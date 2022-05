Más de 20 trabajadores de Justicia denuncian su exclusión del proceso de estabilización de empleo

Más de 20 trabajadores de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia de Canarias han denunciado su "exclusión" del proceso de la oferta extraordinaria de estabilización de empleo que aprobará este viernes el Consejo de Gobierno y que afecta a más de 3.200 empleados públicos.

Elena González quien es personal interino de la Comunidad Autónoma ha manifestado que tanto ella, como otros 23 trabajadores se encuentran en una situación laboral "problemática en la que no hay explicación jurídica para que el Ejecutivo regional no nos incluya en un proceso que está desarrollando para la estabilización de los interinos de toda la autonomía".

Estos empleados se cuestionan la razón por la que que son los únicos de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia excluidos, pese a ser "un centro directivo perteneciente al Gobierno de Canarias". Más aún, sostuvo, cuando se trata de una oferta de empleo público que la Comunidad Autónoma está desarrollando.

"Muchos llevamos más de 20 años trabajando ininterrumpidamente realizando funciones propias y estructurales, sin las cuales se podría poner en riesgo o peligro los servicios públicos como por ejemplo el abono de 2500 nóminas del personal que trabaja en la Administración de Justicia", señaló, a la vez que recalcó que estos trabajadores perjudicados se encargan también del pago a los proveedores que suministran los servicios de contratación pública, el abono a los Colegios de Abogados y Procuradores de Canarias respecto al turno de oficio.

De ahí que, según González, se vean afectados aquellos que soliciten una asistencia jurídica gratuita ya que este beneficio "no podría ser tramitado porque las personas que se encargan de esto forman parte de esta problemática".

La trabajadora insistió en que "no hay explicación jurídica de por qué somos los únicos interinos que no formamos parte de esta lista, porque realmente sí nos ampara la La Ley 20/2021 -que entró en vigor el 30/12/2021- y en la que, si se cumple una serie de requisitos (que es nuestro caso), entramos en ese listado". "No pedimos quedarnos fijos, solo entrar en esa oferta de empleo público".