convertirse «en un proyecto integrador, que una a todos los barrios de la ciudad y a sus 400.000 habitantes, y que no disocie la parte alta de la ciudad de la baja, generando ciudadanos de primera y de segunda».

«La MetroGuagua no tiene ese efecto integrador porque no responde a las necesidades de todos los barrios, sino que se ha planteado tan solo para una parte de la ciudad, y no es donde viven la mayoría de los vecinos», afirmó.

Por su parte, el alcalde de Vitoria-Gasteiz, Gorka Urtaran, explicó el modelo de ciudad que han planteado en la capital vasca y cómo lo han implementado, y dio datos. «Dos terceras partes de los desplazamientos que se realizan en Vitoria-Gasteiz corresponden a la movilidad sostenible, porque se hacen a pie o en bici. Ha aumentado de manera muy significativa el número de usuarios del transporte público; además contamos con una parada de guagua a menos de 350 metros para cada ciudadano y la duración máxima de cualquier trayecto es de 35 minutos».