Pepe Dámaso visita el colegio que lleva su nombre para ensalzar el valor de la educación

Un momento cargado de emoción se ha vivido esta semana entre el artista Pepe Dámaso y el alumnado y cuerpo docente y no docente del colegio público que lleva su nombre en el barrio capitalino de Schamann. En este encuentro, Dámaso ha ensalzado el valor de la educación como cimiento del futuro de las sociedades y ha animado al estudiantado a que siga estudiando para que tengan el mejor futuro posible, sobre todo con las dificultades que, según él, se avecinan en los próximos años y que requerirán la mejor de las preparaciones posible. El genio de Agaete también ha respondido a las preguntas de un pequeño grupo de estudiantes de 6º de Primaria sobre su trayectoria y sus sentimientos.

En el marco del programa ESTELA de la Consejería regional de Educación, el CEIP Pepe Dámaso ha organizado durante el presente curso escolar varios encuentros con personalidades de distintos ámbitos de la sociedad, el arte o la cultura. Entre ellas, la actriz Lili Quintana, el periodista Victorio Pérez o el grupo musical Efecto Pasillo. Cada uno en base a su propia experiencia profesional ha dado mensajes positivos al alumnado para que sigan formándose y continúen persiguiendo sus sueños. Tal y como ha hecho este miércoles Pepe Dámaso, alentando a los más pequeños a explorar su espiritualidad y aflorar los detalles de su mundo interior.

Así fue cómo él mismo descubrió su pasión por el dibujo y la pintura en su infancia, siendo más joven en aquel momento que muchos de los que le escuchaban. "La espiritualidad no va solo de ser artistas, es mucho más importante para el ser humano", les ha contado en el salón de actos donde, hace ya 23 años, descubrió una placa en su homenaje. Esta fue la última vez que visitó el colegio al que da nombre hasta este miércoles. Y es que ha admitido que tenía ya ganas de regresar para que le conocieran en persona tras haberle visto tantas veces en el letrero a la entrada.

Dámaso ha sido recibido en el patio por grupos de escolares con banderas de Canarias y dos grandes carteles en su honor, mientras sonaban acordes de letras regionales por la megafonía del centro. Con lágrimas en los ojos, ha recibido el cariño del alumnado con abrazos y ovaciones, ha conversado con muchos niños y niñas al respecto de sus pasiones e intereses y les ha dado consejos sobre su educación en el futuro.

Ya en el interior del colegio, varios alumnos le han tocado una canción popular con el timple, para gran alegría del artista, quien les ha confesado que él no sabe tocar ningún instrumento musical, aunque le gusta mucho el piano. Por eso, les ha espoleado a que sigan practicando.

El pintor agaetense asegura que todo en la sociedad «viene de la educación» y agradeció la labor del profesorado

Antes de responder a las preguntas que le han planteado, Pepe Dámaso ha agradecido la labor del profesorado en construir las sociedades del futuro, sobre todo cuando los núcleos familiares están deteriorados pese a la gran importancia que tienen en la conformación de la gente del mañana, algo en que los colegios tienen mucho que decir. "Es muy importante la formación, es esencial, porque sin ella no vamos a ningún sitio. Todo viene de la educación", ha señalado el artista. Asimismo, ha agregado que, pese a todo, también hay momentos en la vida en los que ayuda "no hacer caso y ser personal", y ha mostrado un ejemplo propio para ilustrarlo: "De pequeño, no dejé que nadie entrara en mi espiritualidad, en mi mundo interior, y así conseguí estar bien conmigo mismo y ser lo que soy hoy".

Según la profesora que coordina el programa ESTELA en la etapa de Primaria, Teresa Sosa, es un mecanismo interesante para "unir la parte social, cultural artística con el colegio y ayudar en la transición educativa del alumnado". Con las visitas de Pepe Dámaso o el divulgador científico Javier Santaolalla, el conjunto de estudiantes encuentra referentes que les animan a seguir avanzando en aquello que persiguen, y además les hace estar "pribaos" con las anécdotas y con conocer las vivencias de personas influyentes en sus carreras de primera mano.

La importancia de este tipo de acciones, ha continuado la profesora, reside "en la significatividad de la educación", ya que no se puede optar por una formación que se encuentre "de puertas para adentro" en un centro educativo de cualquier nivel, porque carecería de sentido para el día a día de su estudiantado. El director del colegio, Jesús Alonso, lo ha rematado afirmando que la educación "tiene que estar contextualizada, ha de tener un valor".

El programa ESTELA busca «unir la parte social, cultural o artística con el colegio», según su coordinadora

Pese a que la visita de Pepe Dámaso se ha enmarcado dentro del proyecto de la Consejería de Educación, lo cierto es que llevaba varios meses tratando de cuadrar una visita al colegio que lleva su nombre, desde que vio un reportaje en una revista sobre el programa de internacionalización del que dispone, y que ha motivado que algunos estudiantes hayan ido a pasar el curso académico a Croacia. Pero desde que le hablaron de ESTELA, el artista agaetense entendió que debía haber conexión entre el mundo exterior, la realidad a la que se enfrentarán los jóvenes, y los centros educativos, y no dudó ni un instante en embarcarse.

En el turno de preguntas, en el que ha tenido que contestar cuestiones sobre qué le impulsó a dedicarse a la pintura o por qué ha decidido donar todas sus obras al pueblo canario, Dámaso también ha dicho sentir "algo de culpabilidad" por no haberles visitado antes. Pero ha prometido que lo haría más a menudo mientras el cuerpo aguantara. El próximo curso seguro que seguirá repartiendo su sabiduría a nuevas promociones.