Doreste se compromete ahora a buscar una salida al aislamiento de Tamaraceite

El concejal de Urbanismo Javier Doreste se comprometió este martes con la Plataforma Vecinal de Tamaraceite a buscar una solución al cierre del antiguo cruce de San Lorenzo, que ha provocado la desconexión de la carretera general que pasa por el casco y la desaparición de las líneas de guaguas que lo conectaban con los barrios.

Tras su intervención en el pleno del pasado viernes, en la que se reafirmó en la bondad del nuevo vial que ha eliminado la vieja carretera, el edil volvió este martes a cambiar de opinión y, en la línea de lo manifestado hace algo más de una semana en la junta de distrito, afirmó que consultará con lo técnicos la viabilidad de enlazar la carretera condenada con el nuevo vial. La nueva conexión se llevaría a cabo mediante un giro hacia la mitad del recorrido del nuevo vial.

Los residentes no se fían del edil de Urbanismo por sus continuos cambios sobre el asunto

Los vecinos expresaron su escepticismo ante las palabras del concejal y consideraron que el enlace que propone Doreste es «inviable» porque obliga a trazar una curva y tienen dudas de que las guaguas puedan hacer ese giro tan pronunciado. Tanto Esteban Santana como Paloma Armas Morales, portavoces de la plataforma, consideraron que es mejor recuperar la vieja carretera que unía la rotonda del viejo cruce de San Lorenzo con la glorieta de los Alisios, aunque ahora habrá que hacer un muro de contención para poder utilizarla otra vez. El edil indicó que planteará ambas opciones a los técnicos para ver cual de las dos propuesta es más viable.

A la reunión asistieron también la concejala del distrito Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoya, Mercedes Sanz, y el edil de Movilidad, José Eduardo Ramírez, quien se comprometió a proponer a Guaguas Municipales que circulen por el nuevo vial, aunque aclaró que el problema actual no lo ha creado su departamento.

Los residentes plantearon que la circulación de las guaguas por el nuevo vial, que «no conduce a ninguna parte, sólo alarga más el recorrido de las guaguas y no soluciona el problema. Insisten en recuperar la carretera antigua y en hacerlo lo antes posible».

Santana subrayó que la pérdida de las paradas de guaguas en la carretera general de Tamaraceite afecta sobre todo a los vecinos de otros barrios, muchos mayores, que antes se quedaban a cinco minutos de los comercios o de los servicios básicos, como el Centro de Salud, y ahora tienen que caminar cerca de un kilómetro, desde la Cruz del Ovejero. Los pequeños comercios del casco han visto como las ventas de sus negocios se han reducido en los últimos seis meses, desde que se cerró el enlace. En palabras de Paloma Armas, quien criticó los casi 600.000 euros gastados en «un nuevo vial inútil que sólo ha generado un problema donde antes no lo había, lo más viable y barato es volver a poner en servicio» la vieja carretera.

Ramírez propondrá a Guaguas que pase por el nuevo vial, que alarga el recorrido de los servicio

Doreste quedó en convocar una reunión en 15 días para dar una respuesta, mientras que los vecinos no se fían de las nuevas promesas del edil. «Hace cuatro meses tuvimos una reunión como esta y nos dijo que iba a buscar una solución. Y la solución que nos dio fue abrir la nueva carretera a espaldas de los vecinos. Ahora nos dice que ahora se puede donde antes no se podía. No sabemos qué pensar», indicó Santana, quien añadió que los miembros de la plataforma decidirán si mantienen las movilizaciones previstas.