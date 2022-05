Los concejales de Empleo, Turismo y Desarrollo Local y de Deportes, Pedro Quevedo y Aridany Romero, supervisaron ayer el desarrollo de una jornada formativa del Programa de Formación en Alternancia con el Empleo (PFAE) ‘IMEF en forma’, que se ha llevado a cabo en el Polideportivo El Batán, perteneciente al Instituto Municipal de Deportes.

Este PFAE tiene una duración de doce meses, durante los cuales los alumnos–trabajadores reciben la formación inherente al certificado de profesionalidad correspondiente –de ‘Operaciones auxiliares en la organización de actividades y funcionamiento de instalaciones deportivas’–, así como formación complementaria.

El programa está formado por quince alumnos-trabajadores y un equipo docente compuesto por cinco personas (un director, un coordinador, dos docentes y un auxiliar administrativo).

Durante la jornada de ayer, el Pabellón acogió un taller de bola canaria, impartido por el monitor Toni Tadeo, del Club de Petanca y Bola Canaria Virgen de Fátima, así como una actividad de dinamización de lucha canaria a cargo del equipo docente del PFAE, que ha tenido lugar en el terrero situado en la parte trasera de la instalación.

Esta actividad ha contado asimismo con la colaboración del Club de Lucha Santa Rita, que ha facilitado a los alumnos–trabajadores del programa de formación la indumentaria reglamentaria y sus propios espacios.

Pedro Quevedo aseguró que «el objetivo de estos talleres es que los integrantes del PFAE adquieran conocimientos prácticos, habilidades y competencias sobre deportes tradicionales que apoyen su formación, tanto en lo que se refiere al trabajo directo con monitores deportivos, como en la dinamización de actividades de tiempo libre, ampliando de esta forma sus aptitudes profesionales».

Por su parte, Aridany Romero explicó que «desde el IMD impulsamos no solo la actividad física sino también las sinergias necesarias para fomentar la formación y la generación de empleo dentro del sector de la actividad física y el deporte. No en vano, recientemente incorporamos 28 operarios de instalaciones deportivas al instituto, algo que no se producía en esta ciudad desde 2003».

El próximo miércoles, el PFAE ‘IMEF en Marcha’ celebrará, además, en el Centro Formativo del IMEF, un encuentro lúdico recreativo para la celebración del Día de Canarias, en el que el equipo del alumnado–trabajador podrá desarrollar varias actividades y dinamizarlas al resto de programas de formación en alternancia.

De esta forma, se realizará un pequeño circuito de juegos populares y deportes autóctonos de forma rotatoria en la que se facilitará a los participantes nociones y conocimientos sobre estas prácticas deportivas, y se llevará a cabo la puesta en escena de deportes tradicionales como la lucha canaria y el juego del palo canario, así como bailes y juegos populares.

Los PFAE están subvencionados por el Servicio Canario de Empleo del Gobierno de Canarias y ofrecen un conjunto de acciones mixtas de formación y empleo, que tienen por objeto la cualificación profesional en el puesto de trabajo, con el objetivo de mejorar la ocupabilidad de las personas desempleadas y facilitar su inserción laboral. Actualmente, el IMEF tiene en marcha once PFAE.