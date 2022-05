Matronas por un día en la farmacia más famosa de Escaleritas

Acababan de dejar a sus hijas en el colegio y se disponían a tomar un café cuando de pronto vieron como una chica, a la que conocían, estaba con los dolores previos al parto en una esquina. Omayra Sánchez cruzó la calle corriendo y tras ellas fueron Laura Padrón y Claudia Sierra. A ellas se les unió Mercedes Frías, quien también pasaba por allí, "vi que estaba mojada, que acababa de romper aguas"; se pusieron manos a la obra y ayudaron a Ana María Londoño, de 29 años, a dar a luz a su tercera hija en la farmacia de la calle Párroco González esquina con la avenida de Escaleritas, en Las Palmas de Gran Canaria. Una odisea que terminó con final feliz.

El pasado lunes, todas se convirtieron en matronas por un día en la que ya es la farmacia más famosa del barrio de Escaleritas. "Íbamos a tomar un café y vi que estaba toda doblada en la esquina", comenta Omayra. Ana acababa de romper aguas. Lo que no sabían es que daría a luz en ese mismo establecimiento en 10 minutos, el tiempo que tardó la ambulancia en acudir al lugar. Este jueves se acercaron todas a la botica de la calle Párroco González para rememorar los minutos de infarto que vivieron el pasado lunes a primera hora de la mañana y para que las heroínas del parto conocieran a la pequeña Danna Sophia.

"Empezamos a llamar a la ambulancia y de repente nos vimos en el suelo", relatan las tres amigas, aún con el shock en el cuerpo. La primera en reaccionar fue Omayra; lo cierto es que ella y Claudia ya conocían a la parturienta, sus hijos van a la misma clase que el mayor de ella. "Fue todo muy rápido, para cuando nos dimos cuenta estaba ya saliendo la cabeza", comenta Laura. "Un parto exprés", añade otra de las amigas. Y es que para nació la bebé, la ambulancia todavía no había llegado, "entraron por la puerta cuando estaba saliendo el cordón umbilical".

Quienes sí asistieron al parto fue una pareja de la Policía Local. "Me asomé a la calle y los vi al otro lado, les dije que vinieran corriendo, que había una chica que estaba dando a luz en la farmacia", comenta Claudia. "Yo hice de espectadora, estaba todo el rato pendiente de que viniera la ambulancia", reconoce. Pero no dio tiempo, "escuchaba por todas partes sirenas donde no había", apunta entre risas.

El grupo de mujeres y los farmacéuticos llevaron a la joven a un rincón de la botica, allí dio a luz

"Al final, cuando ves algo así lo haces por instinto" comenta Laura. Ella es auxiliar de enfermería, pero reconoce que tenía los conocimientos básicos y que nunca había asistido a un parto, sin contar el suyo propio. "No es lo mismo", sentencian las tres amigas. Por suerte, todo fue por el buen camino y Danna Paola se abrió camino a este mundo, "hasta se giró ella sola para salir", comentan. Ni se lo creían.

El grupo de mujeres y los farmacéuticos llevaron a la joven a un rincón del establecimiento, "a la zona infantil", precisa María del Mar Díez, una de las empleadas, quien no podía este jueves separarse de la niña. "Es que es preciosa, esto ya nos ha unido para siempre", afirma. Y es que las siete personas que asistieron al parto se llevan "un recuerdo para toda la vida", tal y como destaca Domingo Pérez, farmacéutico. La facultativa de la botica, María Lorena León, también participó en el acto, "ella le limpió los mocos a la bebé", matizaron.

Una vez sentada le dijeron que se tumbara, "me sentía muy incómoda, no podía", señala la madre. "Al final al tercer empujón ya notaba como venía la cabeza", añade. En ese instante, Mercedes se puso los guantes que le proporcionaron en la botica y junto a una de las farmacéuticas ayudó a sacar a la niña en las mejores condiciones posibles. "La cogí y la saqué, todavía no me lo creo", comenta esta vecina de Escaleritas, que aunque no conocía a la joven, no dudó a la hora de ayudar. "Y eso que yo con la sangre mareo, pero no fui consciente hasta que todo terminó", resalta.

Este jueves se reunieron estas cuatro matronas en la farmacia de Párroco González para rememorar aquella mañana y conocer a la pequeña Danna Sophia. La madre se mostró sumamente agradecida. "Todo fue muy rápido, al tercer empujón nació la niña, como si la hubiera escupido", recuerda la progenitora, aún con la vergüenza en el cuerpo por lo que pasó aquella mañana. "No quería hacerlo, aquí, pero ya no podía más", aclara.

De hecho, estos días no para de acercarse gente para reseñar y corroborar tal acontecimiento. "Ya vienen preguntando, ¿aquí fue donde la muchacha dio a luz?", comenta Domingo, "la primera vez que nos lo preguntaron solo pasaron unas horas desde que se fuera en la ambulancia". Y es que las noticias corren. "Al final es una historia que se te va a quedar, es algo que ves en las películas pero que te pase aquí es increíble", comentan las improvisadas matronas. Lo cierto es que la pequeña se lleva de esta experiencia una familia.